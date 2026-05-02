Четвёртые тройки выигрывают кубки? В КХЛ это больше не штамп

В хоккее есть традиционный штамп про «третьи (как вариант четвёртые) звенья выигрывают Кубок». Однако в КХЛ он долгое время не работал, потому что кубки выигрывали совсем другие тройки — Мозякин — Коварж — Зарипов, Капризов — Вей — Григоренко, Азеведу — Ландер — Секач. Из чуть более ранней исторической эпохи можно вспомнить и казанское звено ЗЗМ.

В нашем хоккее, в отличие от НХЛ, исторически не принято выделять сочетания ролевиков — а в Америке были и Пай — Торнтон — Кэмпбелл у «Бостона»-2011, и Хагелин — Бонино — Кессел у «Питтсбурга» в 2016-м (хотя это не ролевое звено — это третья тройка, которая забивала на уровне первой), и тем более Коулман — Гурд — Гудроу у оформившей дуплет «Тампы». Это не значит, что таких звеньев у обладателей Кубка Гагарина не было, однако в памяти народной они как будто след не оставляли. Но по крайней мере в одном полуфинале КХЛ мы видим, как важна роль пахарей из нижних троек.

У легендарного тренера Герба Брукса есть одна великая цитата: «Эта команда недостаточно талантлива, чтобы побеждать за счёт одного таланта». В эпоху жёсткого потолка так можно сказать буквально про любой клуб — что КХЛ, что НХЛ. Даже если мы примем за истину все смешки и закулисные разговоры про конверты, держать в запасе олимпийских чемпионов без потери качества теперь никто не может, а последние поправки КХЛ к регламенту делают обход потолка ещё более трудным.

И ведь у «Металлурга» на бумаге была почти идеальная четвёртая тройка. Никита Коротков — один из самых быстрых нападающих лиги, Люк Джонсон — король точки и подправлений на пятаке. Егор Коробкин выполняет роль «маленького сгустка ярости», если выражаться американскими штампами. В регулярке именно это звено регулярно поддушивало оппонентов и было очень полезным.

Люк Джонсон — один из лучших ролевиков КХЛ Фото: РИА Новости

Однако на старте первого матча с «Ак Барсом» это звено, как и все остальные, не выдержало массированного натиска казанского клуба и пропустило две шайбы. В результате Андрей Разин отправил Коробкина в запас, заменив его Игорем Нечаевым. В четвёртой игре Коробкин вернулся, забил и был чуть ли не самым полезным игроком на фоне молчания лидеров «Металлурга» в этой серии. И это во многом определяет то, почему счёт в серии пока 3-1 в пользу «Ак Барса»: у казанского клуба исход третьей встречи решила именно четвёртая тройка, которая организовала пару точных разящих атак.

При этом она была собрана далеко не из самых очевидных фигур. Алексей Пустозёров год назад просидел без контракта до талого и ушёл из «Салавата» к давно знакомому тренеру. Никита Дыняк в своё время приходил в «Ак Барс» с флёром агентской истории, однако все критики быстро были поражены. Дмитрий Кателевский в системе «барсов» с семи лет, причём переходил не из самой звёздной школы Оренбурга.

Серию с минским «Динамо» решило уже третье звено. Понятно, что Дмитрий Яшкин — это по таланту не игрок третьей тройки, который оказался там благодаря глубокому составу, но и Кессела в «Питтсбург» брали для топ-6. Григорий Денисенко тоже внезапно оказался в третьем звене — зато Михаил Фисенко, который во многом помогает этим шестерёнкам крутиться, – как раз классический пример крутого ролевика. Александр Крылов в своё время приводил именно «условного Фисенко» как пример того, что должен ограничивать потолок.

Забавно, что потолок зарплат делает тех самых «Фисенко» ещё актуальнее. В НХЛ сейчас архетипом игрока, чаемого менеджерами, стал как раз-таки Блейк Коулман. Это не усиление для первого звена, но это человек, который даст стабильный результат в любой тройке, будет пахать в меньшинстве и выйдет на авансцену в ключевой и самый нервный момент. Такие игроки дают результат в плей-офф, и качества таких хоккеистов особенно важны в тот момент, когда количество суперзвёзд строго ограничено и получить их максимально сложно.

Это продолжает и тренд нынешнего хоккея в КХЛ, о котором здесь уже писалось: откат почти ушёл в прошлое, хоккей стал быстрее, времени на принятие решения становится всё меньше. Интенсивность самого хоккея резко выросла благодаря комбинации множества факторов. Это урезание площадок и переход на финские и канадские размеры; более атакующие схемы от местных тренеров и приезд в лигу их опытных американских коллег; замена европейских легионеров на американских. Логично, что в таком стиле нижние звенья становятся особенно ценными.

Кто станет Блейком Коулманом для КХЛ? Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

Особенно этот контраст виден на фоне того, что не получается у технарей, которые должны были вывести «Металлург» на новый уровень. У Владимира Ткачёва одно очко за четыре матча, и оно пришло в большинстве, у Сергея Толчинского 1+1, и один из этих баллов тоже набран в большинстве. Показательно, что чуть ли не лучшие моменты в четвёртой игре создала та самая тройка Джонсона.

Понятно, что «Магнитка» в 2024-м побеждала не за счёт грубой силы, однако без того же Никиты Гребёнкина, который сочетал мастерство с подкожным стилем игры, её чемпионский поход нельзя было представить. Гребёнкина-2 в этом составе нет, как и габаритного ролевика типа Павла Акользина, игравшего в четвёртом звене, и вот уже пазл даёт первую трещинку.

В современной КХЛ ты можешь не быть самым большим, самым маленьким или самым быстрым, но должен быть самым сбалансированным и глубоким. И 3-1 «Ак Барса» приходят во многом за счёт этого.