Романтикам здесь не место? Как быть «Металлургу» Разина в мире механического хоккея

«Металлург» закончил сезон красиво. Так же, как и провёл его целиком. В пятой игре полуфинала, оказавшись на грани пропасти, магнитогорцы не изменили себе, не отказались от своего стиля. Спасти серию они пытались кружевными атаками с ходу, игрой в пас на грани, комбинациями с выводами на завершающий бросок на чистый лёд. И это, кстати, работало, проходило, получалось. Однако весь свой мощный атакующий потенциал «Металлург» тратил лишь на то, чтобы догнать «Ак Барс». Казанцы в этой встрече, как и во всей серии, безжалостно карали магнитогорских художников за любую оплошность. Те догоняли, ставя до последнего во главу угла передачи и интеллект, утащили матч в овертайм, но там – всё по новой. Сергей Толчинский после атаки, закружившей голову казанцам, промахнулся с пятачка по полупустым воротам. А в ответ «Ак Барс» забил издевательски простой по исполнению гол, отправивший казанцев в финал Кубка Гагарина. Механический мир хоккея снова победил романтиков.

И как нам теперь оценивать «Металлург» и философию Андрея Разина? Весь сезон в Магнитогорске главный тренер уникально выполнял сразу несколько, казалось бы, противоречащих друг другу задач. Давал результат. Ставил зрелищный и ультраатакующий хоккей. Раскрывал и активно подводил к основе молодых хоккеистов. Этакий Игорь Никитин, Андрей Козырев и Игорь Ларионов в одном лице. В регулярке «Металлург» выиграл Кубок Континента, забросил с отрывом больше всех шайб, а в основе уральцев в той или иной степени заиграла целая россыпь воспитанников системы — Михаил Фёдоров, Андрей Козлов, Игорь Нечаев, Александр Сиряцкий, Кирилл Жуков. Просто фантастическая и беспрецедентная продуктивность Разина по всем фронтам.

Но вот на календаре май — время, когда в топ-клубах, каким, вне всяких сомнений, является «Металлург», смотрят только на итоговый результат. И он вроде бы неплох — бронза! Не каждый же год выигрывать Кубок Гагарина, да и невозможно это, когда за трофей бьются ещё несколько очень серьёзных и амбициозных коллективов. Но углубляемся в детали и видим, что главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в тренерской дуэли разгромил Разина. Видим, что после победы в финале над «Локомотивом» два года назад «Металлург» не выиграл ни одной серии у топ-соперника в плей-офф. Вспоминаем, что как раз в том финале с ярославцами победить Магнитогорску помогла тренерская гибкость Разина, а потом мы её особо не наблюдали. И её остро не хватило в полуфинале с Казанью сейчас — главный тренер ничего не менял.

Андрей Разин и «Металлург» Фото: РИА Новости

И в целом Разин не намерен менять свои взгляды на хоккей — об этом он прямо заявил на послематчевой пресс-конференции. И это, кстати, хорошо для игры, для КХЛ, нам нужны разносторонние тренеры, концепции, стили. Так намного интереснее. Другое дело, что концепция «Металлурга» перестала приносить результат. И аргумент Разина про зрелищный хоккей, на который ходят зрители, выглядит слабым. Именно для Магнитогорска.

Этот клуб — многократный чемпион России и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Зритель там ходит прежде всего на победы. А не на красивый хоккей, как, например, в Череповце. И владелец «Металлурга» Виктор Рашников деньги выделяет прежде всего на победы. В прошлое межсезонье в Магнитогорск пригласили двух уже состоявшихся звёзд — Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва. Это, конечно, не какие-то траты сверх бюджета, но явные исключения в трансферной политике «Металлурга» в эпоху Разина. Очевидно, что Толчинского с Ткачёвым взяли для того, чтобы добавить к сильному базису тренера больших мастеров и вернуть Кубок Гагарина в Магнитогорск. Так что на итоговую бронзу нужно смотреть и через призму этих вложений, особенно учитывая ещё два вот каких момента. Во-первых, по сетке плей-офф «Металлург» и не мог не гарантировать себе как минимум эти медали. При всём уважении к «Сибири» и «Торпедо». Во-вторых, полуфинал «Ак Барсу» магнитогорцы проиграли вчистую. И неважно, переработала Казань «Металлург», или ещё что-то. Важно, что итогового результата «Ак Барс» добился с колоссальным преимуществом. А «Металлург» сам на себя был похож, по сути, только во второй и пятой играх серии. И эти доводы не перекрыть тем, чем пытался это сделать Разин — заводом молодёжи, зрелищным хоккеем, равными играми с топ-соперниками в регулярке. Опять же, мы ведь не про «Северсталь» говорим.

Но призывать «Металлург» менять концепцию — тоже неправильно. Если уж я сказал, что в Магнитогорске исторически привыкли к победам, то нужно упомянуть и то, что там исторически привыкли к именно такому стилю хоккея. Да и Разин меняться не собирается. Однако корректировки необходимы, если в «Металлурге» не хотят деградации в результатах. В главных соперниках за Кубок у магнитогорцев команды, ставящие на простоту, борьбу, габариты. Второй год подряд мы видим, что «Металлург» в плей-офф проигрывает, столкнувшись со своими антиподами.

На мой взгляд, очевидно, что этой команде нужно больше жёсткости и мускулов. Эти качества доступны не только громилам, не умеющим работать с шайбой. «Металлургу» нужны хоккеисты, способные не заигрываться в чужой зоне и обрушивать тем самым собственные усилия впереди. Да просто игроки, которые могут минимизировать детские ошибки, пусть даже ценой отката в определённые моменты матчей. Нет в этом ничего зазорного. Наконец, этой команде нужен надёжный вратарь. Сейчас уже понятно, что перформанс Ильи Набокова два года назад, увы, стал исключением. Талантливый молодой вратарь высоко поднял планку, но не удержал её. Александр Смолин даже переиграл Набокова по ходу регулярки, но в первой же встрече серии с «Ак Барсом» и Смолин дал слабину. Набоков вернулся, выглядел в целом нормально, но вы видели, какой гол Илья пропустил в овертайме от Александра Барабанова?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Команде, которая ставит на атакующий хоккей, жизненно необходим голкипер, умеющий выигрывать матчи, творить чудеса, а зачастую просто быть надёжным и стабильным тылом. Я понимаю, что найти такого сейчас, когда российские приличные вратари все заняты, а европейский рынок недоступен — мегасложно. Но то, что генменеджеру «Металлурга» Евгению Бирюкову нужно работать в этом направлении — очевидный факт.

Илья Набоков (слева) Фото: РИА Новости

Ну а ещё вот что важно. Если магнитогорцы проповедуют атакующий и зрелищный хоккей, то они должны быть в нём идеальны. Должны не только рисовать комбинации, но и завершать их. Чтобы лишить рабочих и системных соперников шанса эффективно пересидеть шторм и поймать магнитогорцев в контратаке или на какой-нибудь ошибке на возврате. Реализация чудовищно подвела «Металлург» в серии с «Ак Барсом», и тут уже, конечно, вопрос не к тренеру, а к лидерам, которые на таком этапе плей-офф позволяли себе промахиваться буквально по пустым воротам.

Короче, в Магнитогорске намечается интересное лето. Переосмысление, анализ произошедшего, выводы. Андрею Разину нужно будет подумать об эффективности своей концепции в современной КХЛ. Евгению Бирюкову предстоит усилить те позиции, которые в этом остро нуждаются. Вряд ли «Металлург» изменится как-то кардинально. Однако трудно представить, что в Магнитогорске не поменяют совсем ничего, ведь задача на сезон в этом клубе неизменна уже много лет. И ей нужно соответствовать.

Больше мнений и эксклюзивов автора — в личном телеграм-канале «Лукин. Хоккей».