Теперь в Ярославле нас ждёт всё самое интересное.

Нереальный камбэк «Локомотива»! Сравняли в концовке и утащили «Авангард» в седьмой матч

Шестой матч серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом» — это момент истины, где цена ошибки становится максимальной, а напряжение достигает предела.

Серия подошла к ключевой точке: либо Ярославль сумеет зацепиться в гостях и перевести противостояние в седьмую игру, либо Омск закроет вопрос здесь и сейчас. Что, конечно, очень важно для «ястребов»: в их команде много хоккеистов играют с травмами и повреждениями. Так, например, до последнего не было понятно, сможет ли выйти на лёд капитан команды защитник Дамир Шарипзянов. «Это мера предосторожности», — заявил Ги Буше, объясняя причину отсутствия Дамира на льду со второго периода прошлого матча.

«Локомотив» же продолжает гнуть свою линию — дисциплина, системность и надёжность в обороне. Ярославцы умеют сушить игру, лишая соперника пространства и времени, и, если им удастся навязать свой темп, шансы на закрытие серии резко возрастут. Прошлый матч стал ярким тому доказательством: победа коллектива Боба Хартли со счётом 4:0.

Сегодня в Омске ожидалась жёсткая, вязкая встреча с минимальным количеством свободного льда и максимумом борьбы у бортов. Здесь уже не будет случайных шайб — только характер, концентрация и умение выдержать давление решают исход таких матчей.

В итоге и Шарипзянов, и Чистяков в заявке омичей появились, что, собственно говоря, не стало огромной сенсацией.

В первом периоде отличный момент упустил не попавший в ворота Потуральски — шайба буквально облизала штангу ворот Серебрякова. Но гол хозяев был делом времени. Шарипзянов набросил на пятак после выигранного хозяевами вбрасывания, Исаев задел шайбу ловушкой, она отскочила к Пономарёву, который в касание поразил ворота.

Во втором отрезке встречи большой инициативой владел «Локомотив», однако омский клуб терпеливо и уверенно оборонялся, не позволив гостям забросить. В самой концовке «Авангард» получил право на большинство, но до перерыва его не реализовал.

Зато реализовали после перерыва. Окулов откатился к синей линии, набросил на пятак, шайба после рикошета выскочила на штангу, где первым был Лажуа. Он же и уверенно поразил пустой угол ворот Исаева. Видно, что Максим идеально подходит под тактические схемы Ги Буше.

В третьей двадцатиминутке «ястребы» старались действовать максимально аккуратно и собранно, хотя без удаления Лажуа за блокировку не обошлось.

Ближе к концовке Хартли заменил Исаева на шестого полевого хоккеиста, затем взял 30-секундный перерыв, а мастеровитый Шалунов за 33 секунды до сирены с паса Радулова сделал счёт 2:1.

Казалось бы, на этом и закончат. Но не тут-то было! Радулов отдал поперечный пас в центр на Шалунова, который в касание отправил шайбу под перекладину. Сумасшедшее спасение от «Локомотива» за 11 секунд до конца периода, сделанное усилиями двух лидеров команды. При этом Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в лиге, и вошёл в клуб снайперов КХЛ.

В первом овертайме Паник заработал большинство для ярославцев, а затем на нём же ещё одно удаление не дали: Волков откровенно попал локтем по голове и лицу словаку. Вскоре Фрейз схватил две минуты, но гости отбились.

Во втором овертайме Прохоркину дали две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, однако снова безрезультатно для железнодорожников. Ну а закончилось сегодня всё тем, что гости вошли в зону атаки, Шалунов на правом фланге развернулся, сделал пас в центр на Рафикова, который с кистей пальнул в трафик перед Серебряковым и попал точно в цель. 3:2 в матче и 3-3 – в серии. Теперь ждём развязку этого противостояния в Ярославле!