Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Филадельфия — Питтсбург — 1:0 ОТ — видео, голы, обзор шестого матча первого раунда Кубка Стэнли — 2026, плей-офф НХЛ

Последний матч Малкина в плей-офф НХЛ? «Питтсбург» закончил сезон
Максим Макаров
Отчет «Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:0 ОТ
Комментарии
«Филадельфия» встретится во втором раунде с «Каролиной».

В момент, когда все перестали верить в интригу в серии «Питтсбурга» и «Филадельфии», «пингвины» неожиданно воспрянули духом и забрали две игры. Интересная тенденция в четвёртой и пятой встрече заключалась в том, что «Пингвинз» с каждой минутой становились всё сильнее и смелее, будто получая от нахождения на льду инъекцию уверенности.

«Филадельфия» же по неопытности начала немного надламываться – прежнее силовое давление не работало, прессинг был уже не такой молниеносный, а провокации перестали иметь эффект.

Матвей Мичков пропустил предыдущий матч и, по непроверенной информации, начал конфликтовать с главным тренером команды Риком Токкетом. Основания для подобных предположений были немалые – Матвей проваливал серию, избегал силовой борьбы и выглядел совершенно неважно. К тому же все знают, какой характер у россиянина. Рвануть в отношениях тренера и игрока вполне могло.

«Эта игра для него слишком сложна». Кажется, у Мичкова снова проблемы в «Филадельфии»
Но сегодня Токкет вернул Мичкова в основной состав и не прогадал. Матвей здорово выглядел, создал несколько опаснейших моментов, был заряжен и, главное, нацелен на ворота. Этого в предыдущих матчах ему не хватало.
Но «Флайерз» при этом было очень тяжело. Если в первом периоде они ещё владели еле заметной инициативой, то далее всё начало развиваться по сценарию гостей, которые были близки к заброшенной шайбе.

Однако с каждой минутой на льду стало всё больше повисать атмосфера давления – страх сделать роковую ошибку буквально довлел над обеими командами. Логичным исходом всего этого стал овертайм, в который «Филадельфия» и «Питтсбург» ушли при счёте 0:0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 0
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Йорк (Мичков, Кейтс) – 77:32    

В дополнительное время «пингвины» потихоньку придавливали «лётчиков», однако давали тем совершать опасные выпады на ворота. Один из них едва не закончился голом, но Шилов потащил бросок Мартона в упор. Однако в этой же атаке гости совершенно необязательно пробросились – видимо, после длительной позиционки соперника закислились не только мышцы. По иронии судьбы «Питтсбург» был за это наказан – бросок Йорка от синей линии вывел «Филадельфию» во второй раунд. Передачей отметился Матвей Мичков, это результативное действие стало для него первым в плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флайерз» во втором раунде встретятся с «Каролиной», а «Питтсбург» закончил сезон, едва не дотянувшись до чуда и не отыгравшись с 0-3. Было близко. Возможно, мы видели последний матч в плей-офф Малкина. Думать об этом не хочется, но вероятность этого не так мала – Евгений уже стал ветераном, а утверждать, что «Питтсбург» проделает через год тот же путь, что и в этом сезоне, сложно.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android