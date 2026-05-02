«Тампа» спасла сезон, «Вегас» выбил «Юту». Итоги дня в плей-офф НХЛ

Итоги дня в плей-офф НХЛ, Баффало и Вегас – во втором раунде, Тампа и Монреаль сыграют седьмой матч

Егор Торишный
Итоги дня в плей-офф НХЛ: 2 мая
«Голден Найтс» сыграют во втором раунде с «Анахаймом».

Представляем обзор сегодняшних матчей плей-офф НХЛ.

«Монреаль» – «Тампа-Бэй»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

После предыдущего матча, победу в котором одержал «Монреаль», у многих остались вопросы к игре Андрея Василевского, пропустившего курьёзный победный гол. Но сегодня российский вратарь провёл лучший матч в нынешнем плей-офф.

Первый период ушёл у команд на раскачку, а во втором уже начали возникать по-настоящему опасные моменты. Счёт открыть мог Кори Перри, который сумел проткнуть шайбу и направить её под вратарём, но Филлип Дано спас команду. В конце отрезка забивать уже мог «Монреаль» – Сузуки сделал поперечную передачу на Демидова, Иван дважды бросил по воротам, но Василевский сделал два выдающихся сейва.

В третьем периоде тот же Демидов мог решать исход матча – Иван красиво обвёл Хагеля, оказался «один на один» с Василевским, но Андрей вновь спас. А перед этим два убойных момента в большинстве имела «Тампа», но Кучеров и Гюнцель с одной и той же позиции бросили в левую штангу.

Команды ушли в овертайм, где сильнее оказались гости – Джеймс прострелил на пятак, а Гонсалвес с третьей попытки смог проткнуть шайбу и направить её в ворота. «Лайтнинг» спасли сезон, нас ждёт седьмой матч

«Бостон» – «Баффало»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Далин, Томпсон) – 03:25     0:2 Самуэльссон (Кребс, Томпсон) – 12:26     1:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 21:54     1:3 Бенсон (Доун) – 45:58     1:4 Норрис (Далин, Бенсон) – 56:40    

«Бостон» смог зацепиться за серию в пятом матче, забросив в овертайме, но шестая встреча сразу же пошла не по плану. Уже в первом отрезке «Баффало» дважды забросил – Так и Самуэльссон обеспечили команду комфортным преимуществом.

«Брюинз» в начале второго отрезка сократили отставание усилиями Пастрняка, имели несколько моментов, чтобы сравнять счёт, но оборона «Сэйбрз» во главе с Алексом Лайоном была на высоте.

В третьем периоде хозяева начали устраивать осаду в чужой зоне, однако в одной из таких атак провалились, выпустив шайбу из зоны, Макэвой и Пастрняк проиграли борьбу дерзкому Джошу Доану, а тот сделал передачу на свободного Бенсона, который забросил третью шайбу. В концовке «клинки» забили в пустые и довели дело до победы.

«Баффало» впервые за 19 лет выходит во второй раунд плей-офф.

«Юта» – «Вегас»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер, Стоун) – 15:02     0:2 Марнер (Барбашёв, Ханифин) – 39:15     1:2 Ямамото (Сергачёв, Уигар) – 47:41     1:3 Сиссонс (Макнэбб, Корчак) – 49:39     1:4 Марнер (Теодор, Айкел) – 52:09 (pp)     1:5 Смит – 56:24    

«Юта» в четвёртом и пятом матче вела со счётом 4:3 в самой концовке, но оба раза упускала победу и проигрывала в овертайме. Сегодня «Маммот» резво начали встречу, устроив навал на ворота Харта на старте. Однако Картер, как и вся оборона «Вегаса», не дрогнула. В конце первого периода Митч Марнер сместился в центр, не попал по воротам, но шайба сильно отскочила от борта и докатилась до клюшки Хаудена, который забросил первую шайбу в матче.

Во втором периоде «Вегас» продолжил оказывать давление на чужие ворота, и Митч Марнер, который сегодня был очень заметен, отлично попал в дальнюю девятку и удвоил преимущество в счёте.

«Юта» на старте третьего периода быстро отыграла одну шайбу, однако затем пропустила за две минуты два гола и окончательно развалилась. Дубль оформил Марнер. В конце «Вегас» поразил ещё и пустые ворота.
«Голден Найтс» выходят во второй раунд, где встретятся с «Анахаймом».

