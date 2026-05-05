«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ

Первый большой разговор с Шелдоном Ремпалом после возвращения в лигу. Он рассказал о сезоне в Уфе, своём будущем, «Вашингтоне» и Овечкине.

В межсезонье-2025 многие важные хоккеисты покинули «Салават Юлаев». Тем не менее главной потерей стал Шелдон Ремпал. Канадский нападающий хорошо показал себя в регулярном чемпионате, войдя в топ-5 по количеству и голов, и очков, а затем провёл выдающийся плей-офф. Во многом благодаря Ремпалу «Салават» в прошлом году добрался до бронзовых медалей, сам же канадец стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Тогда Шелдон решил попробовать себя в НХЛ. Нападающий подписался с «Вашингтоном», провёл несколько предсезонных матчей, но в итоге сезон начал в АХЛ. Так и не получив шанса, в конце октября 2025 года Ремпал вернулся в «Салават», подписав однолетний контракт. И вновь серьёзно помог уфимской команде.

30-летний форвард стал лучшим бомбардиром и ассистентом юлаевцев в регулярке, несмотря на то что пропустил почти половину чемпионата, а также показал гроссмейстерский результат — в среднем более очка за встречу.

Шелдон Ремпал Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Шелдон взял на себя роль лидера и важнейшего игрока «Салавата» и помог команде не просто попасть в плей-офф, но даже пройти первый раунд. В серии с «Автомобилистом» канадец набрал 7 (3+4), включая 1+2 в решающей встрече. Тогда же он отдал ассист на гол, которым уфимцы спасли матч, а в овертайме своими руками отправил екатеринбуржцев в отпуск.

В этом сезоне Ремпал редко давал комментарии, но специально для «Чемпионата» согласился на первое большое интервью после возвращения в Россию. Мы обсудили ряд тем:

почему Шелдон выбрал «Вашингтон» и что не получилось в Америке;

почему канадец решил вернуться в Россию и подписать контракт с «Салаватом»;

как он познакомился с Овечкиным и чему научился у Александра;

как отнёсся к тому, что канадский рекорд Гретцки побил хоккеист из другой страны;

какая атмосфера царила в «Салавате», когда команда шла последней в КХЛ;

за счёт чего уфимцам удалось перевернуть сезон;

как он отреагировал на переход Кузнецова и что думает о Жаровском;

что Шелдон думает о новом контракте;

как канадцу жизнь в России.

«Я не чувствовал, что «Салават» — аутсайдер в плей-офф»

— «Салават» уступил в серии «Локомотиву» со счётом 0-4. Почему не получилось выиграть ни одного матча?

— Здесь есть много факторов. Очевидно, нам не хватало нескольких ключевых игроков нашей команды. И, к сожалению, нам было трудно находить свободное пространство и создавать моменты. «Локомотив» очень хорошо действует в обороне. Ярославцы вообще сыграли очень хорошо, отдам им должное. Но да, к сожалению, мы не были достаточно хороши, чтобы одолеть их.

— «Салават» забросил всего две шайбы в этой серии. Чего не хватило, чтобы забить больше?

— Я не знаю, правда. Это наша вина, что мы не смогли забить. К тому же, как я уже сказал, «Локомотив» хорошо играл в обороне. Мы несколько раз попадали в штангу, но забей мы в тех моментах — это могло бы изменить исход серии… Очень разочаровывающая серия для нас, это уж точно.

— Второй год подряд пришлось играть с «Локомотивом». Что, по твоим ощущениям, изменилось? В «Салавате» и «Локомотиве».

— Всё было точно так же. Мы не могли создать достаточно моментов в нападении. Нам сильно навредило отсутствие некоторых игроков. Нам нужна была вся команда, в полном составе, чтобы обыграть «Локомотив», нужно было показать хорошую командную игру. К сожалению, нам это не удалось. Так вот и сложилась серия.

— После четвёртого матча я разговаривал с Алексеем Василевским, и он сказал, что, по его ощущениям, в прошлом году играть с «Локомотивом» было даже сложнее, чем в этом. Что думаешь об этом?

— На мой взгляд, особой разницы не было. У «Локомотива» был в основном тот же состав, что и в прошлом году. Так что, думаю, всё было примерно точно так же.

— Я читал много аналитиков и экспертов перед серией с «Автомобилистом», и казалось, что в «Салават» почти никто не верит. Что помогло вам обыграть такого непростого соперника?

— Мы знали, что будем андердогами. Думаю, я сам не был согласен с этим, не чувствовал, что мы аутсайдеры. Я знал, что у нас действительно хорошая команда. Мы прошли долгий путь в этом сезоне.

Если учесть, как для нас начался сезон и где мы в итоге оказались, это был полезный, ценный опыт для команды. Мы хорошо провели серию с «Автомобилистом», а ведь это тоже очень хорошая команда. Но, знаешь, мне нравится, как мы играем против любого соперника в КХЛ. К сожалению, нам просто не удалось найти правильный рецепт для победы в серии с «Локомотивом».

— Расскажи поподробнее о камбэке в шестом матче серии с «Автомобилистом».

— Это была победа на характере. Я очень рад, что удалось принять участие в таком матче, стать частью такого события. Было очень приятно находиться на арене с нашими болельщиками — они лучшие в лиге! Просто нереальные ощущения. Благодаря характеру мы сравняли счёт в самой концовке, а потом вырвали победу в овертайме. Должен поблагодарить команду и отдать должное каждому парню.

— Видел, как реагировали болельщики на голы Сергея Варлова и Девина Броссо «Локомотиву», все вокруг просто сходили с ума от радости.

— Это хорошо говорит о наших болельщиках. Они очень увлечены игрой, очень страстные люди. Они оказывают нам огромную поддержку, это нам очень помогает. Мы ценим наших фанатов и их поддержку.

«Подумал, что «Вашингтон» — мой лучший шанс попасть в НХЛ»

— Вернёмся к началу сезона или даже к межсезонью. Ты решил попробовать свои силы в НХЛ и подписал контракт с «Вашингтоном». Почему выбрал именно «Кэпиталз»?

— Я просто подумал, что это будет мой лучший шанс попасть в команду НХЛ, что в «Вашингтоне» получу возможность проявить себя. Но после тренировочного лагеря стало понятно, что ничего не выйдет. Тогда я подумал, что лучшим решением будет вернуться в «Салават». Вот так всё и происходило.

— По прошествии времени как думаешь, почему не получилось закрепиться в составе «Кэпиталз»?

— Мне кажется, они хотели дать шанс более молодым игрокам. Я думал, что провёл хороший тренировочный лагерь. Но, к сожалению, у «Вашингтона» были иные планы, которые включали в себя других игроков.

Но я ни о чём не жалею. Я был счастлив вернуться в КХЛ.

Шелдон Ремпал в «Вашингтоне» Фото: Jason Mowry/Getty Images

— Общался ли ты с главным тренером «Вашингтона» Спенсером Карбери? Может быть, он что-то конкретное советовал, подсказывал, в чём нужно добавить?

— Мы особо не общались. Конечно, у нас была встреча после тренировочного лагеря, когда меня отправили в АХЛ. Мне просто сказали: «Ты хорошо поработал в тренировочном лагере. Но мы решили, что начнём сезон с другими игроками. Однако будь готов, что мы вызовем тебя в основную команду, когда появится шанс. Просто будь готов». Но я подумал, что в том возрасте, в котором я нахожусь, я просто хочу пойти другим путём, вернуться в город, где меня любят, — в Уфу.

Так что, как я уже сказал, я не жалею ни об одном из принятых мною решений. Я был счастлив подписать контракт с «Салаватом», вернуться и помочь команде.

«Овечкин гордился тем, что я играл в КХЛ»

— Думаю, ты знаешь, что к «Вашингтону» в России особое отношение, в основном из-за Александра Овечкина. Ты общался с ним? Было ли с его стороны какое-то особое отношение из-за того, что ты приехал из КХЛ?

— Я познакомился с Ови, как приехал в Америку. Он знал, что я приехал из КХЛ, и гордился тем, что я играл в этой лиге. Алекс очень уважает Россию и КХЛ. Было здорово поговорить с ним и провести с ним время на льду. Очевидно, Овечкин — легенда хоккея, его очень уважают по всему миру. Это был очень крутой опыт — познакомиться и немного поговорить с ним.

— Если не ошибаюсь, ты принял участие в предсезонном матче с «Бостоном» вместе с Овечкиным. Каково это — играть в одной команде с лучшим снайпером в истории НХЛ?

— Да, это очень, очень круто. Как я уже сказал, Ови — легенда. Для меня было большой честью делить с ним лёд, играть в одной команде с ним. Это был очень крутой опыт, который я определённо запомню навсегда.

— Ты научился чему-то новому, наблюдая за его игрой?

— Я наблюдал за тем, как он находит пространство и какие позиции он вообще занимает, чтобы забивать голы. У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это лично, вживую.

— Когда он гнался за рекордом Уэйна Гретцки, ты следил за этой Великой погоней?

— Да, конечно.

— Ты канадец, поэтому не было ли досадно, что великий канадский рекорд был побит хоккеистом из другой страны?

— Конечно, нет. Я совсем не был разочарован. Я считаю, что если ты лучший, то ты лучший, вне зависимости от гражданства. Так что моё уважение.

— Немного каверзный вопрос: Овечкин или Кросби?

— (смеётся) Овечкин — для голов, Кросби — для ассистов.

— У Ови подходит к концу контракт, и он ещё не определился с будущим. Ты бы хотел, чтобы он ещё поиграл?

— Да. Я думаю, что для хоккея будет хорошо, если он продолжит играть. Так что да.

«Получаю удовольствие от жизни в России»

— Вернёмся к «Салавату». Когда ты решил вернуться в Уфу?

— Я принял решение в тот день, когда об этом объявили в России.

— Связывались ли с тобой другие команды? Из НХЛ или КХЛ.

— Да, другие команды КХЛ связывались со мной. Но я выбрал «Салават», потому что мне здесь нравится.

— Можешь назвать эти команды?

— Я сохраню эту информацию в секрете.

— Знаю, что Девин Броссо — твой хороший друг. Тот факт, что он играет в Уфе, стал для тебя важным фактором перед подписанием контракта?

— Да, я определённо принимал это во внимание. Девин — один из моих лучших друзей. Конечно, было здорово вернуться и сыграть вместе с ним.

— Помню момент, когда Броссо приехал в аэропорт, чтобы встретить тебя, когда ты вернулся в Россию. Это было трогательно.

— Да, это был особенный момент для меня. Для нас обоих.

Шелдон Ремпал и Девин Броссо в аэропорту Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Почему в итоге ты подписал контракт с «Салаватом» лишь на один год? Хотел бы снова попробовать себя в НХЛ?

— Я пока не знаю. Я просто отдыхаю после окончания сезона. Буду принимать решение позже, через несколько недель.

— Но хотел бы ты остаться в «Салавате»?

— Да.

— Что станет для тебя главным в переговорах — срок, сумма, твоя роль, конкурентоспособность команды?

— Как я и сказал, пока не знаю. Сейчас я взял небольшую паузу, чтобы отдохнуть. Через пару недель решу.

— Я разговаривал с Броссо, и он описал «Салават» как одну большую семью и сказал, что чувствует себя в Уфе как дома. А что ты думаешь о команде и городе?

— Мне здесь очень нравится. Это особенное место для меня. Мне очень нравятся мои одноклубники, тренеры, город. Ко мне все относятся очень хорошо. Я получаю удовольствие, ежедневно выходя на лёд, работая. Особенное место для меня.

— Как тебе жизнь в России?

— Здесь здорово. Мне нравится местная культура. В Россия очень традиционный образ жизни, люди на самом деле дорожат своими семьями. Это очень приятно видеть. Я получаю удовольствие от жизни в России, мне здесь хорошо.

«Кузнецов — самый техничный хоккеист, с которым я играл? Да, однозначно»

— Когда ты вернулся в «Салават», тут на лидерских ролях были уже другие люди в сравнении с прошлым сезоном. Кто больше всего удивил тебя из молодых хоккеистов?

— Определённо, Сучков. Он действительно сделал шаг вперёд в этом сезоне. Конечно же, Алалыкин. Оба игрока показали большой прогресс с конца прошлого сезона. Я заметил это сразу, как только вернулся. Они многого добились, и они будут только становиться лучше. Так что было приятно увидеть их прогресс.

— А что ты думаешь об Александре Жаровском?

— Очень хороший, очень талантливый игрок. Мне интересно увидеть, что ждёт его в будущем. Думаю, он будет только прогрессировать. Но Алекс обладает огромным талантом. За его игрой очень, очень интересно наблюдать.

— Его очень ждут в «Монреале», где его задрафтовали. Как думаешь, Александр сможет зарекомендовать себя и стать железным игроком основы «Канадиенс»?

— Ему потребуется время на адаптацию, когда он приедет в «Монреаль», но Александр из тех парней, которые смогут справиться с этим. Думаю, в Монреале его полюбят и будут наслаждаться его игрой.

— Зимой в «Салават» пришёл Евгений Кузнецов. Как его переход повлиял на команду?

— Очевидно, он был очень хорош на протяжении своей карьеры. Ребята были рады видеть его в команде. Переход Кузи стал хорошей сделкой для «Салавата». Для нас было важно, что такой игрок есть в раздевалке.

— Кузнецов считается одним из лучших российских игроков поколения, одним из самых техничных. Каково это — играть с ним?

— Видно, что он действительно на высоком уровне ощущает игру, Кузнецов — от природы одарённый игрок с прекрасным видением площадки и передачами. Его катание плавное, он очень техничен. За ним просто приятно наблюдать.

— Можешь назвать Кузю самым техничным хоккеистом, с которым играл?

— Да, однозначно.

— Как ты знаешь, Кузнецов очень любит шутить…

— Да, Кузя — забавный парень. Он часто заставляет нас смеяться. С ним просто весело находиться рядом.

Евгений Кузнецов с Шелдоном Ремпалом Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Уфа заслуживает команду, которая претендует на кубок»

— Ты следил за тем, что происходило с «Салаватом» в межсезонье и в начале сезона? Когда ты вернулся, команда была одной из худших в КХЛ.

— Да, я следил за «Салаватом», и то, что происходило, было причиной, по которой я хотел вернуться и помочь команде настолько, насколько вообще могу.

Но у нас много хороших игроков, и, как я уже сказал, мне нравятся мои одноклубники, они потрясающие. Как отметил Девин, мы действительно как одна большая семья.

— Когда ты вернулся, какая атмосфера была в команде? Были фрустрация, паника, разочарование?

— Ситуация была далека от того, чего мы хотели. Нам пришлось усердно работать, чтобы выбраться из неё — и мы это сделали. Так что всё было в порядке.

— Получается, никто не паниковал, ничего подобного не было?

— Нет, не было никакой паники. Мы были уверены в себе и знали, что сможем выбраться из этой ямы.

— Броссо также сказал, что тебе нравится давление. Возможно, эта ситуация в «Салавате» в начале сезона создаёт наилучшие условия для таких парней, как ты?

— Да, мне нравится давление, и это хорошее качество. Оно помогает раскрывать лучшее во мне, показывать лучшие результаты.

— Ты присоединился к «Салавату» спустя два месяца после старта чемпионата. Как команда изменилась с прошлого сезона?

— В общем-то, не так уж сильно, если не учитывать потерю нескольких игроков. Ключевые хоккеисты остались в «Салавате». Мы быстрая команда, у нас действительно хорошие защитники — я думаю, одни из лучших в лиге. Так что, пока они на высоком уровне справляются со своей работой в обороне, мы можем пытаться забивать. У нас также есть действительно отличный вратарь. По всем статьям у нас хорошая команда.

— Для тебя вообще было шоком то, что происходило с «Салаватом» в межсезонье? Много опытных игроков покинули команду.

— Да, бывает и так, это бизнес. Такое происходит.

— Ощущал ли ты дополнительную ответственность в этом сезоне? По сути, ты был главным лидером, лицом команды.

— Да, определённо. Я чувствовал, что у меня остались незавершённые дела, я хотел вернуться и поступить правильно. Считаю, что Уфа заслуживает команду, которая претендует на чемпионство, и это моя главная цель — выиграть кубок с «Салаватом».

— Можешь назвать основные факторы, которые помогли «Салавату» переломить ход такого неудачного сезона?

— Наш вратарь, вероятно, был лучшим в лиге. Как я уже сказал, наша защита была действительно хороша, надёжна. Защитники ограничивали соперников, не позволяя им создавать моменты. У нас есть хорошие нападающие, которые голодны до побед и голов, быстры, могут создавать опасные моменты. Так что, я думаю, у нас есть три по-настоящему хороших основы для того, чтобы добиться успехов.

— В чём, на твой взгляд, «Салават» должен стать сильнее, чтобы в следующем сезоне побороться за Кубок Гагарина? Особенно если учесть, что у 21 из 28 хоккеистов заканчиваются контракты.

— Надеюсь, мы сохраним всех ребят, сможем начать строить команду с тренировочного лагеря в августе и поймём, что нам нужно сделать, чтобы преодолеть сложности и выиграть кубок.

