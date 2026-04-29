Матвей оказался в запасе по ходу плей-офф. И не просто так.

«Эта игра для него слишком сложна». Кажется, у Мичкова снова проблемы в «Филадельфии»

Любопытную информацию можно иногда найти в интернете.

Например, через пару часов после старта пятого матча серии плей-офф НХЛ с участием «Питтсбурга» и «Филадельфии» в одной из социальных сетей появился пост следующего содержания: «Мне сказали, что Матвей Мичков покинул «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арену». Он был недоволен маленьким количеством игрового времени и тем, что остался вне заявки [на пятую игру]. Посмотрим, к чему это приведёт, но, по моей информации, произошла ссора между Мичковым и Токкетом/Бриером, которая не закончилась хорошо».

Пост человека с именем Эван Эткинс собрал полтора миллиона просмотров и успел разлететься по некоторым СМИ – да и сам автор в профиле указал себя в качестве репортёра «Филадельфии», на что обратили внимание многие читатели.

Только далеко не все заметили, что дальше была подпись «пародийный аккаунт» – новость, которую в Северной Америке успели растиражировать на огромную аудиторию, оказалась обычной шуткой. Хотя и с не менее цитируемыми продолжениями – в одном из них Мичков по запросу Токкета должен был отправиться обратно в Филадельфию в эконом-классе, потому что не прибыл в аэропорт ко времени вылета команды.

Забавный, пусть и слегка специфический юмор на самом деле не очень-то далеко ушёл от истины – дела у Матвея сейчас складываются явно не лучшим образом. Возможно, без конфликта действительно не обошлось: куда более авторитетный – и, что главное, верифицированный – инсайдер Давид Паньотта рассказал, что нападающий отказался выйти на лёд для разминки перед игрой с «пингвинами», за что и был отстранён.

Хотя даже без этого отказа было очевидно, что Мичков становится все ближё к тому, чтобы смотреть хоккей с трибун – в первых четырёх матчах серии россиянин провёл на льду немногим больше 40 минут, не отметился результативными действиями и заработал полезность «-1». Далеко не то, чего от Матвея ждут в оранжево-чёрной части Пенсильвании.

Местные журналисты предвидели такой ход от Токкета заранее. Более того, некоторые даже настаивали на таком решении: «Флайерз» нужно посадить Мичкова. Это ясно как день. Его переигрывают в плей-офф. Кроме пары отдельно взятых смен, он потерян. Он не помогает команде побеждать. И не получает опыт, который должен помочь ему в будущем. Эта игра для него слишком сложна. Это сборник тех трудностей, что были у него на протяжении всего сезона. И сейчас не время его воспитывать.

Всё было здорово, когда команда побеждала, даже несмотря на его действия. Когда ты побеждаешь, тренеры предпочитают держаться того, что работает, и не любят делать изменения, не считая травм. В этом плане они суеверны, иногда ошибочно.

В случае Мичкова – он не был единственной проблемой, из-за которой «Филадельфия» проиграла четвёртый матч. Но если от него не было вклада в предыдущие победы команды, то его неспособность сделать хоть что-нибудь в четвёртом матче выделялась чуть больше», – написал после первого поражения «лётчиков» в серии автор филадельфийского сайта OnPattison.com Энтони Сан-Филиппо.

Мнения болельщиков на этот счёт разделились, но факт остаётся фактом – заменивший Матвея в пятой игре Алекс Бамп выглядел гораздо лучше россиянина и даже забросил шайбу в своём дебютном матче в плей-офф НХЛ, запустив камбэк «Флайерз». Так что едва ли Мичкову удастся вытеснить американца в шестой игре – 21-летний форвард рискует вновь оказаться в пресс-боксе вместо игровой площадки.

Рик Токкет и Матвей Мичков Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Проблемы Матвея в «Филадельфии» тяжело назвать откровением – непростые периоды он переживал и при Джоне Торторелле, и в последней регулярке уже при Токкете. На пресс-конференциях во время старта плей-офф наставник «лётчиков» говорил, что от некоторых игроков ему не хватает уровня борьбы и агрессии, внимания к деталям.

Пусть фамилий канадец не называл, по кадровым решениям очевидно, что одним из этих хоккеистом был как раз Мичков.

Судя по всему, заканчивать серию с «Питтсбургом» «Флайерз» будут без Матвея в составе. И очень интересно, вернётся ли он в заявку в случае прохода команды в следующий раунд.