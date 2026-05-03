Ох, Канада! Родоначальники хоккея проиграли все мировые титулы

Ни Олимпиады, ни чемпионата мира, ни МЧМ: это может быть худшим годом в истории канадского хоккея.

На днях пришли плохие новости для любителей лампового новогоднего хоккея: сборная Канады впервые за 40 с лишним лет не будет участвовать в Кубке Шпенглера. С соревновательной точки зрения это новость не особенно страшная. Давосский турнир всё-таки частично фестивальный, а канадскую сборную сложно было назвать даже пятой-шестой версией — хотя она зачастую давала шанс ветеранам вернуться в НХЛ.

Однако на странице Hockey Canada в соцсетях эту новость встретили с большим недовольством. Конечно, в Канаде за этим турниром следит в основном хардкорная аудитория, но зато она поставила сотни лайков ответам, где самым часто встречающимся словом является «позор». Возможно, это происходит на фоне того, что сборная Канады на данный момент не является действующим чемпионом ни одного официального турнира — за исключением Турнира четырёх наций, который даже его организаторы подавали скорее как разминку перед Олимпиадой.

Бо́льшую часть титулов прямо сейчас забрали американцы — они действующие олимпийские чемпионы (у мужчин и женщин), чемпионы мира (тоже у обоих полов), а также победители женского ЮЧМ. У шведов титулы на молодёжном ЧМ, а также на завершившемся вчера мужском юниорском. Можно добавить и неофициальный, но регулярный мемориал Глинки для игроков младше 18 — там тоже на первом месте Штаты. И да, даже упомянутый выше Кубок Шпенглера канадцы не брали четыре года.

И причины тут разные. Олимпиада наглядно показала, что Канада прямо сейчас проигрывает Штатам по глубине состава. У Джона Купера была привилегия гонять по максимуму тройку своих ведущих звёзд, однако группа поддержки за их спиной в решающий момент осталась сильно в тени. Конечно, таких самородков, как два Мака или Селебрини, Штаты пока не штампуют — но они сильны в другом. Однако оказалось, что в максимальном режиме использования даже Маки могут банально устать.

Сборная Чехии — новый канадский «криптонит» Фото: Nick Wosika/Getty Images

Проблемы на МЧМ ещё масштабнее: три года без медалей, три года подряд канадцы вылетают от чехов, а ещё в анамнезе историческое поражение от Латвии. Есть проблемы и с не самым прозрачным подбором игроков, и с тренерской рукой. Если пару лет назад канадцы играли в что-то совсем дубовое, то на январском турнире было очень много индивидуального мастерства от канадских звёздочек, которые шли спасать кленовую родину в одиночку, а командной игры было 0.

На двух последних взрослых ЧМ Канада уступала в плей-офф Швейцарии и Дании, а титулы в 2021-м и 2023-м взяты на турнирах с чуть ли не самым слабым составом участников за последние годы. Датчанам, что показательно, проиграла суперкоманда с Кросби, Селебрини и Ко. Возможно, ещё и из-за этого у Канады сейчас подбирается очень интересный состав на ЧМ: даже в постолимпийский год желание поехать выразили всё тот же Селебрини, Роберт Томас, Райан О’Райлли и другие статусные энхаэловцы.

Получше обстояли дела на юниорских чемпионатах мира, которые совсем недавно были турнирном с тотальным доминированием американцев, весь год заигранных в одном и том же составе. Однако в этом году команда под руководством бывшего главного тренера «Блюз» Дрю Баннистера на старте сенсационно проиграла Словакии и вылетела в четвертьфинале от Швеции.

Самое удивительное, что у канадцев сейчас появились проблемы на той стадии, где их никогда не было — детский и массовый хоккей. Канада всё ещё является мировым лидером по количеству юных хоккеистов, кратно опережает все европейские страны, но за декаду их число упало на треть. Через пару лет американцы выйдут на первое место, что ещё недавно казалось абсолютно нереальным.

Главная причина — высокая стоимость входа и экипировки. Это, например, одна из причин того, что у канадцев внезапно наступил масштабный вратарский кризис: экипировка для вратарей стоит очень дорого, и менять её надо постоянно. Коллега Дарья Тубольцева в своём телеграм-канале привела показательную цифру: год обучения в одной из лучших канадских академий стоит 50 тыс. местных долларов, что примерно соответствует средней канадской зарплате после уплаты налогов.

Канадские авторы, которые пишут о проблемах местного хоккея, теперь приводят в пример Швецию и северные страны Европы в частности. Там до 13-14 лет вообще не играют в состязательный хоккей, а в Канаде от детских тренеров требуют побеждать, поэтому они ставят на более крупных и сильных детей (звучит очень знакомо, правда?). Финансовый порог входа в той же Швеции тоже ниже, поэтому мы видим, как страна с небольшим населением начала пачками выдавать обученных хоккеистов для НХЛ.

В таких случаях обычно призывают «менять всю систему спорта в стране». Только вот в Канаде это уже три года назад сделали на фоне сексуального скандала вокруг молодёжной сборной — причиной был не сам скандал, а то, что федерация использовала свой бюджет для выплат истице по этому делу в попытках его урегулировать. В результате новый совет директоров набирали чуть ли не объявлению на сайте федерации, а при назначении нового президента Катарины Хендерсон особо упирали на то, каких успехов она достигла при внедрении инклюзивности в местном кёрлинге.

В Канаде ждут реформ с самых низов Фото: NurPhoto via Getty Images

Однако «инклюзивное» руководство оставило во главе хоккейных операций старых динозавров, а они начали подтягивать других динозавров. Например, на последний МЧМ Канаду повёз 65-летний Дэйл Хантер, чуть ли не живое воплощение старых канадских традиций, и чуть ли не самый опытный молодёжный тренер не смог поставить команде что-то похожее на организованную игру. Похожие процессы идут и в женском хоккее, в котором тоже стали доминировать американки и который для канадцев очень важен.

В 1999-м в Канаде созвали специальную конференцию на фоне панических настроений: сборная не взяла медалей в Нагано, двумя годами ранее проиграла Кубок мира, на МЧМ-1998 заняла восьмое место, где уступила Казахстану. При этом в целом канадский хоккей был в куда лучшей форме: местные игроки доминировали в НХЛ и качеством, и количеством, та же молодёжка с 1993-го по 1997-й взяла пять титулов подряд. Однако лишь один неудачный год привёл к моментальной реакции: конференция приняла рекомендации, которые местному хоккею очень помогли.

В общем, у канадского хоккея на административном уровне проблемы поразительно схожи с российскими, о которых мы говорим и пишем очень много. Однако феноменальная массовость и народная любовь прямо сейчас помогают это маскировать: другое дело, что нынешнее состояние дел отразится на том поколении хоккеистов, которое страна увидит через 10-15 лет.