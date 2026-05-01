Бесславно. «Эдмонтон» вылетел из плей-офф НХЛ, Макдэвид опять ничего не выиграл

Коннор был не похож на себя всю серию, а усилия Драйзайтля и Подколзина лишь растянули неизбежное до шести матчей.

Нынешняя попытка Коннора Макдэвида взять Кубок Стэнли закончилась очень рано. В первом раунде «Эдмонтон», финалист предыдущих двух розыгрышей, уступил в шести матчах молодому и дерзкому «Анахайму». И всё справедливо – «утки» действительно были сильнее на протяжении всей серии.

Все остальные проблемы, преследовавшие «нефтяников» на протяжении сезона – провалы в обороне, слабость вратарской линии (хотя они и избавились от Стюарта Скиннера, но и пара Ингрэм-Джерри не выручала: первый пропустил 18 голов за пять встреч, второй вышел в четвёртой игре и пропустил четыре), ужасное меньшинство (всего 50% — с такими цифрами сложно на что-то рассчитывать) — проявились в заключительном матче.

Усилий Леона Драйзайтля и Василия Подколзина, который мощно выстрелил в этом плей-офф, оказалось достаточно для того, чтобы затянуть противостояние на шесть матчей. Но и только. Уже после первого периода «утки» вели 3:1, а шайба Троя Терри в концовке второго отрезка стала практически приговором для «Эдмонтона». Гол Подколзина на старте третьего периода лишь подарил слабую надежду на камбэк.

«Мы пытались добиться стабильности весь год и, очевидно, так и не добились в плей-офф. И в меньшинстве мы были не очень хороши. Меньшинство хромало у нас весь сезон, и мы всё пытались его наладить.

Это тяжело. Мы весь год были середнячком. А когда ожидания у середнячка большие, это приводит к разочарованию. Слишком больно, слишком рано. Первый раунд всегда тяжёлый и хаотичный. И непросто играть на ранних стадиях, несмотря на травмы, как у многих наших ребят. Однако это не оправдание, мы ожидали, что зайдём дальше. Но что есть», — подвёл итоги сезона Макдэвид. Ему в этой серии похвастать нечем. «-8» — худший показатель полезности в команде. Да, шесть очков он набрал, но нападающий, ставший лучшим бомбардиром лиги в регулярке, с «Анахаймом» был далёк от своей лучшей формы. Вероятно, сказалась и травма лодыжки, полученная во второй игре.

«Эдмонтон» всё равно считался фаворитом серии. Прожжённый кубковыми битвами боец, знающий цену побед в плей-офф с «Анахаймом», который только строит команду и вышел в плей-офф впервые за восемь лет, а многие игроки в составе которого впервые нюхают порох такой борьбы. Но и такой соперник оказался не по зубам «нефтяникам».

«В конечном счёте «Анахайм» просто был лучше нас. Мы так и не смогли выстроить игру, которая нужна, особенно для того, чтобы пройти весь путь в плей-офф до конца. По моему мнению, мы были недостаточно хороши. И, как бы больно ни было, думаю, они были лучшей командой», — сказал Драйзайтль.

Макдэвид опять ничего не выиграл, «Эдмонтон» отправляется в отпуск, а «Анахайм» ждёт победителя пары «Вегас» — «Юта».