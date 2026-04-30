Последний матч Малкина в плей-офф НХЛ? «Питтсбург» закончил сезон

В момент, когда все перестали верить в интригу в серии «Питтсбурга» и «Филадельфии», «пингвины» неожиданно воспрянули духом и забрали две игры. Интересная тенденция в четвёртой и пятой встрече заключалась в том, что «Пингвинз» с каждой минутой становились всё сильнее и смелее, будто получая от нахождения на льду инъекцию уверенности.

«Филадельфия» же по неопытности начала немного надламываться – прежнее силовое давление не работало, прессинг был уже не такой молниеносный, а провокации перестали иметь эффект.

Матвей Мичков пропустил предыдущий матч и, по непроверенной информации, начал конфликтовать с главным тренером команды Риком Токкетом. Основания для подобных предположений были немалые – Матвей проваливал серию, избегал силовой борьбы и выглядел совершенно неважно. К тому же все знают, какой характер у россиянина. Рвануть в отношениях тренера и игрока вполне могло.

Но сегодня Токкет вернул Мичкова в основной состав и не прогадал. Матвей здорово выглядел, создал несколько опаснейших моментов, был заряжен и, главное, нацелен на ворота. Этого в предыдущих матчах ему не хватало.

Но «Флайерз» при этом было очень тяжело. Если в первом периоде они ещё владели еле заметной инициативой, то далее всё начало развиваться по сценарию гостей, которые были близки к заброшенной шайбе.

Однако с каждой минутой на льду стало всё больше повисать атмосфера давления – страх сделать роковую ошибку буквально довлел над обеими командами. Логичным исходом всего этого стал овертайм, в который «Филадельфия» и «Питтсбург» ушли при счёте 0:0.

В дополнительное время «пингвины» потихоньку придавливали «лётчиков», однако давали тем совершать опасные выпады на ворота. Один из них едва не закончился голом, но Шилов потащил бросок Мартона в упор. Однако в этой же атаке гости совершенно необязательно пробросились – видимо, после длительной позиционки соперника закислились не только мышцы. По иронии судьбы «Питтсбург» был за это наказан – бросок Йорка от синей линии вывел «Филадельфию» во второй раунд. Передачей отметился Матвей Мичков, это результативное действие стало для него первым в плей-офф.

«Флайерз» во втором раунде встретятся с «Каролиной», а «Питтсбург» закончил сезон, едва не дотянувшись до чуда и не отыгравшись с 0-3. Было близко. Возможно, мы видели последний матч в плей-офф Малкина. Думать об этом не хочется, но вероятность этого не так мала – Евгений уже стал ветераном, а утверждать, что «Питтсбург» проделает через год тот же путь, что и в этом сезоне, сложно.