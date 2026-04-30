Русский снайпер спас «Вегас»! Дорофеев оформил хет-трик в плей-офф НХЛ

Павел сравнял счёт в конце третьего периода и перевёл игру в овертайм.

«Вегас» пока что не оправдывает статус фаворита в серии с «Ютой» — «рыцари» находятся не в своей тарелке, с трудом вырывая победы. Даже в четвёртом матче, где команда Тортореллы вела со счётом 3:0, в итоге пришлось отыгрываться в конце третьего периода.

Зато неплохо выглядят наши парни. Иван Барбашёв хорош в любой роли: будь то место в первой тройке или пребывание в боттом-6. Павел Дорофеев, который в регулярке настрелял 37 шайб, тяжело начал в плей-офф, однако в прошлой игре смог наконец-то отличиться.

Но привычное место в большинстве россиянина сегодня поначалу оказалось занято – вместо Павла в первой спецбригаде выходил Митч Марнер. Однако после двух неудачных попыток Торторелла вернул россиянина на привычное место, а Дорофеев сразу отплатил за доверие, сравняв счёт точным броском с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Юта» во втором периоде вновь вышла вперёд, но Дорофеев вновь сравнял счёт! Теодор продвинулся вглубь зоны, скинул шайбу на пятак, а Павел переиграл Веймелку.

Этим голом россиянин вдохновил команду, которая до второго перерыва смогла даже выйти вперёд, однако безрассудность «Вегас» при этом не покинула. «Рыцари» отвратительно играли в обороне, постоянно теряли шайбу, неохотно шли в борьбу и выглядели слегка отрешёнными. Будто это не одна из решающих игр плей-офф, а выставочный матч. «Юта», которая в этом плане сама образцом не является, легко хозяев наказала, последовательно реализовав два выхода «два в один».

В момент, когда тучи над «Вегасом» начали стремительно сгущаться, на помощь пришёл Дорофеев. В формате «пять на шесть» игроки «Маммот» потеряли самого опасного форварда на пятаке и поплатились за это – Дорофеев оформил хет-трик и спас «Вегас» от поражения, переведя матч в овертайм.

Начали ли команды надёжнее и внимательнее играть в овертайме? Да ничуть. Атмосфера расслабленности продолжала витать над «Ти-Мобайл Ареной», «Юта» и «Вегас» давали друг другу множество шансов, одним из которых воспользовались именно «рыцари» – на старте второго овертайма Керфут в своей зоне при игре в большинстве потерял шайбу у борта, Марнер скинул Хаудену, а Бретт роскошным броском закончил встречу.

«Вегас» одерживает победу и выходит вперёд в серии. Следующий матч пройдёт в Солт-Лейк-Сити послезавтра.