Как «Ак Барс» вышел в финал? Про него почти не говорили хорошо в этом сезоне

При любом потолке — жёстком, мягком, отсутствующем — «Ак Барс» всегда будет ходить в претендентах на чемпионство. Слишком много давления на команду, слишком многого требуют, слишком много трофеев выиграно раньше. Так что, казалось бы, выход Казани в очередной финал удивлять не должен, однако ещё никогда про «Ак Барс» по ходу сезона не говорили так мало и не ставили так низко.

Перенесёмся на два года назад. Возрастные казанские «галактикос» имени Шипачёва и Радулова бесславно пролетели в первом раунде «Автомобилисту», и менеджмент пошёл на радикальную перестройку. Бо́льшую часть прежних лидеров убрали, завирусилась цитата Шипачёва про то, что в «Ак Барсе» строят суперскоростную команду. Новая команда, естественно, выглядела не так грозно на бумаге.

В назначение Анвара Гатиятулина особо не верили: многие считали, что это было сделано по национальному признаку. Но отдохнувший от хоккея тренер реально изменил игровой стиль: «барсы» примерно две трети сезона играли ярко, свежо, с хорошим уровнем движения и прессинга. Однако всё это куда-то испарилось после паузы на Матч звёзд: «Автомобилист» с великим трудом в первом раунде пройти удалось, повести 2-0 в серии с «Динамо» — тоже, а потом последовал крах.

Анвар Гатиятулин Фото: РИА Новости

Однако даже после такого вылета совсем в пессимизм ударяться не стоило. Плей-офф показал, что костяк у Казани есть, а вот глубины не хватило. Это касалось в первую очередь третьего звена, где уже по ходу серии с «Автомобилистом» пришлось сажать в запас Егора Коршкова и Семёна Кошелева, заменив их молодыми игроками из системы. В межсезонье клуб сделал важный шаг и сохранил Артёма Галимова (хотя в его отъезд в «Анахайм» мало кто верил) и Илью Сафонова (а вот его в «Чикаго» ждали).

И вот как раз с поиском глубины возникли жесточайшие проблемы. Всё лето новости пестрели заголовками «Ак Барс» интересуется игроком Х», и каждый раз этот игрок выбирал не Казань. Долгое время единственными трансферами был дуэт легионеров Уайатт Калинюк — Брэндон Биро: они должны были ехать в «Витязь», а перешедший на работу в «Ак Барс» Игорь Варицкий увёз их на новое место. Правда, очень быстро Варицкий ушёл в «Шанхай».

При этом болельщики требовали трансферов постоянно, давление со стороны местных медиа было высоким. В результате из громких приобретений летом случилось только подписание Григория Денисенко за немаленькую компенсацию: 50 млн и один из главных талантов казанской системы Андрей Пустовой. Да и тот трансфер в итоге утрясали чуть ли не месяц, появлялись даже слухи о потенциальном отъезде хоккеиста в Швейцарию (пусть они и выглядели частью трансферных игр).

«Ак Барс» полностью провалил начало сезона: вратарский дуэт выглядел ужасно, а после одной-двух пропущенных шайб следовала цепная реакция с полным игровым развалом. В сентябре случились 3:6 от «Автомобилиста» и «Магнитки», 1:6 — от «Авангарда», причём все эти матчи были на своей площадке. Неудивительно, что Гатиятулина коллективно отправляли в отставку, ходили слухи о проблемах в раздевалке, а в Казань отправляли чуть ли не Майка Бэбкока.

Однако «Ак Барс» сделал два очень важных подписания. Во-первых, выиграл борьбу за Сашу Хмелевски, которого уже вроде как обменяли в «Авангард». Мы так и не узнаем, какие именно рычаги были задействованы в этой борьбе, но важно то, что «барсы» опередили потенциальных соперников по финалу и закрыли провисавшую позицию второго центра сильным игроком в самом соку.

Второе, оставшееся скорее в тени приобретение — приход в тренерский штаб Константина Шафранова. Одной из давних претензий к Гатиятулину ещё по «Трактору» был его подбор ассистентов, а экс-тренер «Авангарда» и СКА давно заработал себе репутацию топового специалиста по большинству. Забегая вперёд: в плей-офф «Ак Барс» реализует 26,5% своих попыток.

«Ак Барс» начал набирать очки и спокойно забрал место в топ-4, однако про Казань говорили очень мало, всё больше критиковали — причём делали это в первую очередь местные же СМИ и каналы. Причин было множество: тот же Биро полностью провалился в КХЛ и забил лишь раз за 33 матча. У Денисенко тоже был очень нестабильный сезон — особенно на фоне успехов Пустового в системе «Локомотива». Да и с точки зрения игры это была не самая яркая команда, которая регулярно упускала преимущество и периодически ломала зубы об аутсайдеров.

Моменты серии с «Металлургом» Фото: РИА Новости

Ну а ближе к дедлайну подъехала ещё и драма с Дмитрием Яшкиным, который в какой-то момент присел в запас. Медиа заполонили слухи об обмене на Спронга (Ливо, Хайруллина, вагон эчпочмаков), сам хоккеист отписался от аккаунта «Ак Барса» в соцсетях. В итоге Яшкин никуда не ушёл — и казалось, что с учётом разговоров о непростом характере хоккеиста это может стать дополнительной точкой нестабильности внутри команды.

Однако на дедлайне было сделано одно очень важное приобретение: из «Спартака» вытащили Нэйтана Тодда, которым якобы были недовольны в Москве. Это приобретение позволило создать три одинаково мощных звена: Барабанов — Сафонов — Галимов, Тодд — Хмелевски — Семёнов и Денисенко — Фисенко — Яшкин. Кроме того, есть и злые крокодильчики из четвёртой тройки, о которых мы писали отдельно.

КХЛ в 2026-м — это в первую очередь лига менеджеров. Не сразу, но Гатиятулин получил в руки прекрасный материал, и парадоксально в первую очередь то, что «Ак Барс» был андердогом ещё во втором раунде, однако с колоссальной уверенностью и запасом прошёл соперника. И в этом плей-офф мы увидели ту версию «Ак Барса», которая в первой половине прошлой регулярки осталась скорее тизером: быструю, агрессивную, но при этом мастеровитую. У «Металлурга» второго компонента и не хватило.

Надо отметить и неигровые качества — и это не только прекрасная серия от видеотренеров, которая на днях прервалась. Пять раз в этом плей-офф «барсы» уходили в овертайм (трижды в серии с «Трактором») и выиграли все пять раз. Это говорит о колоссальной психологической устойчивости команды, которая не сломалась, когда «Металлург» перевёл пятую игру в овертайм за полторы минуты до конца, и сама отыгралась во второй встрече в Минске, когда начала уступать за 1.10 до сирены.

Здесь сложно говорить о каких-то «уроках» для других клубов КХЛ, потому что сложно найти пару сотен лишних миллионов посреди сезона для большого трансфера. Вспоминается лишь одна цитата: «Нельзя недооценивать сердце чемпиона».