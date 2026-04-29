Подколзин в огне! Вновь забил и спас «Эдмонтон» от краха

На Западе зреет первая большая сенсация – «Анахайм» повёл у «Эдмонтона» 3-1 и находится в шаге от того, чтобы выбить финалиста последних двух розыгрышей Кубка Стэнли. Как так получилось?

«Ойлерз» неплохо провели первый матч, одержали волевую победу, успев исправить провал во втором периоде, однако далее «нефтяники» не сделали уроки над ошибками и усугубили ситуацию. Больше всего страдает игра в обороне, во втором, третьем и четвёртом матче «Эдмонтон» пропустил 17 шайб. С такой статистикой трудно рассчитывать на продолжение борьбы.

Неожиданно возникли проблемы и в атаке. Да, в среднем команда забрасывает почти четыре шайбы, однако гигантские сложности в большинстве не давали шансов зацепиться за результат. По большому счёту, так была проиграна третья игра, когда «Эдмонтон» мог сравнивать счёт в большинстве, однако ужасно распоряжался шайбой, сам удалился, а позже и пропустил решающий гол.

Однако есть у таких «Ойлерз» и светлое пятно. Речь о связке Василий Подколзина и Каспери Капанена. Ударная игра этой пары принесла победу в первой игре, в других они тоже выглядели классно, отлично дополняя Леона Драйзайтля. Также россиянин и финн являются лучшими игроками команды по показателю полезности. Подколзин отлично чувствует себя и силовой борьбе – на данный момент он лучший игрок нынешнего плей-офф по силовым приёмам.

Он же и подхватил знамя в пятом матче серии, который мог стать для «Эдмонтона» последним – уже на третьей минуте Василий роскошно бросил в ближнюю девятку. Россиянин в огне!

«Ойлерз» почувствовали, что надо прибивать шансы «Анахайма» отыграться в зародыше, и забросили в скором времени ещё две шайбы. Хозяева продолжали давить и после этого, но Вилле Хуссо, заменивший Лукаша Достала, не дрогнул.

Во втором периоде команды обменялись голами, а в третьем «Эдмонтон» наконец-таки сыграл прагматично по счёту, спокойно доведя дело до уверенной победы.

«Анахайм» сохраняет лидерство, однако теперь в серии может быть намечен перелом, так надёжно «Эдмонтон» в этой серии ещё не играл. Правда, сохранить подобную концентрацию на три матча кряду может оказаться проблематично.