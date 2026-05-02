Бостон — Баффало — 1:4 — видео, голы, обзор шестого матча первого раунда Кубка Стэнли — 2026, плей-офф НХЛ

Такого не было 19 лет! «Баффало» — во втором раунде плей-офф
Максим Макаров
«Сэйбрз» ждут победителя пары «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

Этот сезон НХЛ уже порадовал прорывом многих команд, которые в последнее время не были на лидерских позициях. «Юта», до недавнего времени бывшая «Аризоной», впервые в истории вышла плей-офф, «Анахайм», восемь лет не проводивший кубковые игры, выбил в первом раунде финалиста двух последних сезонов, «Филадельфия» спустя шесть лет провела первые матчи на вылет и тоже шагнула во второй раунд.

«Баффало» мог ещё в пятой встрече выбить «Бостон», однако Давид Пастрняк воспользовался мелким провалом «клинков» и мастерски разобрался с Лайоном. В этом плей-офф «Сэйбрз» на выезде ещё не проигрывали – после двух тяжелейших матчей дома команда Раффа отлично провела гостевые игры, а в одной из них буквально разорвала «Брюинз».

Не использовав первый матчбол, «Баффало» не стал посыпать голову пеплом и первый период шестой игры начал очень агрессивно в игровом плане. Гости душили соперника, перебросали в два раза, заставили нарушать правила. Но, что самое главное, вынудили дважды капитулировать Свеймана. Уже на четвёртой минуте капитан «Сэйбрз» Расмус Далин продвинулся вглубь зоны, стянул на себя внимание всей пятёрки и выдал точную передачу на Алекса Така, который в ближнем бою оказался сильнее.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в середине периода Маттиас Самуэльссон, который стал открытием в регулярном чемпионате, набросил на ворота, около которых был приличный трафик, и шайба, минуя всех игроков и вратаря, попала точно в цель.
«Бостон» не мог всё так оставить и уже в начале второго периода вернулся в игру благодаря лидеру – Давид Пастрняк сократил отставание.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Далин, Томпсон) – 03:25     0:2 Самуэльссон (Кребс, Томпсон) – 12:26     1:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 21:54     1:3 Бенсон (Доун) – 45:58     1:4 Норрис (Далин, Бенсон) – 56:40    

После этого голов не было более 20 минут, а решающая шайба влетела в сетку не без помощи лидера «Бостона». Правда, заброшена она была в ворота Свеймана. Давид потерял шайбу на синей линии, а потом вместе с Макэвоем не смог остановить реактивного Доана, который из-под двух игроков выложил точную передачу на одинокого Бенсона.

После этого гола игра у хозяев окончательно расклеилась, за три с лишним минуты они сняли голкипера, но получили ещё одну шайбу в пустые ворота.

«Баффало» вернул болельщикам 2007 год – впервые за 19 лет «клинки» выиграли серию плей-офф! Во втором раунде подопечные Раффа встретятся с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

