Овечкин или Кросби — кто выиграл легендарное противостояние? Решаем, кто же всё-таки круче

В течение всего сезона-2025/2026 мы чествовали 20-летие противостояния Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ. В рамках спецпроекта «Чемпионата» вспомнили главные моменты этой великой битвы, рассказали, как парни играли друг против друга на разных уровнях, порассуждали, в чём сходства и различия двух легенд…

В общем, рассмотрели противостояние, растянувшееся на несколько декад, кажется, вообще со всех сторон.

Однако один вопрос всё ещё остаётся без ответа.

А кто всё-таки лучше — Ови или Сид?

Подытоживая наш всеобъемлющий проект, мы ответим на этот вопрос. Раз и навсегда.

Но не всё будет так просто.

Противостояние Овечкина и Кросби Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Конечно, главная сложность заключается в том, что, отвечая на подобный вопрос, можно легко поддаться соблазну и выдать субъективщину. А если попытаться быть объективным, то придётся оценивать большое количество факторов, которые нельзя измерить без субъективной оценки.

Так и что же делать?

Давайте прежде всего взглянем на очевидные факты.

1. Когда дело касается голов, то Овечкин, естественно, лучше Кросби. Капитан «Вашингтона» — лучший снайпер в истории НХЛ и хоккея в целом. Он забросил 929 шайб в регулярных чемпионатах североамериканской лиги, добавив ещё 77 в плей-офф. Александру не хватает всего 10 голов до суммарного рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ с учётом плей-офф: 1006 против 1016.

2. Если мы говорим об ассистах, то тут пальма первенства всецело принадлежит Кросби. Сид отдал 1107 передач в регулярках НХЛ и 134 – в плей-офф. У Овечкина же «всего» 758+70. Перевес колоссален.

3. Если брать в расчёт, скажем так, более совершенную игру, которая охватывает разные стороны хоккеиста, то тут, пожалуй, также лучше Кросби. Это хорошо отражают бомбардирские успехи игроков. У лидера «Питтсбурга» 1761 очко в регулярных чемпионатах и 206 – в плей-офф, у Алекса – 1687 и 147 соответственно. А ведь нападающий «Вашингтона» сыграл на 153 матча в регулярках больше!

4. При этом стойкость и долговечность — это критерии, где Овечкин выглядит немного предпочтительнее. Почему «немного»? Потому что Кросби хоть и испытывал серьёзные проблемы со здоровьем по ходу карьеры, но всё же, как и Алекс, продолжает играть, да ещё и по-прежнему шикарен на льду — даже в 38 лет.

Однако, конечно, вырвать победу у Ови не выйдет. Парень отыграл аж 95,4% матчей команды (1573 из 1649) за карьеру. Он пропустил всего 76 встреч, из которых из-за травм — лишь 51. Сид здесь даже не рядом.

5. Если мы будем говорить о трофеях, то Кросби, очевидно, лучше. Сидни взял три Кубка Стэнли, в то время как Овечкин — «всего» один. Конечно, кубки выигрывают команды, однако роль канадца в чемпионствах «Питтсбурга» переоценить невозможно.

6. В плане личных наград победа достаётся уже Александру. Если брать в расчёт только крупные призы, то их у нападающего «Вашингтона» 19, у капитана «Пингвинз» – 13.

7. Что касается игры в сборной, то тут Сид значительно превосходит Овечкина. Даже три золота чемпионатов мира не сравнятся с двумя победами на Олимпиадах и, конечно же, победными голами в финалах обеих.

8. А вот если мы будем говорить о великих рекордах, победу стоит отдать Ови. Да, оба игрока за свою длинную карьеру успели неслабо переписать книгу рекордов НХЛ и хоккея в целом, однако главный, «вечный», «невозможный» побил именно Овечкин. Число 894 было священным на протяжении примерно 30 лет — пока за дело не взялся Александр.

Впрочем, стоит отметить, что и у Кросби есть свой великий рекорд. Сидни в каждом из своего 21 сезона завершал регулярку со средним показателем минимум в одно очко за матч. Невероятная стабильность. Даже Гретцки, ранее удерживавший этот рекорд, сумел провести лишь 19 таких сезонов. Однако достижение Ови всё-таки более громкое.

Это то, что касается критериев, которые, пожалуй, можно назвать объективными. И здесь каждый может отметить фактор, который считает более важным, и в соответствии с ним выбрать победителя противостояния.

Противостояние Овечкина и Кросби Фото: Getty Images/«Чемпионат»

А ведь есть ещё и субъективные критерии.

1. Образ.

Понятно, что Кросби считается больше таким, знаете, пай-мальчиком — идеальный человек, идеальный хоккеист, который всегда будет рядом, всегда с добродушной улыбкой поможет, объяснит, что нужно. И ведь Сид был таким с самой юности.

В то же время Овечкина долгое время воспринимали как рок-звезду, бунтаря, весельчака и озорника. Он зажигал НХЛ своими яркими комментариями и необычными выходками как на льду, так и за его пределами. Даже сейчас, когда Александр стал старше и спокойнее, когда приобрёл статус примерного семьянина, отца и мужа, он всё ещё порой любит нарушить правила — например, съесть сэндвич из Subway и острые чипсы.

А это ведь мы ещё не упомянули ставшие легендами выбитый зуб, цитату «Русская машина не ломается», «офис Ови» и его великий щелчок в касание.

Так что здесь вопрос в том, какой образ вам кажется более правильным, интересным, близким и важным для хоккея.

2. Любовь в странах.

Овечкин в России — номер один. Величайший хоккеист и спортсмен страны. А Кросби — number one, The Next One («номер один», «Следующий») в Канаде.

Конечно же, и в России есть те, кому Сидни нравится куда больше — и, наоборот, кому-то в Канаде больше по душе Ови. Но в общем и целом в странах принято больше любить и, соответственно, считать лучшим соотечественника.

3. Значение для франшизы.

Оба хоккеиста пришли в нужное время и спасли свои клубы. И тут уже многое зависит от того, насколько патовой считать ситуацию для той или иной команды, когда хоккеисты дебютировали в лиге.

С одной стороны, канадцу пришёл на помощь Евгений Малкин, который как минимум один Кубок Стэнли затащил в Питтсбург преимущественно на своём горбу. С другой – с Кросби всегда спрашивали по-особому, а задачу перед ним поставили непосильную — не просто затащить болельщиков на трибуны, а вернуть «Пингвинз», многократным чемпионам НХЛ, былую славу. И ведь Сид всё это время был первой скрипкой в своей франшизе — и даже в ряде моментов сумел затмить икону «Питтсбурга» самого Марио Лемье!

Противостояние Овечкина и Кросби Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Перед Овечкиным также ставилась задача сделать из команды претендента на Кубок Стэнли, однако существенная разница заключается в том, что «Вашингтон» никогда и не был топ-клубом. С одной стороны, эта ситуация легче, поскольку даже попадания в плей-офф на первых этапах считались большим успехом. С другой – с приходом Ови от «Кэпиталз» всегда ожидали борьбы за чашку, а достойной поддержки уровня Малкина у него толком никогда и не было. Да, был, например, Никлас Бекстрём, но он, в отличие от Джино, не смог затащить свою команду в финал и зажечь в решающих матчах.

Вот и выходит, что каждая ситуация была по-своему сложной, и решить объективно, кто находился в более тяжёлом положении, почти невозможно.

4. Значение для НХЛ и хоккея в целом. Наследие.

Оба хоккеиста спасли НХЛ. Оба оставили огромное наследие и дали толчок хоккею, выведя его на новый уровень. Как оценивать, кто из них дал своему виду спорта больше? Как оценивать наследие, которое каждый оставит после себя? Если с последним ещё можно как-то разобраться спустя время, когда итоговое влияние обоих будет понятно, то вот с первым всё куда сложнее.

И это лишь некоторые критерии, которые можно подсветить. На деле и субъективных, и объективных факторов значительно больше.

***

Так что же выходит? Каждый сам выбирает, кто для него лучший. Мы же можем только подсветить критерии, по которым хоккеистов рассудят, и высказать личную авторскую позицию.

Если для вас хоккей — о забивании голов, то тогда, конечно же, Овечкин лучше Кросби. Если идеальный образ спортсмена для вас превыше всего, то Сидни обставляет Александра. Великий рекорд говорит сам за себя? Ови — ваш кандидат. Кубки и Олимпиады решают? Вряд ли найдёте кого-то лучше Кросби.

Так что, пожалуй, этот разговор можно вести очень долго. Но ответ всегда будет неизменным: всё зависит от веса, который вы придаёте тому или иному фактору.

А может, и смысла особого выбирать, кто из них круче по отдельности, нет? Ведь главное, что эти парни на протяжении 20 лет рубятся нос к носу, по сути, не отставая друг от друга в плане долговечности — и каждый делает это по-своему, каждый хорош в своей области.

Более того, Овечкин и Кросби подарили нам противостояние, которого, вероятно, НХЛ никогда не видела. Даже два величайших предшественника, Лемье и Гретцки, не дотянули до такого уровня. Их борьба была омрачена травмами и болезнями — и, соответственно, нереализованным потенциалом. Да и в лигу они пришли в разное время.

Зато сделать то, чего не смогли даже СуперМарио с Величайшим, получилось у Ови и Сида. Хотя, возможно, россиянин и канадец именно благодаря своему противостоянию и сумели добраться до таких вершин. Конечно, с 1980-1990-х многое изменилось — уровень подготовки, восстановления, сам хоккей, но только на этом далеко не уехать.

И всё же оба до сих пор играют, до сих пор держат высокий уровень, до сих пор не позволили здоровью помешать их карьерам. Они не доигрывают, они по-прежнему звёзды и по-прежнему вносят максимальный вклад в успехи своих команд. Так было на протяжении всех 20 лет — и всё благодаря друг другу. Один без другого не достиг бы таких высот.

Эти парни определили эпоху и подарили миру НХЛ, хоккея и спорта в целом великое противостояние, которое будут вспоминать поколение за поколением. Противостояние Овечкина и Кросби когда-то спасло НХЛ и показало, как два парня, которые уважают друг друга, но играют за разные команды, могут вывести свой вид спорта на новый уровень благодаря здоровой конкуренции.

Противостояние Сида и Ови — совсем не о вражде, не о ненависти, как принято считать. Оно об уважении, об адекватной конкуренции, об ответственности, о желании стать лучше, смотря на достойного конкурента. Это своего рода учебник, по которому можно учиться, как правильно расти, конкурировать, реагировать на успехи своего главного соперника.

И, пожалуй, именно поэтому выбрать кого-то из этой пары нельзя. Они всегда будут неотделимы друг от друга. Но это, полагаем, к лучшему. Благодаря этому слава об эпохальной битве двух разных парней, которые разделили одну любовь — любовь к хоккею — и всегда бились бок о бок, смотря на прогресс друг друга и стараясь стать лучше, никогда не исчезнет в стремительных потоках нашего информационного океана.

