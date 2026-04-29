Великий рекорд Капризова! «Миннесота» — в шаге от второго раунда

Как и ожидалось, серия между «Далласом» и «Миннесотой» получается особенно упорной. После первого матча, в котором «Уайлд» одержали победу со счётом 6:1, всё решает одна заброшенная шайба.

Из стана «дикарей» перед пятой встречей пришли хорошие новости – в состав вернулись травмированные ранее Цуккарелло и Тренин, их очень не хватало команде.

Несмотря на то что Кирилл Капризов на протяжении серии исправно набирал очки, «Далласу» удалось ликвидировать часть угроз, исходивших от лидера «Миннесоты» — россиянин почти не получает свободного льда в равных составах, часто оставаясь в тени и в формате «пять на пять».

Матс Цуккарелло отметил возвращение заброшенной шайбой уже на четвёртой минуте – Хартман закрыл зону, молниеносно доставил шайбу до Капризова, который выложил передачу на пустые ворота. С возвращением норвежца «Уайлд» получили ещё одну боеспособную тройку, по ходу серии стал очевиден факт, что заменить Матса кем-то без потери качества невозможно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» в этой серии стабильно делает одну вещь – реализует большинство. В пятом матче серия не прервалась – Хейсканен реализовал лишнего.

До перерыва Мэтт Болди вновь вывел команду вперёд, однако арбитры усмотрели помеху вратарю и взятие ворот не засчитали. Однако во втором периоде гол американца уже никто отменить не смог – Мэтт приложился с кистей и попал. Капризов отметился ещё одним ассистом.

Неожиданным героем становится Майкл Маккэррон, он забрасывает уже вторую шайбу в этой серии (до её начала у него не было ни одного гола в плей-офф) – американец здорово переиграл Эттингера.

Стабилен «Даллас» не только в большинстве. Джейсон Робертсон забивал в каждой игре серии, не ушёл он без заброшенных шайб и сегодня.

Интрига в матч вернулась, «Старз» сняли вратаря, но поддавить соперника не смогли, а Кирилл Капризов трудовым голом в пустые ворота поставил жирную точку. И установил великий рекорд! Россиянин с 17 шайбами стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты» в плей-офф. А ещё – лучшим бомбардиром розыгрыша. По крайней мере, пока не доиграл «Эдмонтон».

А «Уайлд» находятся в шаге от второго раунда, на домашней арене «дикари» могут завершить серию.