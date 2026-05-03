Мичков вновь близок к запасу? Матвей провалил старт второго раунда плей-офф

Не успел в плей-офф НХЛ закончиться первый раунд, как уже начался второй. И это не игра слов, объясняющая быстроту какого-либо явления – пока «Тампа» и «Монреаль» готовятся к седьмому матчу, «Каролина» и «Филадельфия» уже начали второй этап.

В первом раунде «Харрикейнз» буднично разобрались с «Оттавой», обыграв соперника по итогам четырёх матчей. «Ураганы» сыграли чётко и солидно, затратив ровно столько сил, сколько требовалось.

А вот «Филадельфия» некоторых прилично удивила – «лётчики» не были фаворитами в серии с «Питтсбургом», однако сумели себе сделать отличный задел в первых трёх играх, а в шестой встрече забрали овертайм и отправились во второй раунд.

Матвей Мичков пропускал пятую игру серии, попав в опалу Рика Токкета, однако в шестой игре серии был одним из самых заметных игроков «Флайерз» — много бросал, создавал угрозы и даже отметился результативной передачей на победный гол. Кто знает, может быть, это был хитрый трюк Токкета, который он сделал для того, чтобы зарядить своего подопечного, провалившего серию на тот момент?

А вот Александр Никишин пропускал сегодня игру по уважительной причине – после жёсткого столкновения в четвёртой игре россиянину диагностировали сотрясение.

«Каролине» не понадобилось время на то, чтобы войти в игру – уже на второй минуте они открыли счёт. Майк Райлли, заменивший Никишина, набросил на ворота, а шайбу на дальнем пятаке подставил Логан Стэнковен, который пока что забивает в каждом матче плей-офф.

Пока «Филадельфия» пыталась понять, где она находится, «Каролина» забросила и вторую – Холл сделал передачу на Блейка, Джексон легко убежал от Матвея Мичкова и переиграл Владаржа.

«Лётчики» к началу второго отрезка трижды получили возможность сыграть в большинстве, но не создали за это время ни одного опасного момента. А затем получили ещё одну оплеуху, которая де-факто определила результат – Свечников поддавил защитника и вынудил его потерять шайбу, а Джарвис и Стэнковен мгновенно разобрались вблизи ворот.

Что объединяет все три шайбы «Каролины»? Во-первых, они были заброшены при участии игроков второй тройки, только две шайбы «Харрикейнз» в этом плей-офф (если не брать голы в пустые ворота) были организованы без отметки в протоколе Стэнковена, Холла и Блейка. Во-вторых, при каждой на льду присутствовал Матвей Мичков, который стал единственным игроком «Филадельфии», закончивший матч с показателем полезности «-3». При этом россиянин ни разу не бросил по воротам и совершил три потери – больше только у Портера Мартона. Также меньше времени на льду среди форвардов провёл только Гарнет Хэтэуэй.

Учитывая, что Токкет уже отправлял в запас Мичкова, а также ситуацию в серии, где надо срочно вносить изменения, чтобы не повторить участь «Оттавы», можно предположить, что Матвей может и пропустить следующий матч в серии.

«Каролина» же легко удержала преимущество в три шайбы и забрала первый матч серии.