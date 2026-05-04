«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»

Невероятно! «Авангард» был в 33 секундах от выхода в финал, а «Локомотив» — от отпуска, но ярославцы спаслись с 0:2, выиграли в овертайме и подарили этот серии седьмой матч. Главным героем стал Александр Радулов, на своих плечах вытащивший эту игру для железнодорожников. Почитаем, что сказали после встречи тренеры.

«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил ключевую роль Радулова, непоколебимый характер команды, на которой многие успели поставить крест за минуту до конца третьего периода, а также отличные физические кондиции своих ребят, которые сыграли большую роль во втором овертайме.

— Невероятный камбэк. С первого дня в Ярославле я увидел, сколько характера не только в команде, но и во всей организации. И сегодня никто не вешал голову, все верили до конца, шли вперёд. Может, многие на нас уже поставили крест, но каждый из ребят показал отличный характер, командную игру. Это невероятно, горжусь своей командой, мы завоевали право сыграть седьмой матч в Ярославле.

— «Локомотиву» в этой серии помогает чемпионская закалка?

— Конечно, это один из факторов. Кубки выигрывать очень тяжело, и каждый раз, когда ты это делаешь, это даёт опыт. Ради победы приходится проходить через много испытаний, иногда неприятных. И надо засучить рукава и биться, несмотря на трудности. Важно, что у ребят есть этот опыт.

— Увидели у кого-то из своих ребят, что у них открылось второе дыхание?

— Особенно во втором овертайме наши физическая подготовка вышла на первый план, мы задействовали все четыре звена. Мы работали над физическими кондициями весь год, и я даже после первого овертайма сказал игрокам, что соперник сбавляет в движении, а у нас ещё много сил. Посмотрите, как мы контролировали шайбу во втором овертайме. Играть в чужой зоне очень важно в плей-офф, особенно в овертайме. Соперник очень опасен в атаке, и нельзя давать ему задерживаться в нашей зоне. Мы проделали отличную работу, и я верю, что наши кондиции стали фактором.

— Как работали на последней минуте основного времени, казалось, «Локомотив» весь матч бьётся о стену, а потом — нестандартные действия Радулова, его проход и передача. Как вы работали на лавке в этот момент?

— Естественно, мы хотели использовать свою скорость, мы как команда можем быть очень взрывной. И посмотрите на наш первый гол, Радулов прошёл среднюю зону, объехал двух-трёх соперников, это главный момент матча. Если бы он этого не сделал, соперник бы перехватил шайбу, и, скорее всего, забил, и мы бы уже были в отпуске. Но он совершил идеальный проход на ворота и выдал передачу с неудобной. Радулов – невероятный игрок. 39 лет, но он впечатляет с первого дня, что я увидел его на сборах. И он продолжает впечатлять. Сегодня на льду была война, и надо было биться за каждый сантиметр. Игровое время росло, а у него остались силы и на овертаймы. Это впечатляет.

— У вас в КХЛ было два седьмых матча с «Авангардом», ждёте чего-то похожего или это будет что-то абсолютно новое?

— Седьмая игра – это как коробка с сюрпризом, открываешь её, и неизвестно, что из неё выскочит. Никогда не знаешь, что ожидать от седьмой игры. Могу только сказать, что арена будет греметь. У нас великолепные болельщики, они придадут нам энергии.

— В конце третьего периода часть игроков сидели на скамейке. Потом Берёзкин и Кирьянов вернулись, а Мисюля не было. Почему?

— В концовке третьего периода чуть-чуть перетасовали звенья, надо было забивать, играли в три звена. Но потом сделали перестановки, на овертайм пошли уже в четыре тройки, потому что верили во всех ребят и считали, что наши физические кондиции помогут поддерживать темп. Знали, что соперник играл в 11 нападающих, так что это могло сыграть свою роль.

«Сложно это переварить. На пустом месте подарили голы сопернику»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил, что его команда отдала встречу вследствие психологических ошибок, а также вспомнил предыдущий сезон, в котором его команда отыгралась в полуфинале с «Локомотивом» с 1-3.

— Сложно это переварить, матч был практически за нами, вели 2:0. Но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили сопернику эти голы. Не должны были такое допускать, шайба в целом не должна была к ним уходить. И за считаные секунды до конца третьего периода всё перевернулось.

— В чём причины, что столько ошибок на последней минуте? И как пережить это поражение и настроить команду на решающую битву?

— Здесь нужно иметь нервы, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние секунды матча. Каждый день – новый день, новая история. Мы реабилитировались после предыдущего поражения, потому что вели 2:0 и в целом бо́льшую часть матча смотрелись хорошо. Прекрасно понимали, что серия будет непростой и долгой. В прошлом сезоне мы уступали 1-3, но смогли сравнять счёт, в этом году они сделали это.

– Что вы понимаете под психологическими ошибками, рано поверили в победу?

— Нет, я говорю о другом. Например, ненужный проброс после первого гола, когда можно было просто грамотно запустить шайбу по борту. Или вбрасывание в средней зоне, когда нам не надо было вот так бежать, а мы зачем-то попытались что-то создать и оказались в проигрышной позиции, пустили соперника в свою зону. И при борьбе в углу мы должны были сохранить шайбу в углу, не допустить этого гола. Не вниз по борту спускаться, а подниматься выше. Об этих ошибках я и говорю.

— Соперник владел инициативой во второй половине матча, но вы очень здорово начали овертайм. Какие слова нашли для команды в перерыве?

— В первом овертайме мы действительно смотрелись лучше, а во втором у нас начались проблемы, потому что мы неглубоко доводили шайбу до ворот, теряли её, отсюда был брак.