Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Авангард — Локомотив — 2:0, четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ в сезоне-2025/2026, отчёт, видео

«Авангард» в шаге от финала Кубка Гагарина! Омск грамотно раскатал «Локомотив»
Павел Панышев
«Авангард» в шаге от финала Кубка Гагарина!
Боб Хартли проигрывает канадскую дуэль Ги Буше. Но шансы всё перевернуть ещё есть.

Четвёртый матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» мог стать ключевым моментом всего противостояния. После напряжённых и тактически выверенных игр команды подходят к новой встрече с разным психологическим багажом: для одних это шанс закрепить преимущество, для других — возможность вернуть контроль над серией.

«Авангард» традиционно делает ставку на агрессивное давление в чужой зоне и быстрый переход из обороны в атаку. Важную роль играет реализация большинства — именно спецбригады могут вновь стать фактором, способным переломить ход встречи. При поддержке трибун омичи наверняка постараются задать высокий темп с первых минут.

«Локомотив», в свою очередь, остаётся одной из самых дисциплинированных команд лиги. Ярославцы делают акцент на плотной игре в средней зоне и надёжной обороне, стараясь минимизировать количество опасных моментов у своих ворот. Их шанс — терпеливо ждать ошибок соперника и максимально эффективно использовать свои возможности в контратаках.

Отдельное внимание — вратарскому противостоянию, которое уже стало украшением серии. Сейчас Никита Серебряков выглядит поувереннее Даниила Исаева. Именно игра голкиперов может вновь выйти на первый план.

Четвёртая игра — это не просто очередной матч, а потенциальный поворотный пункт всей серии. Цена ошибки возрастает, а значит, нас ждёт ещё более осторожный, но от этого не менее напряжённый и драматичный хоккей. И, конечно, важную роль будет играть дисциплина обеих команд: намёк и денежные штрафы за памятную заварушку в Ярославле клубам уже выписывали. В следующий раз санкции будут жёстче.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Обе команды демонстрировали приличные скорости, держали друг друга в тонусе, создавали моменты, а хозяева даже получили право на большинство после удаления Паника за выброс шайбы. Однако реализовать его у спецбригад «ястребов» не получилось.

Зато во второй двадцатиминутке отличился Пономарёв — уже третий раз в серии с ярославцами и четвёртый в нынешнем плей-офф. Рашевский отличным пасом на ход слева от бортика разогнал контратаку, Пономарёв покатился справа, по центру набегал Волков, но Василий сам бросил из-под Рафикова, огорчив Исаева.

Затем потрясающий момент был у Рашевского и Потуральски, которые убежали вдвоём (!) на одного Исаева. «Локомотив» явно ошибся на пересменке, но воспользоваться таким классным шансом омичи не смогли. 1:0 — счёт на табло после второго периода так и не изменился.

В третьем отрезке встречи Прохоркин выиграл вбрасывание в левом круге для вбрасывания, неугомонный и набравший отличную форму Окулов подхватил шайбу у него за спиной, двинулся левее к бортику, откуда нанёс неожиданный бросок, который оказался сюрпризом для Исаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В дальнейшем «ястребы» спокойно довели дело до победы, а Никита Серебряков так и оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив 28 спасений. «Авангард» повёл в серии со счётом 3-1, до финала Кубка Гагарина команде Ги Буше остался один шаг. Сделают ли его омичи уже в Ярославле?

