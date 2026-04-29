Прикрыли лазейку с понижением зарплат и расторжением контрактов. Новшества регламента КХЛ

Важные и давно назревшие изменения для трансферной политики клубов выкатила КХЛ по итогам заочного совета директоров. Они вступят в силу 1 июня.

Отмена «правила трёх переходов»

отменяется «правило трёх переходов», когда клубы не могли заключать контракт с более чем тремя игроками, которые в предыдущем сезоне выступали за один клуб.

Правило ввели два года назад, и начинание имело вполне благие цели – КХЛ хотела исключить ситуации, когда богатые клубы могли покупать игроков целыми пачками у клубов победнее. Но оказалось, что нововведение затрагивает не только такие ситуации. Правило срабатывало и тогда, когда, например, игрок подписывл контракт с другим клубом в качестве свободного агента. Или когда клуб забирал кого-то через список отказов. Надо отдать должное лиге за то, что она быстро адаптируется – правило постоянно меняли и дорабатывали, а теперь – отменили.

«Проанализировали всю ситуацию, динамику, видим, что данное ограничение, которое раньше действительно помогало выравнивать трансферную ситуацию, в настоящий момент перестало быть актуальным и где-то, скорее, уже стало создавать излишние препятствия и трудности. Поэтому, естественно, мы адаптируем регламент, убираем механизмы, потерявшие актуальность, и вводим новые для решения текущих задач, например, корректируем порядок переподписания контрактов», — так прокомментировал решение президент КХЛ Алексей Морозов.

Правило для переподписаний контрактов с понижением зарплаты

в составе «Потолка заработных плат» в случае переподписания контрактов между клубом и игроком с уменьшением заработной платы и (или) индивидуальных бонусов учитываются условия старого контракта.

Явление с переподписаниями контрактов с понижением зарплат уже стало массовым в лиге. Клубы сначала заключают длительные и дорогие соглашения с игроками, а затем изворачиваются, пытаясь усилиться ещё, но при этом не выходя за рамки потолка зарплат. Можно вспомнить, как такое проворачивал СКА с Арсением Грицюком, Александром Никишиным и Сергеем Сапего, чтобы втиснуть под потолок зарплат сначала Евгения Кузнецова, а потом – Тони Деанджело. Армейцы и до этого практиковали подобное. Прошлым летом от денег отказывались игроки московского «Динамо», чтобы клуб смог сохранить Никиту Гусева.

Лазейку уже было пора прикрывать, и лига это сделала. Теперь менеджменту клубов придётся просчитывать на несколько шагов вперёд, а не руководствоваться сиюминутной ситуацией, потому что откатить назад уже не получится.

«Мы рассматривали различные варианты: сокращение переподписаний с трех до одного или двух, введение процедуры списка отказов для тех игроков, кто переподписывает контракт, чтобы рынок проверил, насколько его контракт был завышен. В итоге приняли решение, что клубы могут продолжить переподписывать контракты, но в потолке будет учитываться старая сумма. Теперь, чтобы снизить нагрузку в платежной ведомости, клубам придётся искать варианты трудоустройства игроков в других командах», — отметил Морозов.

Уважение долгосрочных контрактов

в случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы будущих сезонов контракта включаются в состав «потолка заработных плат» на каждый сезон расторгнутого контракта.

Одна из самых громких тем прошлого лета – расторжение контракта между «Авангардом» и самым дорогим игроком своей команды Владимиром Ткачёвым. В лиге в очередной раз остро встала проблема того, что долгосрочные контракты становятся филькиной грамотой. Любой игрок, даже самый звёздный, не мог гарантировать себе будущее, ведь по желанию клуб мог просто расторгнуть соглашение, выплатив небольшую (по меркам контракта) компенсацию. Так, Ткачёв получил 30 млн рублей.

Для серьёзной лиги такое недопустимо. Это правило идёт в связке с предыдущим и также вынуждает руководителей клубов ответственнее подходить к своим решениям. Заключаете долгий контракт? Имейте в виду, что передумать без последствий уже не получится.

«Понимаем, что от переподписаний, расторжений контрактов в реальности избавиться почти невозможно, но хотим, чтобы менеджеры несли больше ответственности за свои действия. Если у вас игрок подписан, например на пять лет, то при расторжении контракта вы получите последствия для потолка на все сезоны, в которых действовал бы этот контракт», — заключил Морозов.