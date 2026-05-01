«Ак Барс» наказывает «Металлург» за всё! У чемпиона регулярки нет шансов?

Андрей Разин, выдавший шоу на пресс-конференции после второго (и пока единственного победного для «Металлурга») матча, после третьей встречи был краток. Его команда выиграла регулярный чемпионат, но в полуфинале снова уступает «Ак Барсу» — 1-2. Вероятно, сейчас уже не время громких выступлений в прессе, надо думать, как противостоять казанцам.

Однако больших изменений в составе на четвёртую встречу Андрей Владимирович не произвёл. Перетряхнул пары обороны, ввёл вместо Хабарова Кирилла Жукова. Тройки нападения остались практически неизменными, но появился Егор Коробкин, два матча отсидевший в запасе, а воротах снова вышел Илья Набоков. У «Ак Барса» по традиции победный состав не менялся, и с первых минут снова играл Тимур Билялов, серьёзно подтащивший в третьей встрече.

Главным хайлайтом первого периода стала потасовка Михаила Фисенко с Люком Джонсоном. Нападающий «Ак Барса» во время паузы сам предложил американцу взбодриться дракой, а через пару секунд уже лежал на льду.

Во втором периоде страсти уже закипели по-настоящему. Сценарий происходившего на льду был такой, что нарочно не придумаешь – на 34-й минуте всё выглядело так, как будто «Металлург» открыл счёт. Шайба действительно побывала в воротах после броска Романа Канцерова, после чего завязалась массовая потасовка. Судья поднял руку – но не чтобы выписать штрафы дерущимся, а дал две минуты молодому Михаилу Фёдорову. Прямо перед голом он на пятачке двинул клюшкой по лицу Сафонову.

Гол не был засчитан, а «Ак Барс» воспользовался шансом наказать соперника в большинстве, и после дальнего броска Лямкина шайба с кучей рикошетов попала в сетку. Хозяева бросились развивать успех, «Магнитка» несколько раз не смогла вывести её из зоны, и через 66 секунд Григорий Денисенко сделал счёт 2:0.

Если это был не нокдаун, то им должна была стать шайба Сафонова на старте третьего периода. Илья продавил Михайлиса, выскочил на ворота и с третьей попытки воткнул шайбу в ворота. Однако тут «Металлургу» повезло – нападающий оказал помеху вратарю, и после запроса гол был отменён.

Два незасчитанных гола и два быстрых хороших – это не всё, что приготовил этот матч. «Металлург» смог всё-таки размочить счёт, сработали перестановки в составе, и Коробкин на пятачке подправил шайбу после паса Орехова.

«Ак Барс» взял тренерский запрос на пас рукой – однако судьи, внимательно посмотрев видео, оставили своё решение в силе, определив сейв Билялова перед голом как «переход хода». Впечатляющая серия казанцев с выигранными запросами подошла к концу, а интрига во встрече возродилась.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Поиграть в большинстве у «Магнитки» не вышло – практически сразу же гости получили два штрафа подряд, и пришлось отбиваться «три на пять». Выстояли, а чуть позже могли и сравнивать счёт, создав два убойных момента в одной атаке. Сначала Коробкин с Коротковым не реализовали «два в ноль» (!), а затем не смог забить и Джонсон.

Тут же «Ак Барс» убежал в контратаку, и Тодд замкнул передачу Семёнова. Вот теперь это был точно нокдаун, а за ним последовал и нокаут в пустые ворота. 4:1 – Казань наказывает «Магнитку» за всё и просто выглядит сильнее. У чемпиона регулярки уже нет шансов?