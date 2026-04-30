Невероятная сенсация на ЮЧМ по хоккею! Скромная Латвия выкинула с турнира американцев

Буквально вчера юниоры из Латвии совершили грандиозную сенсацию на ЮЧМ-2026, и в Сеть первым попало видео не забитых американцам голов, а того, как счастливые латвийцы несутся в раздевалку, чуть не вынося с прохода тренеров – Олега Сорокина и Херберта Васильева.

Сам Сорокин не сдерживал эмоций после игры, признавшись в любви к своим подопечным: «Я обожаю эту игру, это тот самый хоккей, обожаю своих пацанов! Я счастлив представлять на таком уровне сборную Латвии, и это всё так необыкновенно для меня. На таком уровне, в элите тяжело обыграть такую титулованную команду, как США, но мои ребята смогли это сделать. Уже с первой минуты чувствовалась какая-то уверенность, что мы не отпустим этот матч, и игроки сделали так, как я просил – придерживались заданного плана. Вообще, сегодня была идеальная реализация, только посмотрите на количество наших бросков в створ!»

Тренер наговорил бы ещё много интересного, но к камере подлетел Херберт Васильев со словами, что они много лет вместе и наконец-то это принесло плоды. На самом деле, о том, что это фантастическая для латвийцев история, говорит статистика прошедшего матча. Американцы нанесли 45 бросков в створ ворот Патрика Пламинса, в свою очередь, латвийцы ответили всего 16, но пять из них оказались голевыми. Естественно, последние броски производились по пустым воротам, потому что сборная США неистово пыталась сравнять счёт и снимала голкипера при любой возможности.

Большой зритель любит большой хоккей, однако – удивительный факт — на молодёжку и юниоров стало ходить больше людей, европейцы с удовольствием смотрят эти встречи, и, как писала буквально недавно братиславская пресса, болельщики стали отмечать, что в «молодом» хоккее пропал присущий ему максимализм, поэтому и на игру всё ещё эмоциональных, но очень молодых ребят смотрят по-взрослому. И правда – в первой половине первого периода было видно, что две сборные пытаются найти подход друг к другу, теряют шайбу в средней зоне, немного неловко играют на пятачке и обтирают борты.

Однако после чёткого и отточенного на тренировке паса Рикарда Руткиса, Мартиньш Клауцанс открыл счёт, и вот уже пошла совсем другая игра. Руткису вообще надо отдать должное, он выделяется среди всех остальных по самоотдаче, и чувствуется его стремление лезть напролом. Многие не любят такое качество в игроках, потому что чаще оно не идёт на пользу в хоккее юных максималистов, но здесь тренер, видимо, чувствует, что парень может, и даёт возможность немного рискнуть – это и сработало в середине игры. Руткиса очень быстро нашёл перед американским вратарём Оливер Мурниекс, и Рикард моментально замкнул передачу — 2:0 в пользу Латвии!

Что ещё хочется рассказать об этом матче: латвийцы держались до победного в меньшинстве. Причём это было видно и на недавней Олимпиаде, и когда-то в рижском «Динамо». США так и не смогли реализовать своё большинство, хоть и лупили по воротам Пламинса, как из пулемёта. Лукас Зайич всё равно смог забросить шайбу, но уже в равных составах в середине третьего периода. Кстати, получился почти лакросс-гол, однако Пламинс не переместился в левый угол, и поднимать шайбу на клюшке не пришлось. Забавно, но сейчас ходят слухи, что молодые хоккеисты спорят друг с другом — сделают они в игре лакросс или нет. Потому что в некоторых лигах пытаются добиться запрета на такое исполнение, и им хочется успеть, пока не отменили.

Радость американцев после гола Зайича продлилась не очень долго, уже привычный за половину игры перевес латвийцам удалось восстановить, и Магнус Авотинс сделал гол сам: после выигранного вбрасывания на синей линии он эффектно обыграл защитника сборной США и, добежав до Брэди Ноулинга, мощно щелкнул мимо вратаря! Конечно, после заданного темпа американцы попытались вернуть какой-то баланс, но Пламинс очень хорошо справлялся со своей работой, даже когда на льду было шестеро «звёздно-полосатых». Этим и воспользовались Клауцанс и Дэниел Рейдзанс, дважды поразившие пустые ворота.

Такие игры очень показательны не только для латвийцев, но и для всего хоккейного мира. Кажется, сборная Латвии пытается показать, что слабое финансирование спорта в стране не сможет убить желание парней играть в хоккей, находить новые таланты. Ведь каждый парень из этой молодой сборной подготовлен силами родителей — коньки передают от материально стабильных игроков более «бюджетным» ребятам, все стараются выжать максимум из нервов, переживаний и денег, потраченных на аренду льда. И да, это приносит свои плоды – в виде таких красивых сенсаций. Как сказала мама одного из игроков, это подорожник на сердце для каждого родителя, который спал где-то в проходе между тренировками и завязывал шнурки своим мальцам.

Латвия выступает в элитном дивизионе U18 уже целых семь лет, и впервые прибалты добрались до полуфинала ЮЧМ. Далее латвийцам будет ещё сложнее, ведь они вышли на сборную Словакии — хозяйку турнира. Второго финалиста в очной дуэли определят Чехия и Швеция.