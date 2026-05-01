«Миннесота» впервые за 11 лет выиграла раунд плей-офф НХЛ! «Уайлд» помог юбилей Тарасенко

Заканчивать едва ли не самую интересную серию первого раунда плей-офф НХЛ меньше, чем за семь матчей, точно не хочется ни одному нейтральному болельщику. Но именно в такой ситуации мы все оказались накануне шестой игры противостояния «Миннесоты» и «Далласа» – «дикари» забрали гостевую игру парой дней ранее и приехали на свою площадку, чтобы впервые с 2015 года преодолеть порог четвертьфинала конференции.

Говорят, что победный состав не меняют, однако Джон Хайнс такого мнения, похоже, не придерживается. Правда, одна из перестановок оказалась вынужденной – Юнас Бродин из-за небольшого повреждения не смог принять участия в сегодняшней встрече. Его место в паре с капитаном «Уайлд» Джаредом Спердженом занял Джейкоб Миддлтон, а в дуэте с Заком Богосяном впервые в этой серии появился Джефф Питри.

А вот Бобби Бринка не оказалось в заявке по игровым причинам – на фланг третьего звена Хайнс передвинул Якова Тренина, а в тройку к братьям был отправлен Нико Штурм.

Глен Галуцен пошёл на куда более радикальные перемены – помимо большого количества перестановок в линиях нападения (нетронутым осталось лишь четвёртое звено) и обороны (порознь оказались даже Миро Хейсканен и Эса Линделль), в составе «Старз» на матч жизни впервые вышли форвард Майкл Бантинг и защитник Алекс Петрович.

Несмотря на попытки тренерского штаба «звёзд» встряхнуть команду, преимущество «Миннесоты» в первом периоде было если не подавляющим, то очень большим. Хотя этого нельзя сказать, взглянув, например, на одну лишь статистику бросков.

И тем не менее хозяева были гораздо сильнее – техасцы с трудом справлялись с мощным прессингом соперников и большую часть времени оказались вынуждены проводить в попытках с ним справиться. Удались не все – одна из атакующих волн накрыла «Даллас» с головой.

Единственный гол в стартовой двадцатиминутке придумали четвёртое звено нападения и первая пара обороны «Уайлд» – вернувшийся в заявку Штурм вывел на бросок Куинна Хьюза, который после небольшого обыгрыша записал на свой счёт первую шайбу в этом плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На помощь «звёздам» пришло то, что практически безотказно работает у них и в регулярке, и в плей-офф — большинство. Подопечные Галуцена реализовали первую же попытку в этой встрече, реализовав удаление Тренина. Розыгрыш вышел практически образцовым — Йеспер Валльстедт уже никак не успевал среагировать на бросок Уайатта Джонстона.

Шведский голкипер ничем не смог помочь своей команде и незадолго до перерыва — Илья Любушкин и Майкл Бантинг организовали первую шайбу в плей-офф для Маврика Бурка, благодаря чему «Даллас» впервые в этой встрече смог выйти вперёд.

Однако удержать лидерство «Старз» не сумели даже до ухода в раздевалки. Более того, их преимущество в счёте жило меньше минуты — после наброса от Хьюза шайба прошла через клюшку Тренина и выкатилась прямо к Владимиру Тарасенко. Ворота перед Русским Танком были полностью открыты — с таких позиций он не промахивается. И свой 50-й гол в Кубке Стэнли он отпраздновал, будто первый.

Ключевой момент матча и всей серии наступил в середине третьего периода. И снова деятельное участие в этом принял вездесущий Хьюз. Американский защитник всем видом показывал, что готовит бросок, но вместо этого выполнил поперечную передачу. Очень сильно не повезло Илье Любушкину — шайба угодила ему в пятку и от неё залетела в сетку, поставив «Даллас» на грань вылета.

Галуцен принял решение заменить Джейка Эттингера на шестого полевого игрока чуть более чем за три минуты до окончания заключительной трети основного времени. Но отыграться не получилось, а Мэтт Болди поставил точку как в матче, так и в серии — его дубль в пустые ворота окончательно оформил выход «Миннесоты» во второй раунд плей-офф.

5:2 в игре и 4-2 в противостоянии — «Уайлд» спустя 11 лет преодолевают порог первого этапа и отправляются на встречу с «Колорадо».