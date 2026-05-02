Чемпион КХЛ остаётся в игре! «Локомотив» вернул в Омск полуфинал Кубка Гагарина

К пятой встрече полуфинальной серии Кубка Гагарина 2026 года действующий обладатель трофея ярославский «Локомотив» подошёл без права на осечку. Железнодорожники крайне неудачно провели домашнюю часть противостояния с «ястребами», проиграв первые два матча на родной площадке. Следом клубы обменялись победами на омском льду, вследствие чего команда Ги Буше захватила преимущество в серии (3-1), получив шанс уже в пятой встрече поставить точку в этом полуфинале.

В сравнении с предыдущей встречей, в которой омичи одержали важную победу со счётом 2:0, в составах соперников произошло лишь одно принципиальное изменение на две команды. Канадский форвард «Локомотива» Байрон Фрейз оправился после болезни и вернулся в заявку ярославцев, заменив в ней Павла Красковского. При этом главный тренер ярославцев Боб Хартли также поменял местами Александра Радулова и Максима Берёзкина внутри звеньев. В свою очередь, омичи не стали производить никаких коррективов в победных сочетаниях.

«Байрон выздоровел, он важная часть команды, ветеран, хорошо играет на вбрасываниях. Изменения в тройках? Возможно, это добавит остроты», – высказался Хартли об изменениях в составе перед началом игры.

Одной из самых обсуждаемых тем после завершения четвёртого матча полуфинала стал вердикт СДК КХЛ в отношении словацкого форварда «Локомотива» Рихарда Паника. Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник пихнул голкипера Никиту Серебрякова и ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. После этого Якупов оттолкнул нападающего «Локомотива». Рихард упал на лёд и в ответ ударил Наиля коньком в ногу.

Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде. СДК КХЛ постфактум мог отстранить словацкого форварда, но ограничился наложением денежного штрафа и вынесением хоккеисту публичного предупреждения о недопустимости подобных действий впредь.

«Есть дисциплинарный комитет, все проголосовали, что это удаление. Идёт плей-офф. Может быть, в регулярном чемпионате и дали бы дисквалификацию. Наказали строго и предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жёстким», — заявил вице-президент КХЛ и глава СДК Валерий Каменский в интервью «РБ Спорт».

В результате 35-летний форвард избежал дисквалификации и оказался в составе «Локомотива» на сегодняшний матч. По иронии судьбы, как это часто и бывает в подобных ситуациях, именно Паник и стал автором первого гола в пятой встрече. Фрейз разогнал атаку и сделал пас на левый фланг, Паник продвинулся вперёд и с кистей запустил шайбу в дальнюю девятку – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ещё до перерыва прижатые к стенке хозяева могли увеличивать преимущество в счёте, однако бросок Радулова пришёлся в штангу. У гостей хороший шанс сравнять счёт был у Михаила Котляревского, но его бросок голкипер хозяев Даниил Исаев парировал головой. Под занавес стартового отрезка гости впервые в матче заработали большинство, однако реализовать двухминутное удаление Егора Сурина не смогли.

Уже после выхода Сурина из штрафного бокса гости создали несколько опаснейших моментов. Однажды на помощь Исаеву даже пришла перекладина домашних ворот, благодаря чему сравнялся счёт по попаданиям в каркас. Следом близок к голу был Игорь Мартынов, но его бросок пришёлся мимо створа. Много раз своих партнёров выручал и сам голкипер «Локомотива», а работы у него хватало, так как «ястребы» в этой части встречи полностью завладели игровой инициативой. Если считать вместе конец первого – начало второго периодов, то 10 подряд бросков в створ пришлись на команду Буше.

В середине второго отрезка нарушение правил допустил Радулов – и «Авангард» продолжил осаду владений Исаева. Американец Эндрю Потуральски явил миру фирменный бросок, но каркас домашних ворот второй раз подряд выручил хозяев площадки, после чего грандиозный момент был уже у «Локомотива». Александр Полунин в меньшинстве убежал на рандеву с Серебряковым, однако с двух попыток так и не смог переиграть блистательно действовавшего голкипера омичей.

Упустив несколько опасных моментов и не использовав два подряд большинства, «Авангард» всё-таки поплатился пропущенной шайбой, несмотря на все старания своего голкипера. Защитник Андрей Сергеев подключился по правому флангу и бросил по воротам, а форвард Максим Берёзкин подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу под перекладину – 2:0. Для 24-летнего Берёзкина этот гол стал вторым в нынешнем плей-офф и первым – с 30 марта.

А в начале третьего периода свой гол забил и Полунин. Проводивший 100-й матч за карьеру в плей-офф КХЛ Денис Алексеев выиграл борьбу в своей зоне и сделал длинный заброс вперёд, Полунин выкатился на рандеву с голкипером и мощным броском пробил Серебрякова – 3:0.

После третьей заброшенной шайбы не приходилось сомневаться, что хозяева своего сегодня уже не упустят. К тому же «ястребы» ещё и нарушили правила: Александр Волков сыграл высоко поднятой клюшкой, угодил сопернику по лицу и получил две минуты штрафного времени.

Большинство хозяева не реализовали, зато, по крайней мере, ещё на 120 секунд приблизили себя к финальной сирене. Дополнительным же ударом для «ястребов» стала потеря ключевого защитника и капитана команды Дамира Шарипзянова, который отыграл две смены во втором периоде и в дальнейшем на льду уже не появлялся. При этом лидер обороны «ястребов» находился на скамейке команды.

Вернуться в игру у омичей не получилось, хотя они боролись до самого конца. За шесть минут до конца третьего периода Буше даже заменил вратаря на шестого полевого игрока, но это был совсем не день «Авангарда». Окончательный счёт установил Максим Шалунов, поразивший пустые ворота.

В ходе третьего периода в различных социальных сетях всё чаще шло обсуждение, а куда же именно угодила шайба после того самого броска Потуральски ещё при счёте 1:0 в пользу железнодорожников. С одного из ракурсов болельщикам омичей казалось, что шайба пересекла заветную ленточку, но тут необходим ракурс над воротами, которого в трансляции не было.

«Локомотив» довёл встречу до победного завершения, сократив отставание в серии – 2:3. 26-летний Исаев выдал свой лучший матч в этом полуфинале, оформив пятый шат-аут в текущем плей-офф. Теперь противостояние возвращается на омский лёд, где у «Авангарда» будет ещё одна возможность оформить выход в четвёртый в клубной истории финал Кубка Гагарина. Ярославцы же снова выйдут на площадку без права на поражение.