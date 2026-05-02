Кто такой хоккеист Дмитрий Жилкин, как он оказался в сборной Канады, какие у него перспективы, возвращение в Россию

Лидер юниорской сборной Канады — русский. Его брат из школы ЦСКА уже играет за «Виннипег»
Рустам Имамов
Хоккеист Дмитрий Жилкин
Кто такой Дмитрий Жилкин и почему он выступает за североамериканцев?

Юниорский чемпионат мира в Словакии радует сенсациями. И хотя в сравнении с вылетом сборной США от сборной Латвии поражение Канады от Швеции выглядит не таким уж неожиданным, так или иначе, канадские юниоры остановились на стадии четвертьфинала – повторив серийные неудачи молодёжной сборной.

При этом ярких персоналий у канадцев достаточно. Лучшим снайпером и бомбардиром команды стал Дмитрий Жилкин, у которого пять заброшенных шайб и две передачи за турнир. Вы не ослышались – лучшим среди канадцев стал русский парень Жилкин. Как так получилось и какие у Дмитрия перспективы в НХЛ?

Дмитрий Жилкин

Дмитрий Жилкин

Фото: Michael Miller/Getty Images

Канада – страна эмигрантов. Особенно Торонто, город часто сравнивают с древним Вавилоном, подчёркивая его мультикультурную составляющую. Если изучать биографии известных канадцев, то практически каждый второй пусть и на несколько колен назад, но будет связан с кем-то из Европы, Азии или Африки. В конце концов, даже великий Уэйн Гретцки — внук белоруса из Гродно. Поэтому надо ли удивляться, что в этом городе вырос Дмитрий Жилкин, лидер текущего состава сборной Канады U18. Дмитрий – сын российских бизнесменов, которые обосновались в Торонто, но и связи с Москвой окончательно не оборвали. Он не единственный хоккеист в семье. Ещё раньше на юниорских и молодёжных турнирах засветился старший брат Данил, которого на канадский манер называют Дэнни. Его выступление на ЮЧМ было не столь ярким, как у Дмитрия, тем не менее он впечатлил скаутов и был задрафтован в НХЛ «Виннипегом».

77-й номер драфта уже успел дебютировать в лучшей лиге мира. В этом сезоне 22-летний нападающий провёл шесть матчей за основу «Джетс», отметившись одним результативным баллом. Именно ради развития карьеры Жилкина-старшего его родители в своё время и решились на переезд за океан. Когда Данилу было девять лет, его пригласили в лагерь развития в пригороде Торонто. Там он впечатлил местных скаутов, они предложили парню остаться. Несколько дней на раздумья – и семья принимает тяжёлое решение о переезде. Причём первое время младший брат ещё оставался в России, пока старший уже играл в хоккей в Канаде. Но через пару лет уже и Дмитрий покинул вместе с отцом Москву и переехал в Торонто. И если Данил первые шаги на льду делал в школе ЦСКА, то вот Дмитрий – уже чистый продукт канадской хоккейной системы.

Данил Жилкин в составе «Виннипега»

Данил Жилкин в составе «Виннипега»

Фото: Leila Devlin/Getty Images

Хотя теоретически, особенно при других геополитических обстоятельствах, Дмитрий Жилкин и мог бы стать игроком сборной России. По крайней мере, его брат Данил действительно рассматривал такой вариант, но приехать вовремя на сборы в Москву помешали логистика, разный календарь сезона в нашей стране и в канадских молодёжках. Вот и вышло, что в 2021-м на ЮЧМ Жилкин-старший играл в финале против Матвея Мичкова, Ивана Мирошниченко и Данилы Юрова. Для младшего из Жилкиных вопроса как такового не стояло в принципе, поскольку его дороги с Россией разошлись ещё раньше, да и юниорские сборные, так же, как и взрослая команда страны, под санкциями – банально негде играть, а значит, не будет возможности «засветиться» перед скаутами. А потенциал у Дмитрия оценивают даже выше, чем у Данила, хотя с оценками юниоров всегда надо быть осторожным.

Он выходит на драфт через год, по текущим оценкам, это вторая половина первого раунда. Но ударный преддрафтовый сезон вполне способен поднять котировки Жилкина-младшего до уровня первой десятки. К тому же в юниорской лиге Онтарио у него достойная статистика – за 59 встреч регулярного чемпионата на его счету 75 очков. Дмитрий – капитан своей команды «Сагино» и настоящий лидер. В сборной Канады он был ассистентом капитана, и его статистика также впечатляет – 7 (5+2) очков за турнир. На текущий момент он лучший снайпер турнира, только вот сборная Канады уже вылетела – так что у соперников будет шанс русского канадца обойти. Что настораживает, так это игра Дмитрия в решающих матчах. Он набил статистику с норвежцами и, хотя забил и латвийцам с финнами, остался без очков в двух проигранных встречах – стартовой с хозяевами турнира, словаками, и что важнее всего – в четвертьфинале со Швецией.

Дмитрий Жилкин

Дмитрий Жилкин

Фото: Michael Miller/Getty Images

Сколько мы видели таких юниоров, которые выдавали яркие перформансы в юниорских лигах, но затухали при переходе во взрослый хоккей, где совсем другой уровень сопротивления. Будем надеяться, что это не случай Жилкина, ведь, так или иначе, будет приятно увидеть его в числе звёзд НХЛ. У вас же вызывает тёплые эмоции поднимающий кубок Стэнли Александр Барков? А в крайнем случае у братьев всегда есть возможность вернуться в Россию и найти себе место в КХЛ. По крайней мере, Данилом пару лет назад уже интересовалось московское «Динамо», вероятно, вдохновившись удачной историей возвращения на Родину омского чеха Дмитрия Яшкина.

