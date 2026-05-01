Величайший, который так ничего и не выиграл. Почему Макдэвид не взял ничего важного?
Владимир Лаевский
За последние два года Коннор упустил два Кубка Стэнли, золото Олимпиады, а теперь ещё и вылетел в первом раунде плей-офф.

«Коннор Макдэвид, мой любимый Коннор Макдэвид… Он снова не чемпион», — статья об очередном крупном поражении «Эдмонтона» и его капитана вполне могла начинаться как-то так.

В принципе, так она и началась. Не сочувствовать Коннору вне зависимости от клубных пристрастий практически невозможно. Хоккеист, очевидно обладающий колоссальным талантом, собравший массу индивидуальных наград и раз за разом доказывавший свой неземной уровень, опять останется без крупной победы.

А ведь ему уже 29 лет. И к этому возрасту — чем он может похвастать? Одно золото молодёжного чемпионата мира, одно золото взрослого чемпионата мира и победа на Турнире четырёх наций.

Ах да, и, конечно же, серебро Олимпийских игр, которое делает эту пилюлю только более горькой.

И вот после двух финалов подряд Макдэвид… вылетает в первом раунде. Примерно через два месяца после болезненного поражения в финале Олимпиады-2026.

Что же не так с Коннором и почему он никак не может одержать крупную победу? Давайте разбираться.

Слабость команды

Одним из очевиднейших факторов является тот факт, что «Эдмонтон» — своего рода про́клятое место, но мистика тут ни при чём. Коннор Макдэвид пришёл в команду, когда та прозябала на дне таблицы НХЛ, коллекционировала первые драфт-пики и была чем-то вроде «Баффало» и «Аризоны» последних лет.

Приобретение одного из главных, если не главного таланта поколения изменило всё. Именно благодаря Макдэвиду «Эдмонтон» сначала стал стабильным участником плей-офф, а после начал реально претендовать на Кубок Стэнли.

Конечно, на этом пути у него были верные товарищи, которые в случае чего прикрывали спину капитану. Леон Драйзайтль, Эван Бушар, Зак Хайман и несколько других парней — без них «Ойлерз» не добрались бы до своих финалов. Но это нормально, когда у главной звезды есть надёжные партнёры.

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Тем не менее даже их усилий не хватило, чтобы сделать «Эдмонтон» чемпионом. И здесь впору говорить о регулярных промашках менеджмента «нефтяников». Фронт-офис редко когда проворачивал хорошие сделки, действительно усиливая команду. Обычно это были трейды средних игроков и очевидные промахи.

Из примеров: о кошмарном контракте Дарнелла Нурса или — из недавнего — об обмене Стюарта Скиннера, который хоть и косячил, но всё же помог «Ойлерз» дважды подряд дойти до финала, на ломаного-переломаного, нестабильного Тристана Джерри слагают легенды.

У того же Скиннера не было достойного сменщика. А Джерри усадить на лавку удалось бывшему бэкапу «Аризоны» (!) Коннору Ингрэму. О чём вообще говорить, если «Эдмонтон» пропустил 26 голов за шесть матчей? Это 4,33 шайбы за встречу.

За весь прошлый плей-офф эта цифра составила 3,32.

Проблема с вратарской линией у «Ойлерз» уже давно, однако её упорно игнорируют, никак не решая. И это только один из примеров ситуации, когда менеджмент знает, где критически важно усилить команду, но не делает этого.

К Макдэвиду в этом плане претензий быть не может. Он, будучи лучшим хоккеистом НХЛ и одним из лучших в истории, делает для клуба всё. Не вмешивается, не создаёт негативный фон, всегда ведёт себя образцово. Буквально идеальный спортсмен, который практически не отдыхает и не вылезает из тренировок, и человек, о котором не увидишь никаких скандальных новостей.

А помимо этого, он ещё и делает крупнейшие скидки «Эдмонтону». Пока Кирилл Капризов становится самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории, Коннор получает довольно скромный контракт — и ворох командных проблем в придачу.

Просто посмотрите на статистику: 75 очков в 47 встречах за два предыдущих розыгрыша и «Конн Смайт Трофи» как самому ценному игроку плей-офф — исключительная ситуация, когда эта награда достаётся кому-то из проигравшей команды, тем более полевому. А ведь он же ещё и побил рекорд XXI века по количеству очков за один розыгрыш — 42 (8+34) в 25 матчах забега-2024. Это в целом четвёртый результат в истории НХЛ — больше набирали только Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

А ведь было 33 (10+23) очка в 16 матчах и звание лучшего бомбардира плей-офф-2022. Набрав столько же (7+26) в 22 встречах КС-2025, когда «Эдмонтон» добрался до финала, Коннор разделил первое место в гонке бомбардиров с Драйзайтлем.

Копнув глубже, мы видим: на его счету 46 голов и суммарно 156 очков в 102 встречах в плей-офф. В среднем это 1,53 балла за встречу — и это третий показатель в истории после Лемье (1,60) и Гретцки (1,84).

То есть, иными словами, Макдэвида нельзя назвать некубковым бойцом. Он уже не раз доказывал, что умеет играть и приносить результат в стрессовых ситуациях. Это не тот парень, который исчезает в плей-офф. Наоборот, он тащит свою команду в матчах на вылет, поэтому к нему глупо предъявлять претензии.

Тут же можно сказать и об Олимпиаде. ОИ считаются самым престижным турниром, на котором важно выкладываться в каждой встрече. Так вот, даже там Коннор побил рекорд -по количеству очков за один розыгрыш с участием НХЛ (13 — 2+11) и был признан MVP.

Конечно, сборная Канады несопоставима с «Эдмонтоном», но на деле вышло так, что «кленовые», как только завершился групповой этап, показали, что к Олимпиаде не готовы. Подопечные Джона Купера с большим трудом добрались до финала, а тащили их всего несколько человек, помимо которых в составе практически никто и не оказался способен на качественную игру в ответственные моменты.

Опять-таки, Канада, очевидно, сильнее «Ойлерз», однако проблемы были похожие. Поэтому приписывать поражение одному только Макдэвиду глупо.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

И тут же вспомним «золотой» гол Коннора в овертайме финала Турнира четырёх наций.

Этот парень точно умеет тащить. А вот люди вокруг него — далеко не всегда.

Главный минус Макдэвида

Впрочем, и повесить всех собак на товарищей не выйдет. У Коннора также есть важный минус, который мешает ему побеждать.

Даже на решающих стадиях есть свои «те самые» матчи или серии. И вот с ними у Макдэвида как раз возникают проблемы.

Плей-офф сезона-2023/2024. В решающей серии с «Флоридой» Коннор набирает 11 (3+8) очков, но за три первых встречи, в которых «Эдмонтон» уступает, оформляет лишь три ассиста, один раз и вовсе уходя сухим (как и вся команда). В четвёртом матче включается уже при счёте 3:1 в пользу «нефтяников», забивает уже не играющий роли четвёртый гол, а также ассистирует на шестой и седьмой — разгромная победа — 8:1.

В пятом, конечно, оформляет 2+2, в том числе передачу на победный гол и шайбу в пустые при счёте 4:3, однако затем ничего не набирает ни в шестой встрече, где «Эдмонтон» завершил свой легендарный камбэк, ни в седьмой, где «Флорида» вырвала победу и, соответственно, кубок.

Следующий финал. В первом матче: два ассиста — на гол Маттиаса Экхольма, который сравнивает счёт, и на победную шайбу в овертайме в исполнении Драйзайтля. Во втором: три передачи, в том числе и на спасительную за 18 секунд до конца третьего периода. Но для победы этого не хватает. И в оставшихся четырёх встречах Коннор выжимает из себя лишь 2 (1+1) очка, причём в последней вновь уходит без результативных действий.

Идём дальше. Плей-офф Олимпиады. По два ассиста в четвертьфинале с Чехией и полуфинале с Финляндией, включая пас на победный гол в ворота Суоми. И там же — 0 очков в финале со сборной США. Более того — та самая неудачная попытка в одиночку прорваться к воротам соперника в овертайме, завершившаяся потерей шайбы, ответной атакой и «золотым» голом Джека Хьюза. И общий показатель полезности в плей-офф «-1».

Даже в последнем матче этого плей-офф с «Анахаймом» Макдэвид ушёл без очков.

Это всё говорит о том, что на решающих стадиях Коннор хорош, однако в моменты, когда давление достигает пика, он теряется. В трёх самых важных встречах в карьере Макдэвид не набрал ни одного очка. И, честно говоря, это невообразимая ситуация, если учитывать, что мы говорим о парне, чья результативность обычно находится на неземном уровне.

Впрочем, стоит отметить и объективные факторы, которые повлияли на это. Очевидно, что о возможностях Коннора все всё прекрасно знают и играют против форварда «Эдмонтона» с особой осторожностью, с особым вниманием. Помимо этого, в финале Кубка Стэнли — 2025 нападающий выходил на лёд с травмой. В начале плей-офф-2026 он также получил повреждение, с которым ему пришлось играть. Всё это непременно сказывается.

Но нельзя отрицать и того, что Макдэвид способен справляться с давлением только до определённого момента. Сложно оценить значимость того или иного фактора, однако чисто визуально кажется, что в моменты, когда команда стоит на грани пропасти, Коннор ощущает чересчур много ответственности, и это периодически идёт в минус. Он чаще берёт игру на себя, даже когда у него не идёт, не видит партнёров, идёт прямо на соперников, не преуспевает, пытаясь на себе протащить шайбу в чужую зону, и совершает потери, становится более суетливым и нервным, из-за чего рука в решающий момент может дрогнуть.

Пожалуй, та самая шайба Хьюза в финале Олимпиады — показательный пример. Макдэвид полез в одиночку и, по сути, «привёз» гол.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Возможно, на Коннора давят тот статус и те ожидания, которые на него возложили ещё до прихода в НХЛ. Именно Макдэвид — главная надежда Эдмонтона и Канады в целом, и от этого хоккеисту никуда не деться. Но он всё ещё остаётся человеком, он не всемогущ и не всесилен — а высокие ожидания заставляют его брать ответственность на себя и отыгрывать роль всемогущего и всесильного. Вот и получается, что давление перевешивает.

И ведь когда игра у него не идёт, практически никогда не находится никого другого, кто мог бы помочь команде. Может быть, из-за этого Коннор ощущает ещё больше давления и проблемы лишь приумножаются.

«Никто, кроме меня», — наверняка что-то такое проносится в его голове. И, к сожалению, нередко это правда.

Вот так и выходит, что, возможно, величайший хоккеист эпохи может остаться без крупных побед в своей карьере. И с этим что-то нужно делать.

Например, немного отдохнуть, перезагрузиться после тяжелейшей пары лет. Привести в порядок голову, здоровье, нервы.

А может, даже пойти на более решительные ходы.

«На генерального менеджера Стэна Боумэна ложится вся ответственность за быструю перестройку команды, — написало издание Bleacher Report, — прежде чем его самый ценный игрок решит попытать счастья в другом месте — возможно, с новыми друзьями, которых он завёл в Милане, — и изменить свою репутацию по сравнению с тем, какой она была после поражения в финале Олимпиады:

«Самый титулованный игрок, который так ничего и не выиграл».

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
