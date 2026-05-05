Что это было? Русская связка «Вегаса» забила чудо-гол, унизив оборону «Анахайма»

У «Вегаса» и «Анахайма» пока что нет истории встреч в плей-офф. Когда «рыцари» заходили в НХЛ, «утки» уже находились на спаде и после первого сезона новичка лиги ушли в глубокую перестройку, которая начала завершаться только в этом сезоне.

«Голден Найтс» провели неровный регулярный чемпионат, однако нестабильные конкуренты предоставили возможность обустроиться на первом месте в Тихоокеанском дивизионе. Плей-офф «Вегас» начал тяжело: будь «Юта» более опытна и мастеровита, команда Тортореллы могла бы испытать огромнейшие проблемы.

«Анахайм» начал серию с «Эдмонтоном» в статусе аутсайдера, однако уже после первого матча, пусть и проигранного, стало понятно, что кровь «утки» попьют у оппонента. Но они не просто доставили сложности, а взяли и разобрали финалиста последних двух сезонов по всем фронтам, закрыв серию в шестой встрече.

Старт первой игры «Анахайм» забрал: подопечные Кенневилля сделали ставку на активное начало. Однако уже в первом периоде «Дакс» начали понимать одну вещь: перед ними не разбитый «Эдмонтон», который сам Коннор Макдэвид назвал средней командой с завышенными амбициями.

«Вегас» ничего фантастического не показывал, но образцово воспользовался мелким недочётом – Марнер, будто продолжая феерический шестой матч с «Ютой», выдал роскошную диагональ через несколько клюшек на Хаудена, а теневой лидер «Голден Найтс» забросил уже пятую шайбу в плей-офф.

Один из самых удивительных моментов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли случился во втором периоде – Лео Карлссон оставил в дураках четырёх игроков: сделав красивейшую спинораму и пару ложных движений, выложил передачу на пустые ворота на Лакомба. Однако Джексон непонятно почему не стал бросать, а отдал ещё одну передачу, которая убила потенциально голевую атаку. Спойлер: это не первый момент, где Лакомб сыграл, мягко говоря, не лучшим образом.

В третьем периоде «Анахайм» добрался-таки до гола – Гранлунд подкараулил отскок и сравнял счёт. Однако радость от заброшенной шайбы и предвкушение овертайма сменились глубоким разочарованием, после которого хотелось спросить: «Что это было?»

Павел Дорофеев подхватил шайбу у борта, продрался сквозь Лакомба и Карлссона, которые будто тщетно понадеялись друг на друга, а потом сделал точную передачу на дальнюю штангу – Иван Барбашёв был точен. Чудо-гол россиян – они буквально унизили оборону «Анахайма»!

Многие могли задать логичный вопрос: «А куда поехал Труба? Почему он сам отклеился от Барбашёва?» Однако на этот вопрос вам никто не ответит, Джейкоб сыграл как в «лучшие» времена в Нью-Йорке.

«Анахайм» после этого снял голкипера, поджал «Вегас» в зоне, но всё опять упёрлось в Лакомба, который в простой ситуации не удержал шайбу в зоне. После этого хозяева забили в пустые, а Марнер набрал второе очко.

«Вегас» одерживает тяжёлую победу в первом матче полуфинала Запада и теперь ведёт в серии со счётом 1-0.