Какими будут четвертьфиналы Кубка Стэнли? Текущие расклады на данный момент

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск в Северной Америке продолжился плей-офф Национальной хоккейной лиги. По итогам игрового дня определились ещё два участника второго раунда. Сначала «Миннесота Уайлд» выбила из борьбы «Даллас Старз» (5:2, 4-2), а следом с дистанции сошёл финалист двух минувших розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз». Канадская команда в шестом матче серии уступила «Анахайм Дакс» (2:5, 2-4) и выбыла из борьбы за трофей.

Таким образом, на данный момент определены уже пять участников четвертьфиналов Кубка Стэнли. На Востоке первой свою задачу решила «Каролина Харрикейнз», за четыре матча выбившая из борьбы «Оттаву Сенаторз» (4-0). На Западе аналогичным образом во второй раунд пробился «Колорадо Эвеланш», уверенно прошедший «Лос-Анджелес Кингз» (4-0). Затем «Филадельфия Флайерз» прошла «Питтсбург Пингвинз» (4-2) и вышла на «Каролину», образовав первую пару второго раунда на Востоке НХЛ.

Кто и с кем сыграет во втором раунде плей-офф НХЛ? «Чемпионат» напоминает регламент проведения турнира и изучает текущие расклады. Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на первом месте в зоне уайлд-кард. Во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов».

Восточная конференция

«Каролина Харрикейнз» – «Филадельфия Флайерз»

«Баффало Сэйбрз»/«Бостон Брюинз» (3-2) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»/«Монреаль Канадиенс» (2-3)

На Востоке осталось полностью образовать состав участников второй пары второго раунда. «Баффало» и «Монреаль» на данный момент находятся в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Стэнли. При этом «клинки» уже упустили одну возможность для завершения серии, так как пятый матч остался за «мишками». Но команда Линди Раффа всё ещё сохраняет преимущество в противостоянии. «Сэйбрз» не выходили во второй раунд плей-офф НХЛ с 2007 года.

«Тампа-Бэй» и «Монреаль» продолжают проводить максимально упорную серию. Все пять встреч неизменно завершались с разницей в одну шайбу, а в трёх случаях для выявления победителя было необходимо дополнительное время. Победа в пятом матче позволила «Канадиенс» вырваться вперёд и вплотную приблизиться к первой выигранной серии плей-офф с 2021 года, когда канадский клуб в результате дошёл до финала Кубка Стэнли.

Западная конференция

«Колорадо Эвеланш» – «Миннесота Уайлд»

«Вегас Голден Найтс»/«Юта Маммот» (3-2) – «Анахайм Дакс»

Российский нападающий Кирилл Капризов выступает в НХЛ с 2020 года. За это время «Уайлд» пять раз пробивались в плей-офф, но выйти во второй раунд в эпоху российского форварда в американском клубе до сегодняшней победы никак не получалось. Каждый раз «дикари» находились в борьбе, и каждый раз им чего-то не хватало. (3-4 в 2021 году, 2-4 в 2022-м, 2-4 в 2023-м как раз от «Далласа» и 2-4 – в 2025-м). Победа в шестом матче над «Старз» позволила «Миннесоте» впервые в эпоху Капризова и впервые за 11 лет пробиться в следующий раунд, где американская команда попробует остановить «Колорадо», который является едва ли не главным претендентом на трофей.

Дебютант плей-офф НХЛ «Юта» навязывает ожесточённое сопротивление «Вегасу», однако находится в положении отыгрывающейся команды. Четвёртый и пятый матчи этой серии получились по-настоящему феерическими. В обоих случаях соперники забрасывали по восемь шайб в основное время и уходили в овертайм, где неизменно сильнее оказывались «золотые рыцари». Теперь команда Джона Тортореллы находится в шаге от завершения всего первого раунда на Западе НХЛ, ведь её потенциальный соперник по четвертьфиналу Кубка Стэнли уже определён.

«Анахайм» не выходил в плей-офф с 2018 года, когда в первом раунде уступил «Сан-Хосе Шаркс» (0-4). Годом ранее «утки» играли в финале Западной конференции, куда они пробились благодаря победе над «Эдмонтоном» (4-3). Символично, что именно новой победой над «нефтяниками» (4-2) американский клуб прервал девятилетний отрезок без единой выигранной серии в плей-офф НХЛ. Минувшей ночью «Дакс» впервые с 2017 года пробились во второй раунд Кубка Стэнли, отправив в отпуск Коннора Макдэвида и Ко.