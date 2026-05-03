«Всегда с теплом вспоминаю Казань». Лидер «Металлурга» Яковлев — воспитанник «Ак Барса»?

Полуфиналы КХЛ подходят к своей развязке. «Металлург» в сложной ситуации, но пока не в патовой – магнитогорцы ещё могут вытащить серию. Многое будет зависеть от игры лидеров, далеко не все из которых пока выступают на пределе своих возможностей. Большего ждут в том числе от Егора Яковлева, одного из ведущих защитников команды Андрея Разина.

Яковлев родился и вырос в Магнитогорске, выступает за «Металлург» ещё с 2019 года и плотно ассоциируется именно с этим клубом, который справедливо можно считать для него родным. Кто-то вспомнит отрезки в СКА и «Локомотиве», годичную командировку в НХЛ. Но знаете ли вы, что дебютировал во взрослом хоккее Егор в «Ак Барсе» и может считаться также и казанским воспитанником?

Решающий седьмой матч полуфинальной серии между «Ак Барсом» и «Металлургом». Счёт равный, и игра близится к овертайму. Ни одна из команд не даёт создать сопернику ничего опасного, даже пройти к воротам не получается из-за плотной обороны. Да и никто не хочет рисковать. Но вот вдруг Артём Галимов находит зрячим пасом подключившегося сразу со смены защитника Егора Яковлева, и капитан казанцев вколачивает шайбу в сетку ворот Ильи Набокова. Чтобы отыграться, у Магнитогорска остаётся меньше 20 секунд – все понимают, что это конец. Яковлев крайне сдержанно празднует гол, который лишает его родной город финала, однако это не останавливает свист трибун. Далеко не все могут простить Егора, который давным-давно переехал с Урала в Татарстан… Нет, это не сны при температуре 41. Это сюжет из альтернативной Вселенной, который вполне себе мог стать и нашей реальностью.

Когда Егор заканчивал магнитогорскую ДЮСШ, ему не предложили контракт с основной командой. Возможно, в 17-летнем парне не разглядели потенциал. Либо сделали ставку на других игроков, всё-таки талантов школа готовит немало, а даже в молодёжной команде «Стальные лисы» не для всех найдётся место. Был даже шанс, что Яковлев закончит с хоккеем, если бы не его детский тренер – Александр Шахворостов. Шахворостов год назад как раз переехал в Татарстан и вошёл в штаб команды «Ак Барс»-2, именно так тогда назывался дубль главной команды республики. Специалисту удалось уговорить дать шанс парню, Егор пусть не сразу, но свой статус и уровень доказал. Уже через год он попал в молодёжный состав и стал играть за Казань в только что созданной МХЛ. А ещё через год случился дебют Яковлева в КХЛ.

Ровно один матч, вернее сказать, одна смена – 25 секунд в проигранной домашней встрече с «Барысом». Зинэтула Билялетдинов выпустил один раз молодого защитника, однако, когда он был на льду, астанинцы провели результативную атаку. Так быстро схватив «минус», Егор на льду больше не появлялся. Ни в этом конкретном матче, ни в целом по сезону. Его ещё разок «раздели» седьмым защитником на следующий матч с «Авангардом», правда, на лёд так и не выпустили. После этого для набора игровой практики молодого Яковлева вместе с другими проспектами Казани отправили в «Нефтяник». Поначалу в Альметьевске Егор играл дозированно, но ближе к плей-офф стал одним из лидеров команды и дошёл вместе с командой до финала ВХЛ. В сезоне-2011/2012 на Яковлева рассчитывали уже как на лидера, однако в историю вмешалась трагедия ярославского «Локомотива».

После авиакатастрофы под Туношной ярославцы пропускали сезон в КХЛ, но ближе к зиме заявились в ВХЛ. Им разрешили собрать состав из игроков других команд, в том числе взять по одному молодому игроку (до 22 лет) из системы каждого клуба. В «Ак Барсе» внимание ярославцев привлёк Яковлев, к тому же и казанцы не стремились удерживать игрока до последнего. На игрока рассчитывали в будущем, однако точно не здесь и сейчас. В составе были такие звёзды, как Илья Никулин и Евгений Медведев, а в списке тех, кто на подходе к основе, – целый ворох защитников, например, Альберт Яруллин. Поэтому стороны пожали друг другу руки и пожелали удачи. И главное, сохраняют тёплые отношения до сих пор, в казанском клубе искренне относятся к Яковлеву как к своему воспитаннику и поздравляют с успехами, а сам Егор вспоминает годы в Татарстане с теплом и благодарностью.

Тёплые слова про «Ак Барс» Яковлев не против сказать даже в разгар полуфинала Кубка Гагарина. «Классный город, отличная организация. Здесь всегда приятно играть. Сейчас тяжело ещё дополнительную мотивацию ловить, поскольку мотивация и так запредельная. Поэтому лучше не думать об этом», – сказал он в беседе с «Чемпионатом» после четвёртого матча серии. При этом, когда речь идёт о мотивации, тут точно не про желание кому-то что-то доказать, что в Казани в него не поверили, не дали шанса. «Такого точно нет, вопрос так не стоит. Там было стечение обстоятельств, много всего произошло, – поясняет хоккеист, почему не попал в основу клуба. – Я «Ак Барсу» только благодарен, он дал мне многое. Однозначно с теплом отношусь, вспоминаю, до сих пор поддерживаю отношения с теми, с кем работал, приятно приезжать, увидеться».

Больше всего Яковлев вспоминает и выделяет опыт работы с Билялетдиновым – как совершенно особый в его жизни. «Помню, я и в «Ак Барс-2» играл, в «Нефтянике» полгода, в «Барсе». В основном с ними. С первой командой также много времени проводил, Зинэтула Хайдярович меня привлекал. Это был большой опыт для меня, – говорит Егор. – Во время этой серии мы пока не пересекались, но, когда видимся, всегда общаемся. Я к нему с глубоким уважением отношусь, с благодарностью, и в «Ак Барс» он меня брал, и в национальную команду вызывал. Это большой мэтр нашего хоккея, и мне очень приятно было, что я работал с таким человеком». И кто знает, как бы сложилась карьера Яковлева, если бы не переезд сначала из Магнитогорска в Казань, а затем – из Казани в Ярославль…

Но всё, что ни делается – к лучшему. Сейчас Яковлев в своём родном городе, в статусе олимпийского чемпиона, чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина и одного из лучших хоккеистов КХЛ.