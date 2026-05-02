Что происходит в плей-офф КХЛ, тренды плей-офф КХЛ, аналитика, мнение

Четвёртые тройки выигрывают кубки? В КХЛ это больше не штамп
Родион Власов
Тренды плей-офф КХЛ
В эру жёсткого потолка правильная игра нижних звеньев становится ключевым элементом побед.

В хоккее есть традиционный штамп про «третьи (как вариант четвёртые) звенья выигрывают Кубок». Однако в КХЛ он долгое время не работал, потому что кубки выигрывали совсем другие тройки — Мозякин — Коварж — Зарипов, Капризов — Вей — Григоренко, Азеведу — Ландер — Секач. Из чуть более ранней исторической эпохи можно вспомнить и казанское звено ЗЗМ.

В нашем хоккее, в отличие от НХЛ, исторически не принято выделять сочетания ролевиков — а в Америке были и Пай — Торнтон — Кэмпбелл у «Бостона»-2011, и Хагелин — Бонино — Кессел у «Питтсбурга» в 2016-м (хотя это не ролевое звено — это третья тройка, которая забивала на уровне первой), и тем более Коулман — Гурд — Гудроу у оформившей дуплет «Тампы». Это не значит, что таких звеньев у обладателей Кубка Гагарина не было, однако в памяти народной они как будто след не оставляли. Но по крайней мере в одном полуфинале КХЛ мы видим, как важна роль пахарей из нижних троек.

У легендарного тренера Герба Брукса есть одна великая цитата: «Эта команда недостаточно талантлива, чтобы побеждать за счёт одного таланта». В эпоху жёсткого потолка так можно сказать буквально про любой клуб — что КХЛ, что НХЛ. Даже если мы примем за истину все смешки и закулисные разговоры про конверты, держать в запасе олимпийских чемпионов без потери качества теперь никто не может, а последние поправки КХЛ к регламенту делают обход потолка ещё более трудным.

И ведь у «Металлурга» на бумаге была почти идеальная четвёртая тройка. Никита Коротков — один из самых быстрых нападающих лиги, Люк Джонсон — король точки и подправлений на пятаке. Егор Коробкин выполняет роль «маленького сгустка ярости», если выражаться американскими штампами. В регулярке именно это звено регулярно поддушивало оппонентов и было очень полезным.

Люк Джонсон — один из лучших ролевиков КХЛ

Фото: РИА Новости

Однако на старте первого матча с «Ак Барсом» это звено, как и все остальные, не выдержало массированного натиска казанского клуба и пропустило две шайбы. В результате Андрей Разин отправил Коробкина в запас, заменив его Игорем Нечаевым. В четвёртой игре Коробкин вернулся, забил и был чуть ли не самым полезным игроком на фоне молчания лидеров «Металлурга» в этой серии. И это во многом определяет то, почему счёт в серии пока 3-1 в пользу «Ак Барса»: у казанского клуба исход третьей встречи решила именно четвёртая тройка, которая организовала пару точных разящих атак.

«Ак Барс» наказывает «Металлург» за всё! У чемпиона регулярки нет шансов?
При этом она была собрана далеко не из самых очевидных фигур. Алексей Пустозёров год назад просидел без контракта до талого и ушёл из «Салавата» к давно знакомому тренеру. Никита Дыняк в своё время приходил в «Ак Барс» с флёром агентской истории, однако все критики быстро были поражены. Дмитрий Кателевский в системе «барсов» с семи лет, причём переходил не из самой звёздной школы Оренбурга.

Серию с минским «Динамо» решило уже третье звено. Понятно, что Дмитрий Яшкин — это по таланту не игрок третьей тройки, который оказался там благодаря глубокому составу, но и Кессела в «Питтсбург» брали для топ-6. Григорий Денисенко тоже внезапно оказался в третьем звене — зато Михаил Фисенко, который во многом помогает этим шестерёнкам крутиться, – как раз классический пример крутого ролевика. Александр Крылов в своё время приводил именно «условного Фисенко» как пример того, что должен ограничивать потолок.

Забавно, что потолок зарплат делает тех самых «Фисенко» ещё актуальнее. В НХЛ сейчас архетипом игрока, чаемого менеджерами, стал как раз-таки Блейк Коулман. Это не усиление для первого звена, но это человек, который даст стабильный результат в любой тройке, будет пахать в меньшинстве и выйдет на авансцену в ключевой и самый нервный момент. Такие игроки дают результат в плей-офф, и качества таких хоккеистов особенно важны в тот момент, когда количество суперзвёзд строго ограничено и получить их максимально сложно.

Это продолжает и тренд нынешнего хоккея в КХЛ, о котором здесь уже писалось: откат почти ушёл в прошлое, хоккей стал быстрее, времени на принятие решения становится всё меньше. Интенсивность самого хоккея резко выросла благодаря комбинации множества факторов. Это урезание площадок и переход на финские и канадские размеры; более атакующие схемы от местных тренеров и приезд в лигу их опытных американских коллег; замена европейских легионеров на американских. Логично, что в таком стиле нижние звенья становятся особенно ценными.

Кто станет Блейком Коулманом для КХЛ?

Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

Особенно этот контраст виден на фоне того, что не получается у технарей, которые должны были вывести «Металлург» на новый уровень. У Владимира Ткачёва одно очко за четыре матча, и оно пришло в большинстве, у Сергея Толчинского 1+1, и один из этих баллов тоже набран в большинстве. Показательно, что чуть ли не лучшие моменты в четвёртой игре создала та самая тройка Джонсона.

Понятно, что «Магнитка» в 2024-м побеждала не за счёт грубой силы, однако без того же Никиты Гребёнкина, который сочетал мастерство с подкожным стилем игры, её чемпионский поход нельзя было представить. Гребёнкина-2 в этом составе нет, как и габаритного ролевика типа Павла Акользина, игравшего в четвёртом звене, и вот уже пазл даёт первую трещинку.

В современной КХЛ ты можешь не быть самым большим, самым маленьким или самым быстрым, но должен быть самым сбалансированным и глубоким. И 3-1 «Ак Барса» приходят во многом за счёт этого.

