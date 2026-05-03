«У нас нет такого, как на плакате — «Гномы — алга». Яркий Разин после вылета «Металлурга»

Главный тренер магнитогорцев не доверяет молодёжи и не подбирает состав по росту. Но и менять стиль игры он не собирается.

«Металлург» проиграл пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барсу» на своей площадке и завершил сезон. После встречи главный тренер магнитогорской команды Андрей Разин подвёл итоги матча, серии, да и всего чемпионата для его команды. И уже традиционно не оставил журналистов без ярких образов, сравнений и цитат.

«Почему не сыграл Яковлев? У меня принцип: на лёд выходят сильнейшие»

– Жизнь прекрасна! Хорошая игра. То, что болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит. Конечно, жаль заканчивать серию дома таким образом. Игра показала, что у нас есть характер, и это несмотря на глупые ошибки. У нас молодая команда – много сделали подарков «Ак Барсу». Трижды отыгрались, был в овертайме 100-процентный момент, как и во всей серии были моменты. Но, к сожалению, не забили. Банальная фраза: «Не забиваешь ты – забивают тебе». «Ак Барс» с победой, удачи в финале.

– Звоню из Казахстана. Вопроса нет, просто хотел вас поблагодарить за хороший сезон для команды и для игроков, которых любят в Казахстане – Валерия Орехова, Алексея Маклюкова и Никиты Михайлиса. Хотелось бы высказаться из-за обращения ассоциации и из-за того господина, который позволяет себе критиковать вратаря сборной России, не соблюдая профессиональную этику. Нам в Казахстане очень интересны ваши пресс-конференции, поэтому, пожалуйста, продолжайте. Я всё.

– Спасибо большое. Очень приятные слова. Тренеры – тоже люди. Отношения тренера с хоккеистом иногда подразумевает модель «начальник – подчинённый». Когда ты ругаешь хоккеиста, ты не то что ругаешь человека, а работника своего. Это делать тяжело, часто переживаешь по этому поводу. Любому тренеру, как и любому человеку, важны такие слова. Казахстан алга! Спасибо.

– Почему сегодня не сыграл Егор Яковлев?

– Я уже немного по-английски говорю: because (в переводе с английского «потому что». — Прим. «Чемпионата»). Я не буду отвечать, что, как и почему – это тренерские решения, которые принимаются не просто так. Есть требования, которые должны быть выполнены. У меня какой принцип?

– Играет сильнейший.

– Всё правильно.

«Казань нас не переиграла, а переработала. Уступили в плане характера и дисциплины»

— Нет у вас ощущения, что эта серия была похожа на прошлогоднюю с «Авангардом»? «Металлург» много атаковал, а соперник наказывал за все ошибки.

— В прошлом году кто нам в серии с Омском втаскивал в овертаймах? Ткачёв. Сейчас он у нас (смеётся). Всё, что могли, — сделали. Мы весь сезон играем в атакующий хоккей. Фарт — немаловажная вещь, но его нужно заслужить. Сегодня вот Толчинский в почти пустые ворота не попал с пятачка, а Барабанов с кистей от синей линии положил. Согласен, что мы играли с соперником того же класса и уровня, что «Авангард», однако серии всё-таки немного разные.

Владимир Ткачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Почему лидеры «Металлурга» в этом полуфинале не были столь результативны?

– Какие лидеры? У нас лидеры – вся команда. Стараемся подбирать людей, которые способны делать результат в любой пятёрке. Не забивал Ткачёв, но он создавал моменты. Звено Исхакова много забивало в этом плей-офф. Не сказал бы, что лидеров было не видно. В пятёрке лидеров у нас есть человек 2006 года рождения. Козлов – 2005 года, Фёдоров – 2006-го. Когда у человека только-только начинается, а его закидывают в топку, где он должен быть лидером… Если бы Тодд из «Спартака» пошёл бы к нам, а не в «Ак Барс», то у нас был бы Тодд. А так у нас пока не Тодд (смеётся).

— Когда лидеры не забивают в пустые ворота, как это было не раз в серии, это вопрос психологии?

— Вы видите верхушку айсберга — человек не попал в пустые ворота, значит, у него затряслись руки, значит, он, наверное, не выспался и так далее. Но есть ещё и другие моменты, есть эпизоды, где мы не должны пропускать гол, а человек берёт и сам себе «привозит». Или человек просто не успевает ногами. И лучше бы вот таких моментов не было, потому что вот в плане характера и дисциплины «Ак Барсу» проиграли. Казань нас именно не переиграла, а переработала.

– Насколько травма Силантьева повлияла на «Металлург»?

– Конечно, повлияла. Козлов и Фёдоров – это будущее «Металлурга». У Козлова хорошее катание и видение площадки, а Фёдоров, если будет правильно относиться к делу, то пойдёт по стопам Юрова, Канцерова или Гребёнкина, то есть он может обрасти мясом и заиграть в НХЛ. Но пока они не тянут уровень Силантьева.

– Почему не попробовали поставить Смолина?

– Один из основных факторов: Набоков играет очень хорошо клюшкой, что сегодня, кстати, не сработало. Но он очень сильно помогал защитникам, ведь им очень было тяжело. «Ак Барс» сильно играл в давление, особенно в казанских матчах, где площадка поуже. Там он своей клюшкой хорошо помогал выходить из-под давления.

Илья Набоков Фото: РИА Новости

«Я не доверяю молодёжи, такого нет. Кто сильнее, тот и играет»

– «Ак Барс» в дедлайн получил Тодда, а «Металлург» – никого. Нет ли сожаления, что не рискнули?

– Мы хотели усилиться, были варианты, но, к сожалению… Один вариант был из разряда «утром – да-да, вечером – нет-нет». Хотели, но не получилось.

— Известно, что вы доверяете молодёжи…

— Сразу перебью. Я не доверяю молодёжи, такого нет. Если молодой игрок сильнее старого, среднего, пенсионера, кого угодно, то он будет играть по спортивному принципу. Кто сильнее, тот и играет.

– Поражение от «Ак Барса» не заставит вас пересмотреть концепцию по низкорослым нападающим, игровичкам в атаке? Не считаете, что «Металлургу» помогло бы наличие двух-трёх хоккеистов, способных потолкаться, на пятачке порядок навести, у бортов помочь в борьбе?

– Поймите, что нет такого — 1 м 80 см и ниже. Думаете, я бы от Макдэвида отказался или от Драйзайтля? Джошуа Ливо – точно нет. Человек в плане игры без шайбы не нашего подхода. Тодд, Хмелевски, Барабанов… Сафонова я с удовольствием взял бы, но, к сожалению, они выбирают Казань, или Казань их выбрала раньше.

Нет такого, что у нас принцип, как на плакате одном, знаете — «Гномы – алга». Нет такого. Были бы хоккеисты высокие ростом с хорошим катанием – с удовольствием взяли бы их.

«Не буду я иначе смотреть на хоккей. Я за то, чтобы люди приходили и не на унылое говно смотрели»

– Каждое поражение чему-то учит. А чему вас научит это поражение? Потому что первый соперник сопоставимого уровня – 1-4 в серии.

– Вот ты с подковыркой…

– Не с подковыркой.

– Да как нет? Первый же соперник… Мы виноваты, что нам попались «Сибирь» и «Торпедо»?

– Заслужили регуляркой.

– Ну… Блин… Хрен я тебе буду отвечать на вопрос. Я уважаю ваш труд, сам немного побыл в вашей роли. Но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски. Лишний раз думаешь, лучше вести себя как Никитин, Козырев, Билялетдинов великий. Молчи-молчи, и всё!

– Может, вы будете по-другому смотреть на хоккей?

– Не буду я никак иначе смотреть на хоккей. Я за такой хоккей, он нравится болельщикам. Я за то, чтобы хоккей был зрелищный, чтобы на него приходили и не на, как сказал один тренер, унылое говно смотрели. Хоккей сейчас — дали и побежали. Я не говорю, что это плохо, но нужно обладать соответствующим набором хоккеистов. Если у меня будет другой состав, я рассмотрю такой вариант игры. Со всеми топ-соперниками мы в сезоне играли на равных, почему я должен менять свой подход? Всё зависит от исполнителей.