Такого не было 19 лет! «Баффало» — во втором раунде плей-офф

Этот сезон НХЛ уже порадовал прорывом многих команд, которые в последнее время не были на лидерских позициях. «Юта», до недавнего времени бывшая «Аризоной», впервые в истории вышла плей-офф, «Анахайм», восемь лет не проводивший кубковые игры, выбил в первом раунде финалиста двух последних сезонов, «Филадельфия» спустя шесть лет провела первые матчи на вылет и тоже шагнула во второй раунд.

«Баффало» мог ещё в пятой встрече выбить «Бостон», однако Давид Пастрняк воспользовался мелким провалом «клинков» и мастерски разобрался с Лайоном. В этом плей-офф «Сэйбрз» на выезде ещё не проигрывали – после двух тяжелейших матчей дома команда Раффа отлично провела гостевые игры, а в одной из них буквально разорвала «Брюинз».

Не использовав первый матчбол, «Баффало» не стал посыпать голову пеплом и первый период шестой игры начал очень агрессивно в игровом плане. Гости душили соперника, перебросали в два раза, заставили нарушать правила. Но, что самое главное, вынудили дважды капитулировать Свеймана. Уже на четвёртой минуте капитан «Сэйбрз» Расмус Далин продвинулся вглубь зоны, стянул на себя внимание всей пятёрки и выдал точную передачу на Алекса Така, который в ближнем бою оказался сильнее.

А в середине периода Маттиас Самуэльссон, который стал открытием в регулярном чемпионате, набросил на ворота, около которых был приличный трафик, и шайба, минуя всех игроков и вратаря, попала точно в цель.

«Бостон» не мог всё так оставить и уже в начале второго периода вернулся в игру благодаря лидеру – Давид Пастрняк сократил отставание.

После этого голов не было более 20 минут, а решающая шайба влетела в сетку не без помощи лидера «Бостона». Правда, заброшена она была в ворота Свеймана. Давид потерял шайбу на синей линии, а потом вместе с Макэвоем не смог остановить реактивного Доана, который из-под двух игроков выложил точную передачу на одинокого Бенсона.

После этого гола игра у хозяев окончательно расклеилась, за три с лишним минуты они сняли голкипера, но получили ещё одну шайбу в пустые ворота.

«Баффало» вернул болельщикам 2007 год – впервые за 19 лет «клинки» выиграли серию плей-офф! Во втором раунде подопечные Раффа встретятся с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Монреаль».