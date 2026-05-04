«Ак Барс» лёгкие шайбы забросил. Такая у нас судьба». Эмоции из «Металлурга» после вылета

Магнитогорский «Металлург» на протяжении всего сезона считался если не главным, то одним из основных претендентов на Кубок Гагарина. Команда Андрея Разина практически не замечала сопротивления в регулярном чемпионате и за пару матчей до конца выиграла Кубок Континента. Но уже с первых стадий плей-офф возникло ощущение, что в битве за Кубок Гагарина магнитогорцам будет тяжело.

Нервы помотали как «Сибирь», так и «Торпедо», обе команды нащупали проблемные точки коллектива Разина, но им не хватило класса и стабильности в игре, чтобы перевернуть серию в свою пользу. Зато встреча с «Ак Барсом», едва ли не главным открытием этого плей-офф, полностью раскрыла слабости «Металлурга».

Магнитогорск не был плох, но уступил 1-4, и явно не на такой результат рассчитывали его лидеры. Корреспондент «Чемпионата» по горячим следам пообщался с нападающим уральцев Никитой Михайлисом, который рассказал о ключевых причинах поражения в серии с Казанью, о личных планах, а также поделился своим мнением о состоянии казахстанского хоккея.

Никита Михайлис празднует заброшенную шайбу Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Внутри есть некая недосказанность, как будто мы что-то недоделали»

– Сезон закончился для вас таким драматичным образом. Какие эмоции чувствуете прямо сейчас?

– Понятно, что грустно. Шли к одной цели и сейчас понимаем, что всё закончилось, уже нет шансов. Не знаю, надо восстановиться, сделать правильные выводы и новый сезон начинать с новыми силами, эмоциями.

– Что в первую очередь пошло не так?

– Много чего, сейчас если на горячую руку говорить, сразу про первую игру полуфинала вспоминаешь. Её мы, конечно, отдали 100%. На выезде, в принципе, оба матча где-то могли забирать, было много моментов, когда не реализовали свои шансы, а соперник своими моментами воспользовался. И сегодня драма случилась в овертайме.

Казалось бы, заходили в этот овертайм на позитиве, удалось сравнять счёт, вернулись в игру несколько раз, но потом пропускаем такой гол… Предыдущие смены давили, давили, понимали, что ещё пара смен, и должны были забирать эту игру. Но не использовали свой шанс, в итоге – своим шансом воспользовался соперник.

– В третьем периоде был запоминающийся момент, вы сначала не забили из очевидной ситуации, затем в следующей атаке всё-таки забросили шайбу в ворота. Как удалось сохранить в том эпизоде хладнокровие?

– Мне Руслан Исхаков хорошую передачу отдавал, я в пустые не забил, не знаю, как так вышло, на «ребро», что ли, встала шайба. Но это хоккей, нельзя зацикливаться на одном моменте, надо всегда выходить со свежей головой и делать то же самое, что делал по всей игре.

– Если выделять что-то хорошее в этом матче – три раза по ходу встречи «Металлург» сравнивал счёт. За счёт характера?

– Безусловно. В принципе, мы провели хороший сезон, сегодня отдавались игре полностью, понимали, что нельзя уступать, буквально все свои силы потратили. Не знаю, пока таких эмоций нет, одно опустошение внутри только. Надо переосмыслить это всё.

– По регулярному чемпионату «Металлургу» не было равных, затем в первых раундах плей-офф вы играли с командами рангом ниже. Сейчас вышли против «Ак Барса», закалённого битвами с «Трактором» и минским «Динамо». Это могло сказаться как фактор не в вашу пользу?

– Может быть, и так. У нас были серии чуть полегче, быстро заканчивались. Не было такого накала борьбы, как обычно бывает в плей-офф, с самого первого раунда. «Ак Барс» всегда в такой хоккей играл. Возможно, это всё против нас и сыграло.

– Насколько тяжело было справляться с физическим давлением «Ак Барса»?

– Всё нормально, не скажу, что была очень плотная силовая борьба. Это хоккей, в этом виде спорта всегда будут стычки, борьба, поэтому без этого никак. Но я считаю, что наша команда хорошо с этим справилась, по силовым приёмам мы особо не уступали.

– Стилистически «Металлург» сильно выделялся на фоне практически всей лиги. Насколько приятно играть в команде, где делают ставку на творчество?

– Сами понимаете, главное – это победа. Если идут победы, есть результат, а вместе с тем, ты ещё и играешь в такой красивый, где-то даже кружевной хоккей – это только радость. Одно удовольствие находиться в такой команде, искреннюю радость получать от процесса.

– Будете смотреть дальше плей-офф КХЛ? Или хочется абстрагироваться от хоккея?

– Прямо сейчас есть некая недосказанность внутри. Как будто мы что-то недоделали. Надо просто отдохнуть, выдохнуть и переключиться, другого выхода нет.

– Вы же остаётесь в «Металлурге»?

– У меня ещё год контракта. Планов на перемены нет, всё в порядке.

Никита Михайлис Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Всегда рад выступать за сборную Казахстана, пожелал удачи ребятам в Польше»

– В каком сейчас состоянии казахстанский хоккей? Когда смотришь на ваш «казахский десант» в «Металлурге», есть ощущение, что всё не так плохо.

– Сейчас сборная Казахстана во многом успела обновиться, в принципе, много молодёжи. К тому же много ребят играют сейчас в КХЛ, есть из кого выбирать. Из года в год эти ребята будут только добавлять, и в итоге мы увидим конкурентоспособную команду.

– Что, на ваш взгляд, лучше – собрать костяк сборной в «Барысе» либо пусть играют в таких командах, как «Металлург», и сражаются за Кубок Гагарина?

– Не знаю, конечно, лучше всего, когда собираются в разных командах, потом вместе приезжаем в сборную с разных городов, каждый привносит что-то своё. Но есть и плюсы, когда создаётся некий базовый клуб сборной, появляются какие-то наигранные пятёрки, звенья и сочетания. Это упрощает игру, есть уже знакомый тренеру состав, в другом случае надо думать и выбирать. Свои плюсы есть при любом подходе, как и минусы.

– Следите сейчас за «Барысом»? Грустно смотреть на текущее состояние команды?

– В сезоне редко удаётся посмотреть матчи, но, конечно, не забываю Астану, там много друзей, знакомых, всегда поддерживаем друг друга, держим связь. Частичка «Барыса» во мне всегда будет, не исчезнет, ребятам только удачи.

– «Барыс» ранее был одним из лидеров Востока, а сейчас даже выйти в плей-офф не удаётся. Что не так?

– Пошла перестройка, много ребят молодых зашло. Но это тоже хорошо, в скором времени эти ребята выйдут на позиции лидера, поэтому, думаю, мы дождёмся момента, когда «Барыс» будет снова в топе.

Никита Михайлис в составе астанинского «Барыса» Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

– Можете для стороннего человека прояснить, что собой представляет чемпионат мира в первом дивизионе? Насколько там сильные соперники?

– Это тяжёлый турнир, поскольку он не предоставляет практически тебе права на ошибку. Одну игру, казалось бы, с аутсайдером не настроишься и проиграешь – и в конце по очкам уже будет всё решаться на тоненького.

Поэтому надо в каждой игре держать концентрацию, неважно, выходишь против сильной команды или команды чуть слабее, всё равно надо контролировать ход матча, играть с позиции силы и показывать результат.

– Вы на связи со штабом сборной Казахстана? Поедете на чемпионат мира в Польшу в первом дивизионе?

– Нет, как я понимаю, там уже прошла заявка, ребят сразу уже заявили, поэтому шансов нет.

– С учётом того, что это не элитный дивизион, команда справится и без вас?

– Я всегда рад выступать за сборную, каждый игрок важен, если бы была такая возможность – я бы с удовольствием поехал. Ребятам пожелаю только удачи, побед, важно выполнить свои задачи и вернуться в элитный дивизион.

Никита Михайлис в составе сборной Казахстана Фото: РИА Новости

– Удаётся следить за встречами национальной команды?

– Вчера посмотрел матч с Литвой, здорово сыграли парни.

– Есть уже идеи и планы, чем займётесь в отпуске?

– На самом деле нет, пока никаких. Живём сегодняшним днём. Как скажут, так и будет.

– Все мысли были исключительно о шестой игре в Казани?

– Разумеется, другие варианты мы и не рассматривали, не было мыслей у ребят, что сегодня всё закончится. Об отпуске в команде не думал никто.

– По всем «умным» метрикам, таким как xG, ваша команда была лучше соперника. Это делает поражение ещё более тяжёлым?

– Даже если сегодня смотреть, нам с большим трудом каждый гол доставался, с огромным трудом. А они нам пару лёгких шайб забросили, с наших же ошибок. Поэтому такая у нас судьба. «Ак Барс» — молодцы, что тут скажешь. Удачи им.

– Желаете удачи сопернику, поскольку не так обидно уступать возможному чемпиону?

– Такого момента нет, но пусть побеждают, я буду за них рад. А нам разницы нет никакой, мы проиграли без вариантов, отошли в сторону.