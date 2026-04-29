Такой «Ак Барс» не остановить! «Металлург» проиграл уже второй матч в полуфинале КХЛ

Второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2026 между «Металлургом» и «Ак Барсом» точно вошёл в историю. И, возможно, даже благодаря не столько самому хоккею, сколько пресс-конференции, которая состоялась после него. Андрей Разин в очередной раз дал огня – и в этом поучаствовал даже журналист «Чемпионата».

Там же Андрей Владимирович пообещал отправить в СДК один из эпизодов с Артёмом Галимовым, который произошёл по ходу встречи в Магнитогорске. Комитет действительно рассмотрел эпизод, но выносить никакого наказания нападающему казанцев не стал – благодаря чему тот смог выйти на лёд в первом домашнем матче серии.

Однако в первом периоде главной звездой стал другой форвард хозяев. К слову, его игровой номер тоже начинается с девятки – Дмитрий Кателевский, который в предыдущих матчах этого плей-офф не забросил ни одной шайбы, под конец стартовой двадцатиминутки оформил сразу дубль.

Кателевский нанёс два из пяти бросков в створ «Ак Барса» до первого перерыва, и оба оказались точными – сначала он своевременно открылся на пятаке и моментально отреагировал на передачу Никиты Дыняка, а через три минуты идеально завершил отличную контратаку подопечных Анвара Гатиятулина.

Следующий период был гораздо более богатым на броски, но количество голов от этого пропорционально не увеличилось. Во второй двадцатиминутке зрители также увидели две шайбы – с той лишь разницей, что распределились они чуть более равномерно.

Сначала счёт до более крупного увеличили хозяева – Никита Коротков первым из всех хоккеистов отправился в штрафной бокс, и Дмитрий Яшкин, который и «помог» нападающему «Металлурга» удалиться, стал автором третьего гола в этой встрече, в касание бросив из правого круга.

Первым против такого отрыва выступил Робин Пресс. Уже через несколько минут после реализации большинства Яшкиным шведский защитник «сталеваров» смог размочить счёт благодаря рикошету от полевого игрока казанцев.

В третьем периоде голов оказалось меньше – зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. «Металлург» не смог найти путей к воротам Тимура Билялова и заменил Илью Набокова на шестого полевого игрока – и тогда точку в матче в пустые ворота поставил Кирилл Семёнов.

4:1 во встрече и 2-1 в серии – остановить такой «Ак Барс» будет крайне тяжело.