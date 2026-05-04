И всё-таки «Монреаль»! Нанесли всего 9 (!) бросков и выиграли седьмой матч после рикошета

«Тампа» снова не смогла пройти первый раунд, а «Канадиенс» теперь сыграют с «Баффало».

Согласитесь, без хотя бы одного семиматчевого противостояния первый раунд плей-офф НХЛ выглядел бы слегка неполноценным. Даже несмотря на то что сам по себе он вышел довольно-таки интересным и даже принёс как минимум одну сенсацию и ещё несколько неожиданностей.

Ведь седьмые игры – отдельный непередаваемый вид искусства. Тот случай, когда финал ещё не наступил, но каждая команда находится в состоянии «победа или смерть». Когда могут произойти такие чудеса, которые в прошлом году сотворил «Виннипег» – хоть «реактивщики» и вовсе не должны были оказываться в такой ситуации.

Если длина серии «Джетс» с «Сент-Луисом» в предыдущем плей-офф была немного неожиданной, то семь матчей в разборках «Тампы» и «Монреаля» – не просто ожидаемый, но и самый закономерный результат. Напряжение, казалось, достигла максимума уже в первой встрече, но дальше его становилось только больше. Каждая из игр закончилась с преимуществом победившей команды всего в одну шайбу, а шестой матч и вовсе стал едва ли не лучшим в истории без голов в основное время.

В седьмом матче ждать первого гола пришлось гораздо меньше – он состоялся незадолго до конца стартового периода. Несмотря на бросковое преимущество хозяев, размочить счёт смогли хоккеисты «Монреаля». А именно капитан Ник Судзуки, который до сих пор не забил ни одного гола в этом плей-офф.

Да и здесь без доли везения шайба едва бы заскочила в ворота Андрея Василевского – лидер «Хабс» классно сыграл на подправлении после наброса Кейдена Гуле, но вместо створа попал в ноги Яниса Мозера. Впрочем, большего ему и не было нужно – рикошет от швейцарца в этом эпизоде оказался для «молний» роковым.

Не сказать, что «Тампа» спала до этого гола, но после него подопечные Джона Купера активизировались ещё больше — во второй двадцатиминутке «Лайтнинг» не дали сопернику нанести ни одного броска в створ! В плей-офф такого с «Канадиенс» не случалось ни разу — а ведь их история, мягко говоря, достаточно богата.

Было бы удивительно, если бы «молнии» не смогли воплотить такое преимущество — хозяева проверили Якуба Добеша 12 раз. И однажды шайба всё-таки побывала в воротах чешского голкипера — один из соавторов гола «Монреаля» Гуле отправился в штрафной бокс, и «Тампа» смогла успешно разыграть лишнего. Тоже не обошлось без подправления — Доминик Джеймс идеально среагировал на наброс Шарля-Эдуара Д'Астуса и помог южанам уйти на второй перерыв при равенстве в счёте.

В третьем периоде «Монреаль» включился, и этого оказалось достаточно, чтобы вырвать победу. Как и в первом голе, не обошлось без рикошета — Василевский, казалось, отвёл угрозу от своих ворот после броска Лэйна Хатсона, однако шайба отскочила прямо под клюшку Алекса Ньюхука, который бейсбольным приёмом переиграл российского вратаря и вывел гостей вперёд во второй раз в этом матче.

Этот рикошет оказался решающим — «Тампа» больше не пропустила, но и сама забить уже не смогла. «Канадиенс» хватило всего девяти бросков в створ, чтобы вырвать победу в решающем матче этой серии и пройти в следующий раунд. Там подопечные Мартена Сан-Луи сыграют с «Баффало». А «Тампа» в четвёртый раз подряд не смогла преодолеть порог первого этапа.