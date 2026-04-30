«Легко оценивать задним умом. Не жалеем об Окулове». Главное с пресс-конференции ЦСКА

Сегодня, 30 апреля, состоялась итоговая пресс-конференция ЦСКА, посвящённая выступлению столичной команды в сезоне-2025/2026. На вопросы журналистов ответили спортивный директор Денис Денисов и главный тренер Игорь Никитин. «Чемпионат» собрал главное из заявлений спикеров.

Оценка минувшего сезона

Денисов: Что касается сезона, мы как спортсмены недовольны результатом, потому что для ЦСКА, кроме первого места, не существует ничего. Нашу же деятельность оценят другие люди – наблюдательный совет и наш спонсор, который сделал всё для команды.

Никитин: Если бы выжали максимум из ребят, мы б тут не сидели сейчас на пресс-конференции, а были бы где, получается? У нас домашняя игра была бы с Ярославлем. Как раз не смогли на пределе возможностей провести серию с «Авангардом». Уверен, у нас был потенциал обыграть этого очень серьёзного соперника. Но только если бы мы были на максимуме своих возможностей. Результат показал, что максимум выжать не смогли из нашей команды, хотя я вижу потенциал в ребятах. Это наша недоработка, тренерского штаба.

Есть ли сожаление о решении обменять Окулова

Денисов: Всегда легко что‑либо оценивать задним умом. Все мы прекрасно понимаем, кто такой Константин Окулов. Он обладает определённым мастерством. Однако при этом мы также понимаем, что, когда игроки долго находятся в одном клубе, снижается градус накала, градус напряжения, градус ответственности. Слава богу, сейчас у него всё складывается хорошо. Но вы правильно сами отметили, что перед обменом он не показывал ту игру, которую показывает сейчас.

Поэтому объективно говорим, что мы не жалеем о решении, потому что делаем всё во благо ЦСКА. И все дальнейшие перестановки будут делаться для того, чтобы создать коллектив, который будет добиваться результата, как это было на протяжении тех шести лет, когда ХК ЦСКА играл в финалах.

Возникало ли в начале сезона сожаление о пятилетнем контракте с Никитиным

Денисов: Не было никогда сожаления. Пятилетний контракт — оценка его деятельности на протяжении многих лет. У нас есть понимание, как строить команду. Есть доверие к Никитину и его штабу по построению команды на длительный срок.

Планируются ли изменения в руководстве ЦСКА или на посту главного тренера

Денисов: Прошёл ли совет директоров и ждать ли изменений? На этот вопрос, наверное, лучше ответит президент клуба. Но могу вам сказать, что на данный момент никаких изменений не планируется. Есть доверие к тренерскому штабу и ко мне на следующий сезон, поэтому совместная работа продолжается.

Что касается наших целей и задач, то действительно – наша первая команда три года не завоёвывает Кубок Гагарина. Тем не менее ЦСКА является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, и ни один другой клуб ещё больше не завоевал.

Также хочу сказать, что ХК ЦСКА — это не только первая команда. Это также ВХЛ, МХЛ и школа. Сейчас я вам скажу, что Федерация хоккея Москвы поздравила нас с очередной победой школы. Мы снова заняли первое место в первенстве Москвы, что является показателем работы всей структуры.

Какого успеха добилась школа ЦСКА в этом сезоне: Хоккейная школа ЦСКА выиграла общешкольный зачёт первенства Москвы

О расставании со Спронгом

Никитин: Здесь простой ответ. Мы сделали простой выбор в пользу Бучельникова, Полтапова, молодых парней, которые имеют талант, перспективу, однако у них нет опыта. Опыт можно приобрести в таких сериях, как с «Авангардом», это часть процесса. Нельзя перескочить – всё равно вернёшься в начальную школу. Мы выбрали такой путь. Уверен, эти ребята, не только те, кого назвал, сейчас ещё не могут быть полноценными лидерами, но таковыми станут. У них должен быть шанс, который они получили.

О прогрессе команды по ходу сезона

Никитин: Я даже бы не прогресс оценил. Ребята выбрались из очень непростой ситуации. Были ниже ватерлинии, восьмёрки. Однако они верили в себя, сражались и смогли прежде всего сами себе доказать, что как команда состоялись. Но чтобы сделать следующий шаг, может быть, времени не хватило. Может, слишком много сил ушло на то, чтобы самих себя обрести. Они достаточно хорошую работу провели.

О подготовке обмена Абрамова

Никитин: Глупо скрывать что-то, процесс идёт. Если бы Уфа не отказалась, было бы всё постфактум. Всё достаточно просто, мы ищем игрока, который сможет отвечать нашим требованиям. Виталий не лучший сезон провёл. Не так хорошо его знаю. Вижу, что он свой потенциал раскрыть не может, для клуба и для него [обмен] будет лучшим решением.

О будущем Нестерова

Никитин: Я Никиту достаточно хорошо знаю. Считаю, перечисленные регалии — это уже история, но они останутся с ним на всю жизнь. Он доказал этим сезоном, что мотивация ещё есть. Просто будем перестраиваться. Я лично верю в него. Уверен, он принесёт пользу команде. Моя задача как тренера – найти точки воздействия, помочь с мотивацией и хоккейным долголетием. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА, и ЦСКА для него много сделал. Немногие спортсмены могут на протяжении долгих лет в одной команде, выигрывая с этой командой, находить мотивацию. Вот как раз, думаю, для него это и должно быть мотивацией. Он как раз исключительный в этом плане спортсмен

О новом контракте с Костиным

Денисов: Да, по Климу Костину могу сказать, что у нас есть заинтересованность в продолжении сотрудничества. Мы практически на финальной стадии договорённости с ним. Он абсолютный профессионал в своей работе. Наверное, тренерский штаб тут может сказать больше о нём. Но как человек он полный профессионал. Габаритный, неуступчивый, напористый игрок.

О вероятном уходе Эберта

Денисов: Ник Эберт долго не играл и присоединился к нам [в ходе сезона]. Он показал спортивный результат и работу, к которой у нас нет никаких претензий. Но с учётом его запросов на следующий год на данный момент мы не нашли возможности удовлетворить его условия. Скажу как есть. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе.

Об интересе к Хайруллину

Денисов: Слухи мы не опровергаем и никак на них не реагируем. Будет официальное заявление нашей пресс‑службы, тогда всё узнаете. На данный момент у всех есть действующие контракты, нет смысла об этом говорить. А что касается заинтересованности, то мы понимаем качество игроков. Хайруллин является звёздочкой нашей лиги. Тут отнять нечего. Поэтому та заинтересованность, которая есть, есть не только от нашего клуба, но и от многих других. А там посмотрим, что будет дальше.

О вратарской линии и о том, что Гамзин переиграл Самонова, которого выменяли по ходу сезона

Никитин: Как раз сегодня с Саней разговаривали на эту тему. Здесь не только про него речь идёт, а про тандем. Саня как раз дал поддержку Дмитрию в плане того, что по человеческим качества он порядочный парень. Здоровая конкуренция всегда является двигателем прогресса. Дмитрий выиграл своё место в конкуренции. Мы заинтересованы, чтобы Саня ещё выше поднимал планку для Дмитрия, потому что вратарская бригада – это априори то, что даёт шанс команде на ошибку. Прогресс Дмитрия – заслуга Сани тоже.

О межсезонье

Никитин: Могу только сказать, что работа ведётся, ведётся совместно с тренерским штабом. Безусловно, каждая фамилия, каждый кандидат обсуждаются совместно, принимается решение по тому или иному игроку. Работа ведётся абсолютно всеми клубами для подготовки к следующему сезону, это не секрет. Не буду так прямо рассказывать про будущее. У многих ребят есть действующие контракты. Одна из задач – создать коллектив.

Задача сейчас – сохранить костяк, следующая – точечное усиление. Задача ЦСКА всегда понятна, требования к новичкам высокие. Не так просто это сделать, но этим занимаемся. Хотим сохранить костяк, который образовался — это очень важно. А вот следующий шаг — точечное усиление, оно не будет глобальным. Хоккеисты, которые под эти задачи подбираются, и ментально, и функционально, и психологически должны быть способны эти задачи решать.

Вот мы говорили про Нестерова, задача – Нестерова переподписать. Охотюка переподписали. То есть мы говорим о сохранении костяка, это первый шаг. Его сделаем – будем отталкиваться от фундамента и наличия игроков, чтобы уже сделать следующий шаг. Потому что если не можешь создать фундамент, следующий шаг непрогнозируем.

О «деле Каменева»

Денисов: Что касается Каменева, то Влад нанял юристов. У него достаточно серьёзная команда. Вопрос в подвешенном состоянии. Они готовят свою позицию. Насколько я знаю, слушание ещё не назначено, юристы клуба находятся на связи с его юристами. Совместными усилиями пытаемся выработать позицию и отстоять Влада.

О полуфиналах Кубка Гагарина

Никитин: С одной стороны, смотрю как профессионал. Мне интересна вся четвёрка сильнейших. Наверное, в ней нет ни одной случайной команды. Ни в коем случае не хочется про обидчиков, они заслуженно нас обыграли, это надо принять с уважением и проанализировать. Я за Ярославль не то что переживаю, болею, там много парней, с которыми много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто.

О новом регламенте КХЛ

Денисов: Принятые вчера решения на совете директоров КХЛ про переподписание контрактов? Вы знаете, если мы говорим о том регламенте, что был принят, то было голосование, на котором со стороны клуба ЦСКА отмечены определённые возражения по этому вопросу.

Почему? Когда любой игрок переходит из одного клуба в другой и впоследствии получает зарплату от двух клубов – мы считаем это немного неправильным. Мне кажется, что предыдущие нормы, согласно которым при трудоустройстве игрока в новый клуб обязательства старой команды перед ним снимались, были правильными.

Однако не мне судить. Есть совет директоров. Есть большие дяди, которые развивают и управляют лигой. Но в моём понимании это мешает.