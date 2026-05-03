«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина! Казань выиграла безумный решающий матч

«Металлург» едва не спас серию, но уступил в овертайме.

Завершить первый полуфинал Кубка Гагарина – 2026 с первой попытки не получилось – «Локомотив» крупно обыграл «Авангард» на своей площадке и продлил себе жизнь как минимум на пару дней.

Благодаря этому шанс стать первым финалистом плей-офф получил «Ак Барс». Подопечные Анвара Гатиятулина приехали в Казань при ничейном счёте в серии с «Металлургом», но смогли забрать обе домашние встречи и вернулись в Магнитогорск, чтобы добыть себе путёвку в решающее противостояние сезона.

Единственное изменение в составах обеих команд коснулось игрока, который неразрывно связан с каждым из клубов этого полуфинала – опытнейший защитник «сталеваров» Егор Яковлев уступил место в заявке 20-летнему Ярославу Мухранову.

Для молодого игрока обороны это был дебют в плей-офф КХЛ – и через несколько секунд после его первой смены в Кубке Гагарина «Металлург» умудрился оказаться в положении догоняющего.

В довольно безобидной ситуации куда более опытный, пусть и всё ещё молодой Илья Набоков подарил шайбу Дмитрию Кателевскому. Автор дубля в третьем матче не стал медлить и сделал пас на пятак – а там тут как тут находился Алексей Пустозёров, который в касание поразил оставшиеся пустыми ворота.

Такой фокус от собственного голкипера не смутил хозяев площадки, которые через несколько минут смогли восстановить равновесие в счёте. Помогла реализация большинства – Илья Сафонов отправился отбывать двухминутное наказание, а Валерий Орехов с передачи Владимира Ткачёва смог распечатать поймавшего кураж в казанских встречах Тимура Билялова.

«Металлург» стал бросать гораздо чаще, но «Ак Барс» делал это гораздо эффективнее. В стартовой двадцатиминутке гости проверили Набокова всего семь раз – при этом последний состоялся почти за девять минут до первого перерыва. И он вернул представителям Татарстана лидерство.

Оборона магнитогорцев совершенно забыла про Артёма Галимова – а форвард казанцев, который оказался на пятаке у ворот Набокова в полном одиночестве, с радостью этим воспользовался. Голкипер хозяев едва не отразил бросок Галимова в упор, однако шайба, просочившись через амуницию, предательски заползла за линию.

Второй период остался безголевым, хотя подопечные Андрея Разина приложили большие усилия, чтобы это исправить. Впрочем, интенсивность бросков снизилась почти в два раза – если в стартовые 20 минут «Металлург» нанёс 19 бросков в створ, то во вторые – всего 10.

«Ак Барс» играл вторым номером, но порой казался даже ближе к очередной заброшенной шайбе – казанцы не реализовали несколько убойных контратак. Где-то просто не получилось нанести решающий бросок, а где-то выручил и Набоков, в активе которого оказалось пять сейвов за второй период.

Одним из самых заметных игроков на старте заключительной трети основного времени стал Никита Михайлис. Казахстанский нападающий не реализовал убойный момент, не попав в пустой угол ворот уже не успевавшего ничем помочь своей команде Билялова, однако спустя небольшое время всё-таки сравнял счёт в матче шикарным по точности броском.

Ключевой момент встречи, а вместе с ней и всей серии едва не произошёл в середине третьего периода. У «Металлурга» была возможность реализовать удаление Никиты Лямкина и впервые повести в этой игре, но он не смог переиграть спецбригады «Ак Барса».

Наказание за расточительность последовало незамедлительно – Михаил Фисенко после блока вывел в контратаку Григория Денисенко и Дмитрия Яшкина. Новичок и экс-капитан казанцев разыграли всё как по нотам – и русский чех в очередной раз поставил хозяев на грань вылета.

Время таяло на глазах, и Разин уже собирался заменить Набокова на шестого полевого игрока. Однако добраться до скамейки Илья не успел – всё потому, что Орехов оформил дубль и спас Магнитогорск в самой концовке основного времени!

Всё могло решиться в первые минуты дополнительного времени – «Металлург» находился в меньшинстве после удаления Егора Коробкина на последних секундах третьего периода, но «Ак Барс» не смог воспользоваться этим шансом.

Зато решил всё в середине первого дополнительного периода. Автором решающего броска стал Александр Барабанов – форвард гостей переиграл Набокова и вывел свою команду в финал Кубка Гагарина.

4:3 в матче и 4-1 в серии – Казань ждёт своего соперника в серии «Авангарда» и «Локомотива».