«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему

«Питтсбург» завершил выступление, проиграв в первом раунде плей-офф НХЛ «Филадельфии», и на традиционном общении игроков с прессой по итогам сезона главной темой был Евгений Малкин. Контракт легенды «пингвинов» истекает, а что будет дальше – решать генеральному менеджеру Кайлу Дубасу. Пойдёт ли он на, очевидно, непопулярное решение, разобьёт ли троицу Кросби – Малкин – Летанг? Или Джино всё-таки останется в «Питтсбурге»?

«Я не знаю жизни в НХЛ без Джино»

Если спрашивать игроков команды, естественно, все хотят, чтобы Малкин остался. Иначе и быть не может.

«Это тяжело. Посмотрим, что будет. Мы так долго вместе играли, думаю, очевидно, что я хочу продолжить с ним играть. Он всё ещё любит хоккей, всё ещё хочет побеждать, он целеустремлённый и гордый парень. Все эти годы он был одним из тех, кто задаёт планку для «Питтсбурга». За все эти годы мы построили веру друг в друга и прочную связь», — сказал Сидни Кросби.

«Мы трое очень близки – я, Джино и Сид. И мы хотим продолжать играть вместе, и никак иначе. Джино – это чистый талант. И когда ты настолько талантливый, иногда люди не видят, как много работы за этим стоит. Но с каждым годом он пашет всё больше», — отметил Крис Летанг.

«Когда игрок становится старше, всегда возникают вопросы – а не сдаёт ли он? И вы сами видите, что он готов доказывать, что нет, не сдаёт, что он всё ещё невероятный игрок. Конечно, время не обманешь, но мы видим, как усердно он пашет, чтобы быть очень хорошим игроком в этой лиге. Мне кажется, он всю карьеру не получал заслуженного признания от людей со стороны. Думаю, он один из лучших игроков всех времён. Он выиграл немало индивидуальных наград. Кубки Стэнли. Он многого добился в этой лиге. Когда играешь в команде с Сидом, это иногда может оставаться незамеченным, однако он всю карьеру является особенным игроком. Я не знаю жизни в НХЛ без Джино. И я хочу, чтобы он был здесь до тех пор, пока я сам тут», — сказал Брайан Раст.

«Не могу представить, что он не вернётся…. Он вернётся», — уверен Рикард Ракелль.

«Хочу отыграть в НХЛ ещё год. Если не «Питтсбург», то другая команда»

Сам Малкин хочет поиграть ещё годик – хоть на фланге, хоть где, лишь бы в «Питтсбурге», его единственной команде в НХЛ. Однако если с ним всё-таки решат расстаться после 20 лет, то он готов к переходу в другой клуб.

— Сезон был отличный. Тяжёлый плей-офф, мы чувствуем, что заслужили большего. Но мы играли очень хорошо, однако надо отдать должное сопернику. Конечно, мы недовольны этим первым раундом. Хотел бы поблагодарить всех – тренеров, персонал, они весь год делали хорошую работу. Тяжело это говорить сейчас, когда проиграли, но я думаю, сезон был хорошим, потому что мы сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Надеемся, в следующем году будем играть лучше.

— Перед сезоном ты говорил, что хочешь ещё раз сыграть в плей-офф с Сидом и Летангом. И вы это сделали, что это для вас значит?

— Ну, сейчас хочется больше! (Улыбается). В плей-офф эмоции другие. Болельщики безумствуют, на первом матче с «Филадельфией» уже на раскатку собралось 18 тыс. человек. Я бы ещё раз сыграл, это точно. Это два особенных человека для меня, мы много поиграли вместе. Мы недовольны, что уступили, но мы старались биться в каждой встрече. Это два особенных человека для меня, надеюсь, мы с ними ещё сыграем. Но если нет, у нас было 20 отличных лет вместе, которые я никогда не забуду.

— Как думаете, что будет дальше?

— Сейчас сложно сказать, но у нас есть время. Лето длинное, лично я буду делать всё как обычно. Поеду в Россию, побуду с семьёй, с друзьями, а там посмотрим. Думаю, я сегодня поговорю с Кайлом (Дубасом. – Прим. «Чемпионата») ещё раз перед тем, как уеду. Посмотрим, что он думает. Потом поговорю с агентом. Но пока у меня для вас никаких новостей нет.

— Как оцените свой собственный сезон с учётом грядущих летних переговоров?

— Ну, было пару травм, пропустил где-то 45 матчей. Тяжеловато. Однако я чувствую, что в следующем сезоне ещё точно могу поиграть. Хочу отдохнуть две-три недели и потом начну заниматься. Хочу вернуться в следующем сезоне сильнее. Я всё ещё хочу играть в хоккей, это же лучшая игра в мире. Просто наслаждаться игрой. Этот плей-офф дал мне столько сумасшедших эмоций, и я хочу отыграть ещё год.

— Что, если вам скажут перейти на фланг или что не могут гарантировать вам, где именно вы будете играть в составе? Нормально к этому отнесётесь?

— Нормально, если я в следующем сезоне начну играть на фланге. Если тренер захочет, чтобы я помогал во втором звене на фланге, я спокойно отнесусь. Для меня ничего сильно не изменится, только чуть-чуть. В этом году я играл неплохо, с Томми и Чинни. Посмотрим, как тренер захочет меня использовать. Ты всегда общаешься с тренером, он рассказывает, в какой роли тебя видит в команде. Для меня это не будет проблемой.

— Расскажите, что для вас значит играть за «Питтсбург».

— Это нечто особенное для меня, для моей семьи. У меня тут сын родился, так что дело не только в хоккее. И в городе, болельщиках, друзьях. Много воспоминаний отсюда, которые я никогда не забуду. А лучший момент, что мой сын тут родился.

— Вы сказали, что хотите вернуться и сыграть ещё год здесь. А сыграете ещё год, если это будет другая команда НХЛ, не «Питтсбург»?

— Да. Я точно хочу играть в НХЛ. Знаю, что Кайлу непросто. Может, он хочет приток новой крови в команду. Я всё понимаю, это бизнес. Пойму, если он хочет обновить команду. Но в любом случае хочу отыграть ещё один год в НХЛ. Я не думаю о КХЛ, об игре в России. Если не «Питтсбург», то, надеюсь, это будет какая-то другая команда НХЛ.