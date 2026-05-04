Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Авангард — Локомотив — 2:3 2 ОТ, шестой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ в сезоне-2025/2026, отчёт, видео

Нереальный камбэк «Локомотива»! Сравняли в концовке и утащили «Авангард» в седьмой матч
Павел Панышев
Отчёт «Авангард» — «Локомотив» — 2:3 2 ОТ
Комментарии
Теперь в Ярославле нас ждёт всё самое интересное.

Шестой матч серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом» — это момент истины, где цена ошибки становится максимальной, а напряжение достигает предела.

Серия подошла к ключевой точке: либо Ярославль сумеет зацепиться в гостях и перевести противостояние в седьмую игру, либо Омск закроет вопрос здесь и сейчас. Что, конечно, очень важно для «ястребов»: в их команде много хоккеистов играют с травмами и повреждениями. Так, например, до последнего не было понятно, сможет ли выйти на лёд капитан команды защитник Дамир Шарипзянов. «Это мера предосторожности», — заявил Ги Буше, объясняя причину отсутствия Дамира на льду со второго периода прошлого матча.

Важная домашняя победа «Локомотива»:
Чемпион КХЛ остаётся в игре! «Локомотив» вернул в Омск полуфинал Кубка Гагарина
Видео
Чемпион КХЛ остаётся в игре! «Локомотив» вернул в Омск полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» же продолжает гнуть свою линию — дисциплина, системность и надёжность в обороне. Ярославцы умеют сушить игру, лишая соперника пространства и времени, и, если им удастся навязать свой темп, шансы на закрытие серии резко возрастут. Прошлый матч стал ярким тому доказательством: победа коллектива Боба Хартли со счётом 4:0.

Сегодня в Омске ожидалась жёсткая, вязкая встреча с минимальным количеством свободного льда и максимумом борьбы у бортов. Здесь уже не будет случайных шайб — только характер, концентрация и умение выдержать давление решают исход таких матчей.

В итоге и Шарипзянов, и Чистяков в заявке омичей появились, что, собственно говоря, не стало огромной сенсацией.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

В первом периоде отличный момент упустил не попавший в ворота Потуральски — шайба буквально облизала штангу ворот Серебрякова. Но гол хозяев был делом времени. Шарипзянов набросил на пятак после выигранного хозяевами вбрасывания, Исаев задел шайбу ловушкой, она отскочила к Пономарёву, который в касание поразил ворота.

Во втором отрезке встречи большой инициативой владел «Локомотив», однако омский клуб терпеливо и уверенно оборонялся, не позволив гостям забросить. В самой концовке «Авангард» получил право на большинство, но до перерыва его не реализовал.

Зато реализовали после перерыва. Окулов откатился к синей линии, набросил на пятак, шайба после рикошета выскочила на штангу, где первым был Лажуа. Он же и уверенно поразил пустой угол ворот Исаева. Видно, что Максим идеально подходит под тактические схемы Ги Буше.

В третьей двадцатиминутке «ястребы» старались действовать максимально аккуратно и собранно, хотя без удаления Лажуа за блокировку не обошлось.

Ближе к концовке Хартли заменил Исаева на шестого полевого хоккеиста, затем взял 30-секундный перерыв, а мастеровитый Шалунов за 33 секунды до сирены с паса Радулова сделал счёт 2:1.

Казалось бы, на этом и закончат. Но не тут-то было! Радулов отдал поперечный пас в центр на Шалунова, который в касание отправил шайбу под перекладину. Сумасшедшее спасение от «Локомотива» за 11 секунд до конца периода, сделанное усилиями двух лидеров команды. При этом Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в лиге, и вошёл в клуб снайперов КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом овертайме Паник заработал большинство для ярославцев, а затем на нём же ещё одно удаление не дали: Волков откровенно попал локтем по голове и лицу словаку. Вскоре Фрейз схватил две минуты, но гости отбились.

Во втором овертайме Прохоркину дали две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, однако снова безрезультатно для железнодорожников. Ну а закончилось сегодня всё тем, что гости вошли в зону атаки, Шалунов на правом фланге развернулся, сделал пас в центр на Рафикова, который с кистей пальнул в трафик перед Серебряковым и попал точно в цель. 3:2 в матче и 3-3 – в серии. Теперь ждём развязку этого противостояния в Ярославле!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android