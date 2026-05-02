«Мы были средней командой». У «Эдмонтона» остался лишь один сезон Макдэвида?

«Мы весь год искали стабильность, но в плей-офф так и не нашли её. Мы весь год были средней командой. Средней командой при высоких ожиданиях. Тут не избежать разочарования. К сожалению, нам так и не удалось найти стабильность», — грустно высказался Коннор Макдэвид после вылета от «Анахайма». После двух финалов подряд «Эдмонтон» выдал худший регулярный сезон с 2019-го и впервые за пять лет не прошёл первый раунд плей-офф.

И нельзя сказать, что Коннор неправ. Весь сезон «Ойлерз» штормило: старт, как уже было заведено в последние годы, выдался медленным — однако после этого обычно следовал мощный спурт в декабре-январе. Его не случилось: даже в слабом дивизионе «нефтяники» чередовали победы и поражения. В матчах с командами из зоны плей-офф «Ойлерз» набрали ровно 50% очков, пройдя в плей-офф во многом за счёт игр с западными аутсайдерами.

При этом вокруг «Эдмонтона» сложилась репутация, которая раньше была у сборной Италии по футболу: мы на групповом этапе (= регулярке) спим, но зато в плей-офф всем покажем! Кажется, это передалось и хоккеистам. «В клубе должны понять: умение играть в обороне и распоряжаться шайбой — это не те навыки, которые зависят от правильного настроения. Весь год они были на дне лиги по оборонительным метрикам, и команды уровня «Колорадо» и «Каролины» одержали уверенные победы над «Эдмонтоном».

«Ойлерз» не остановили «уток» Фото: AP/TASS

Однако каждый год «Ойлерз» заставляли скептиков молчать и в решающий момент набирали мощную форму в плей-офф. Так что по ходу этого сезона ощущалось высокомерие в духе «Да-да-да, у нас не получалось весь сезон найти свою игру, однако никакого значения это не имеет. Мы ждём плей-офф и вот там всем покажем, тем более с учётом слабости дивизиона у нас лёгкий путь к финалу конференции». В результате команда, которая весь сезон не воспринимала защиту всерьёз, жестоко поплатилась за это в плей-офф», — пишет автор Edmonton Journal Роберт Тычковски.

В результате сказанного выше даже такой «Эдмонтон» справедливо воспринимался фаворитом в серии с «Анахаймом». Встречались две команды с большими проблемами в обороне: у одних это было связано с подбором игроков, у других — со стилем игры и общей неопытностью/молодостью. Обе команды сильно трясло по ходу сезона, но у «Анахайма» это же опять же было связано с тем, что команда только вышла из перестройки. Однако у одних были Макдэвид и Драйзайтль, а у вторых не было. Казалось, этого должно было хватить для прохода первого раунда.

Драйзайтль пропустил финальную часть регулярки из-за травмы, и непонятно, в какой форме немец подходил к плей-офф (хотя к №29 претензий как раз почти нет). Макдэвид провёл рекордные в карьере 23 минуты в среднем за встречу, сыграл несколько лишних матчей на Олимпиаде. Есть ощущение, что он выступал с травмой, а использование в режиме «сдохни или умри» восстановлению не помогает. В результате проблемная, но бойкая и молодая команда укатала проблемную команду, которая играла без главных козырей.

Особенно показательно игровое время Коннора после олимпийской паузы: в 24 встречах у него в среднем 23.41 игрового времени. В двух апрельских матчах с «Колорадо» и «Лос-Анджелесом» у Коннора вообще было 26 и 27 минут соответственно. Конечно, на тот момент «Ойлерз» ещё могли взять первое место в дивизионе, однако в ситуации Тихоокеанского дивизиона это не имело ключевого значения — а вот дать лидеру отдохнуть, возможно, как раз стоило.

Кажется, Макдвэид играл через боль Фото: AP/TASS

Тут ведь даже голкиперов «Эдмонтона» нельзя обвинять, как все привыкли, потому что соперник был не лучше. Лукаш Достал тащил «Анахайм» бо́льшую часть сезона, но после драматического вылета с Олимпиады чех явно расклеился и в плей-офф не пришёл в себя: 4,1 гола, пропущенного сверх xG – это худший результат первого раунда. Серия вообще вышла очень результативной, и во втором раунде шугу-пугу «уток» могут и придушить. Но смысл в другом: с Макдэвидом образца первого раунда прошлых лет «Эдмонтон» прошёл бы дальше — однако такого Коннора мы не увидели.

Впрочем, про Коннора уже писано-переписано. В этом году сивку №97 очевидно укатали крутые горки — а ведь не стоит забывать про два длинных плей-офф до этого, ситуация «Флориды» показывает, что усталость имеет накопительный эффект. Чуть ли не все лидеры и тренер Крис Ноблох хором говорили про травмы и усталость. Но ведь Коннор сделал мощную скидку команде (пусть и не в этом сезоне) и дал менеджменту возможность оперировать лишними $ 5-6 млн в год, чтобы создать глубину.

И здесь бесконечный список вопросов возникает к генменеджеру Стэну Боумэну. Его назначение в 2024-м само по себе было спорным и даже не из-за сексуального скандала 10-летней давности. Чемпионский костяк «Чикаго», как известно, не Боумэн собирал, а трансферную политику «Блэкхоукс» после 2015-го отличали непоследовательность и неудачное маневрирование в попытках создать костяк вокруг двух суперзвёзд с огромными контрактами. Ничего не напоминает?

Боумэн начал свою трудовую деятельность с того, что клуб потерял на оффершитах защитника Филиппа Броберга и форварда Дилана Холлоуэя. Ожидалось, что хотя бы одно из двух предложений «Сент-Луиса» по молодым игрокам клуб повторит, но «нефтяники» отпустили обоих, и оба прекрасно смотрятся в «Блюз».

Пробежимся по этому сезону. «Эдмонтон» повесил на себя плохой контракт Тристана Джерри, за который ещё и доплатил сверху драфт-пиком и ослабил глубину защиты. В межсезонье клуб выписал восьмилетний контракт Тренту Фредерику, который в регулярке не набрал даже 10 очков, а в плей-офф присаживался в запас. Новый контракт на $ 7 млн защитника Джейка Уолмана уже начинает выглядеть сомнительно. Летнее подписание Эндрю Манджапане оказалось столь неудачным, что игрока уже по ходу первого сезона пришлось сбрасывать в «Чикаго».

В результате картина перед новым сезоном открывается жуткая. У «Эдмонтона» под потолком есть лишь $ 16 млн, а надо закрывать минимум восемь мест в составе. При этом дуэт защитников Нурс — Бушар съедает почти $ 20 млн (игра Бушара в плей-офф стала отличным ответом на вопрос, почему он не поехал на Олимпиаду), нужно заново обновлять нижние звенья, заново искать вратаря после провала Джерри. Многие упоминают фамилию Бобровского, только вот зачем Сергею в его ситуации, когда деньги заработаны и перстни выиграны, ехать в канадскую глушь спасать «некствана» и друзей?

К нынешнему положению «Ойлерз» привела «тактика тысячи порезов», только эти порезы менеджмент клуба годами наносил сам себе. Фанаты уже давно клянут не только генменеджеров, которые меняются, но и высшее руководство клуба — владельца Дэррила Каца и его окружение. И большая проблема в том, что все сразу эти проблемы за одно межсезонье (вратарь, глубина, оборона) исправить нереально с учётом клубных ресурсов.

На Стэна Боумэна и Криса Ноблоха будут давить Фото: AP/TASS

При этом на менеджмент «Ойлерз» будет оказываться чудовищное давление. Да, контракт у Макдэвида на два года, и формально окно будет длиться два года — но в случае неудачи в 2027-м Коннор может высказать справедливое желание перевезти свои таланты в другое место. Для «Ойлерз» бесплатный уход Коннора будет главной катастрофой за 40 лет после обмена Гретцки. Теоретически уже через год клубу придётся рассматривать варианты обмена последнего года контракта, чтобы не остаться на бобах, если Коннор не захочет продлить контракт.

При этом Боумэн после продления контракта с Макдэвидом говорил, что долгосрочная стратегия команды во многом согласовывается с капитаном и что он высказывает много интересных идей. Однако цейтнот вряд ли приведёт к тому, что «Ойлерз» примут правильные решения этим летом.