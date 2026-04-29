MVP, которых мы не видим. Видеотренеры стали теневыми героями хоккея

«Авангард» в третьем матче полуфинала успешно отбился от массированного напора «Локомотива», вёл 2:0 во втором периоде, и даже пятиминутное большинство Ярославля не выглядело такой уж критичной проблемой. Да, омичи пропустили шайбу, но в серии у них уже была история относительно успешной нейтрализации большого штрафа, и у «Локомотива» не лучшая спецбригада.

Однако омичи взяли тренерский запрос, который мало кто понял даже в прямом эфире. В результате проигранный запрос обернулся двумя минутами двойного меньшинства при дальней лавке, и «Локомотив» сравнял счёт уже в равных составах, когда «Авангард» явно замотался отбиваться. В итоге неудачный запрос не стал главной причиной поражения, однако явно дал глоток воздуха «Локомотиву». Впрочем, заострять внимание лишь на этом моменте будет несправедливо для омских видеотренеров, которые проделывают гигантский массив работы.

На скамейках всё смотрят в режиме реального времени Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru

Про видеотренеров в этом плей-офф говорят много. Главными героями этого плей-офф стали работники «Ак Барса» Кирилл Горнов и Дмитрий Полянчиков, которые в этом розыгрыше Кубка Гагарина отменили уже несколько ключевых шайб, в том числе шайбу «Трактора» в первом раунде, которая могла перевернуть ход всей серии. На их работу обратил внимание и Андрей Разин, цитата которого про видеотренеров стала одной из причин самой странной пресс-конференции в истории КХЛ.

Однако и у «Металлурга» есть сильные видеотренеры. Бывший лайнсмен КХЛ Яков Палей вышел на авансцену в финале-2024, когда «Локомотив» сравнял счёт на последней секунде второго матча. Однако тренеры «Магнитки» увидели пас рукой от Мартина Герната секунд за 20 до гола, и шайбу отменили. В ярославской части серии Палей вмешался в важном эпизоде с положением вне игры.

В интервью сайту КХЛ в 2024-м Разин особенно подчёркивал важность организации связи скамейки и видеотренеров: «Это было отлажено ещё до меня, связь никогда не теряется. Люди сами всё отсматривают, в отличие от Череповца. Помню, мы играли как раз в Ярославле, была ничья, нам забивают гол, я прошу посмотреть выход шайбы за пределы площадки – как мне показалось, она попала за красную линию на скамейку запасных. Мне было сказано, что всё нормально, а после игры оказалось, что тренер смотрел на офсайд».

Хоккей в этом плане сильно отличается от других игровых видов. В футболе систему тренерских запросов так и не ввели, при этом сам протокол VAR зачастую оказывается абсурдным. В баскетболе система тренерских запросов тоже существует, но в этой игре происходит гораздо больше событий, и роль одного из них становится менее важной. Кроме того, в хоккее неуспешный запрос карается удалением, а в той же НБА команда теряет один из тайм-аутов: неприятно, однако прямого ущерба не наносит.

А в хоккее все усложняется как минимум невероятной скоростью игры, где видеотренеры должны разглядеть офсайд, игру высоко поднятой клюшкой или другую пропущенную остановку игры в ситуации, когда на льду одновременно происходит очень много всего. При этом у клубов есть лишь минута, чтобы взять тренерский запрос — то есть время на принятие решения минимально.

Всё это приводит к тому, что видеотренер должен обладать определённым набором качеств. Среди них не только усидчивость и наблюдательность, которые должны помогать ориентироваться в огромном массиве видео. Нужны также эмоциональная стабильность, быстрая реакция, понимание внутренних процессов в команде и внутренняя мотивация — за сезон видеотренер просматривает гигантское количество видео для подготовки нарезок и клипов, голова от этой рутинной работы может буквально распухнуть.

В результате развития технологий некоторые тренерские запросы превратились почти в гарантированную отмену гола. Например, в НХЛ 90% челленджей на оффсайд приводят к отмене (в КХЛ этот процент в прошлом году составил 66%) — а вот в случае блокировки вратаря успешными оказываются 56%. Это лишь подтверждает давнее ощущение о том, что решение о наличии или отсутствии блокировки вратаря больше напоминает подбрасывание монетки из-за непонятности критериев.

Какие-то моменты и повтор не проясняет Фото: Stephen Whyno/AP Photo/ТАСС

«Главное правило видеотренера — не жди, пока случится гол. Бывает так, что мы даже в шутку отмечаем гол соперника, потому что уже увидели момент, из-за которого эту шайбу отменят. Но бывает и наоборот: наши игроки забивают, а у нас в головах «вот дерьмо», потому что за 30 секунд до этого мы залезли в офсайд. Остаётся надеяться, что соперник этого не заметит», — рассказывал видеотренер «Вашингтона» Бретт Леонгардт The Athletic.

«Судьи – это своего рода ещё одна команда на льду, только другого амплуа. Ты смотришь на хоккей уже не как зритель, ты погружён в процесс и понимаешь изнутри, что происходит и как. Благодаря своему судейскому опыту я сразу вижу какие-то моменты (за игру их не так много, но случаются), когда я тут же говорю: «давайте пересмотрим эпизод». Как правило, это происходит до взятия ворот, чаще связано со входом в зону», — говорил упомянутый выше Палей.

Многим болельщикам в Америке это не нравится: эпизод по факту уже заигран, но судьи руководствуются буквой закона и отменяют шайбы из-за миллиметровых офсайдов, которые происходят за полминуты до гола. Однако это суть современного хоккея, который наверняка пойдёт дорогой других видов спорта, которые вводят всё больше технологий для определения спорных моментов. А это значит, что роль видеотренеров будет увеличиваться всё больше, и из теневых MVP команд они могут превратиться в заметных игроков.