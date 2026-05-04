Сумасшедший матч с 15 голами в плей-офф НХЛ! Шедевр Тарасенко не помог «Миннесоте»

Последние лет 10 «Миннесота» была достаточно хороша, чтобы стабильно выходить в плей-офф, но недостаточно хороша, чтобы выиграть хотя бы серию. Даже приезд Кирилла Капризова кардинально не изменил ситуацию, «дикари» по-прежнему оставались середняком, только более зрелищным.

В этом сезоне дело сдвинулось с мёртвой точки. «Миннесота» смогла усилиться топовым защитником Куинном Хьюзом, Мэтт Болди и Брок Фэйбер продолжили прогрессировать, Йеспер Валльстедт к плей-офф дорос до первого номера команды. Всё это помогло пройти «Даллас», одну из лучших команд НХЛ, и выиграть первую серию плей-офф впервые с 2015 года.

А дальше «Миннесоте» предстоял тест с чемпионом регулярного сезона, одним из главных претендентов на Кубок Стэнли – «Колорадо». И в первом матче это предстояло делать без двух ключевых игроков – защитника Юнаса Бродина и нападающего Йоэля Эрикссона Эка. Оба они получили травмы в концовке серии с «Далласом», но в ближайшее время должны восстановиться.

Сегодня команды выдали олдскульный хаос и, по ощущениям, сыграли без вратарей. Что Валльстедт, что Уэджвуд великолепно смотрелись в первом раунде, но на старте второй серии пропустили на двоих 15 (!!!) голов. И теперь вопрос, последуют ли после этого матча какие-то перестановки на последнем рубеже.

«Колорадо» в середине первого периода забил три гола за две минуты, на что «Миннесота» практически тут же ответила двумя голами за 62 секунды. Во втором отрезке Ник Бланкенбург сделал счёт 4:2, но впереди было ещё море шайб. Владимир Тарасенко убежал в контратаку и создал настоящий шедевр, заведя шайбу в сетку одной рукой.

Благодаря выстрелу Куинна Хьюза через трафик и голу Маркуса Фолиньо при выходе один на один в меньшинстве «Миннесота» довершила камбэк и впервые повела в счёте, но на перерыв команды ушли с ничейным результатом после дальнего броска Дэвона Тэйвза на исходе большинства. Он, кстати, повторил клубный рекорд для защитников, набрав 4 (1+3) очка за один матч плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команды и дальше продолжили идти в графике пять шайб за период. В общей сложности за игру они нанесли 76 бросков в створ – 36 «Миннесота», 43 «Колорадо»! 11 игроков «Миннесоты» и 13 игроков «Колорадо» набрали хотя бы по одному очку. «Эвеланш» в итоге забили девять, установив рекорд клуба для матча плей-офф.

«Дикари», пропустив дважды на старте периода, смогли сократить отставание усилиями Матса Цуккарелло, но Кейл Макар сразу же похоронил возродившуюся интригу, а Натан Маккиннон установил окончательный счёт голом в пустые ворота.

Что это вообще было, матч плей-офф или Матч звёзд? «Я не могу объяснить. Нарочно такое не придумаешь», — заключил с улыбкой главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Позитив для «Миннесоты» — даже при не самой удачной игре они смогли пробить зубодробительную оборону «лавин» шесть раз, то есть больше, чем «Лос-Анджелес» забил им за весь первый раунд. «Эта игра была хаосом. Мы проиграли, и есть моменты, которые нам надо улучшить, мы это обязательно сделаем. Из каждого матча, победного или проигранного, надо извлекать уроки. Это плей-офф. Сегодня мы неправильно сыграли на многих пропущенных голах, но бились, вернулись в игру, это позитив. Но надо быть внимательнее к деталям, иначе соперник будет пользоваться шансами. На мой взгляд, все наши сегодняшние ошибки поправимы», — отметил главный тренер «дикарей» Джон Хайнс.