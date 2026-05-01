Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Ак Барс» поймал кураж. Но «Металлург» — пока всё ещё фаворит полуфинала КХЛ
Елизавета Алферьева
Комментарии
Удача должна повернуться лицом и к команде Андрея Разина.

Хейт и критика, которые свалились на главного тренера «Металлурга» Андрея Разина после одной из пресс-конференций полуфинала Кубка Гагарина, заставили обыкновенного зрителя немного позабыть о самом хоккее. А ведь здесь есть что обсудить, потому что именно магнитогорцы до начала серии с Казанью были главными претендентами на выход в финал.

Та самая легендарная «прессуха»:
Самая безумная пресс-конференция в истории КХЛ? Разин усадил рядом журналиста «Чемпионата»
Хочется напомнить, кто такие «сталевары» вообще и насколько круто они двигались по ходу нынешнего регулярного сезона благодаря своему немного шебутному по характеру, но очень сильному тренеру — Андрею Разину. Из-за того, что «Ак Барс» резко и внезапно для всех повёл в серии с Магнитогорском, большинство экспертов быстро «переобулись» и уже не помнят, кто в этой паре был фаворитом и какой крах был у Казани на старте сезона.

Команда Анвара Гатиятулина тихой сапой подходила к плей-офф, ничем особенно не выделяясь. Даже насчёт «Автомобилиста» было больше разговоров и каких-то надежд, что уральцы сверкнут в кубковой весне. Единственное, что было чётко заметно у казанцев к концу регулярного чемпионата — это вера руководства в Гатиятулина, а ведь на старте сезона главный тренер «Ак Барса» получал много вполне заслуженной критики. Казанцы тогда подписали Михаила Фисенко, и это оказалось лучшим решением для укрепления коллектива — именно на сплочённости и уверенности они и переехали минское «Динамо» в четвертьфинале. До начала той серии у многих даже не было никаких сомнений, что команда Дмитрия Квартальнова пройдет дальше, а в итоге «зубры» оказались сломлены и деклассированы казанцами.

Как «Ак Барс» раздавил белорусов:
Минск устроил бойню на старте матча, но тщетно! «Ак Барс» закрыл «Динамо» за четыре игры
Видео
Сейчас сценарий как будто повторяется в серии с Магнитогорском, «Металлург» многие выставляют каким-то слабым и ранимым. Факт в том, что для команды Разина играть против Казани оказалось просто неудобно. Если Минск закалил «Ак Барс», то расхлябанный и суховатый хоккей «Торпедо» Алексея Исакова расслабил «Металлург».

Переходя к обсуждению первых трёх игр между Казанью и Магнитогорском, стоит отбросить статистические данные, потому что они искажают действительность. К примеру, блок-шоты. Согласитесь, очень странно, когда их больше, чем бросков в створ? Количество не всегда означает качество, и можно, конечно, лупить в бесконечность, но если игроки «Металлурга» послушают своего тренера и доверятся ему, то Казань с большой долей вероятности проиграет следующий матч.

Если первую игру в серии от «Металлурга» можно списать на неподготовленность после «Торпедо», то во второй «сталевары» уже буквально летали на льду, появилось привычное движение и даже силовые приёмы. По ходу сезона Андрей Разин показывал, как он умеет мотивировать свою команду, как он работает с прессой и как умеет выносить практически любого соперника. Пусть сейчас Казань поймала кураж, однако чисто по характеру «Металлурга» не в их стиле будет отдать и следующие игры. Некие провалы налицо, потому что эти эмоции вблизи финала захлёстывают любого человека, не говоря уж о хоккеисте, претендующем на Кубок Гагарина.

Игроки «Металлурга» и Андрей Разин

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В этой серии случилось небольшое интересное перестроение — Магнитогорск немного потерял свои скорости, которые набрал в регулярном чемпионате, а Казань перестала плестись и выдаёт максимум крутящего момента. Владимир Ткачёв, Роман Канцеров, Робин Пресс, неплохо и стабильно можно выехать на Валерии Орехове — вот формула Андрея Разина для восполнения ущерба после двух поражений в трёх матчах для «Металлурга». Вы помните, какую команду он еще тренировал? Всё то же железо, вот только в Череповце. Ему идут команды, где не какая-то абстрактная сплочённость коллектива открывает двери в следующий раунд, а только его чёткие указания и чёткое их исполнение. Отошёл от плана на игру — плохо, размениваем на другого.

Есть такие команды, где действуют кнут и пряник. Пряник достаётся журналистам, потому что интересные пресс-конференции — это точно не про Казань. А вот кнут висит в раздевалке, и всё, что там происходит, остаётся в команде. Никто вам не расскажет — покажут на льду, где и как были сделаны выводы. По моему мнению, именно в следующей встрече «Металлург» будет играть в открытый и агрессивный хоккей, а Казань перейдёт в свой обычный «спящий» режим, сыграет закрыто, как тот же ЦСКА. Зрителю может очень повезти, и серия между этими двумя командами станет чем-то более интересным, чем другой полуфинал со слабыми потугами Боба Хартли и криками Ги Буше, если «Металлург» вытащит из рукава свои фирменные диагонали и начнёт прижимать соперника на пятаке.

В другом полуфинале «Локомотив» спасёт только чудо:
«Авангард» в шаге от финала Кубка Гагарина! Омск грамотно раскатал «Локомотив»
Видео
Довольно интересно, но именно эта серия не является вратарской, а скорее похожа на хоккейные нарды. Как воспользуется Андрей Разин правилами этой игры — пока непонятно, ведь это не шахматы, здесь нужны логика и удача, а последнее почему-то прибрал себе Гатиятулин. Магнитогорский «Металлург» — по-прежнему один из главных претендентов на выход в финал, несмотря на счёт в серии в данный момент. Считаю, что шансы казанцев идут на убывание. А самый важный матч состоится буквально сегодня.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android