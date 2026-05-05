«На Урале в душе каждый второй как Разин». Как Магнитогорск жил плей-офф и прощался с ним

Худшее, что может сделать хоккейный эксперт в этом плей-офф – это недооценить «Ак Барс». Команда Анвара Гатиятулина раз за разом по ходу розыгрыша Кубка Гагарина удивляет в положительном ключе. Сначала она пусть не без труда, но высаживает прошлогоднего финалиста – «Трактор». Затем вообще без шансов выключает одного из фаворитов этого года – минское «Динамо».

Дальше – лучшая команда регулярного чемпионата «Металлург». Но даже здесь казанский коллектив ни разу не дрогнул, показав по-настоящему чемпионский хоккей. В то время как Магнитогорск затрясло – начиная с главного тренера Андрея Разина, больше переживавшего о судьях и журналистах, и заканчивая вратарями и руководством клуба.

Что окружало полуфинальную серию, которая наверняка запомнится как с точки зрения хоккея, так и околохоккея, и чем вообще жил Магнитогорск все эти дни?

Когда мы говорим, что у нас хоккейная страна – мы явно лукавим. Россия в принципе далеко не самая спортивная страна в плане реальной вовлечённости среднестатистического человека в спорт. Да и среди тех, кто следит за спортом, чаще всего на первое место всё равно будет выходить футбол. Игра с мячом побеждает практически во всех мегаполисах европейской части России. Однако есть такие точки на карте, которые действительно могут посоперничать с городами канадской провинции Онтарио. Магнитогорск в Челябинской области – одна из них.

Хотя к Челябинской области город металлургов стоит относить, скорее, номинально. Город окружён с одной стороны Башкортостаном, с другой – Казахстаном. Даже аэропорт Магнитогорска территориально уже находится в Башкирии. Влияние этих тюркских народов на город трудно недооценить, не удивляйтесь, если встретите кого-то в кепке «Салавата Юлаева» или «Барыса» по дороге в мечеть.

Это сильно отличает Магнитогорск от главного города региона – Челябинска. Да и если челябинцев местные воспринимают как соперника и антагониста, то к башкирам и казахам относятся с теплотой и уважением. Мультикультурализм вообще заложен в основу этого города. Уже мало кто помнит, но его основали американские специалисты. Именно им доверили постройку первых цехов Магнитогорского металлургического комбината в середине 30-х, когда СССР активно сотрудничал с США в разных областях экономики и промышленности. Для приезжих с другого берега Атлантики даже построили специальный квартал на современной улице Щорса. Сейчас от былого лоска уже мало что осталось, однако в своё время те районы были неотличимы от улиц Сан-Франциско, Лос-Анджелеса или Детройта. Есть и другое удивительное место в Магнитогорске – немецкий квартал, который хоть и был построен силами военнопленных, но не без частички баварской души.

Гуляя между арками тех самых немецких домиков, действительно мыслями перемещаешься куда-то в фильмы о ГДР, забывая, что ты вообще-то в суровом уральском городе. На самом деле, в Магнитогорске много уникальных мест и жизнь далеко не худшая. Взять хотя бы трамвайную сеть почти в 200 км и в 41 маршрут. Между прочим, третью по протяжённости развития в стране, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Но сердце и мотор города – это, конечно, комбинат. Это даже не градообразующее предприятие. Скорее, Магнитогорск – малый придаток огромного ММК. Площадь комбината сравнима с площадью Парижа, а трудится на нём суммарно почти 100 тысяч человек. Нет ни одной семьи в городе, где хоть кто-либо не был связан с комбинатом, прямо или косвенно. В том числе и хоккей – это логическое развитие дел магнитогорской металлургии. Команду основали для социальных целей. В городе не было на тот момент ни театра, ни цирка, да и не все понимали, понравится высокое искусство простому работяге или нет. А вот хоккей – 100%.

Так и появилась команда в качестве досуга для ребят с комбината. Причём до сих пор команду рассматривают в первую очередь как социальный проект. Многих удивили цены на билеты в полуфинале, они здесь принципиально самые низкие в стране – хоккей должен оставаться доступным. А популярность зашкаливает, хотя бы потому, что вариантов развлечь себя действительно немного, а для молодых мальчишек хоккей – самый очевидный социальный лифт, если карьерный путь металлурга в топках доменных печей не завораживает. В результате в пересчёте на одного жителя Магнитогорск, вероятно, самый хоккейный город страны. Только вдумайтесь, здесь нет и полумиллиона жителей, но команда — одна из самых титулованных в истории, а считать воспитанников экстра-класса местной ДЮСШ вы быстро устанете. Команда при этом подчёркивает свой народный характер, связь с комбинатом. Экскурсия по цехам перед сезоном – неизменная традиция.

Игроки должны понимать, за счёт чего и ради кого они выходят на лёд. Местные ребята, такие как Роман Канцеров, знают это не понаслышке, но и легионеры в «Металлурге», как правило, быстро ассимилируются и принимают уральские реалии. Не говоря уже о том, насколько «своим» стал в Магнитогорске Андрей Разин. Некогда легенда клуба как игрок, он влился душой в команду уже как тренер. По меткому сравнению одного из представителей клуба, на Урале в душе каждый второй как Разин – поэтому не стоит удивляться его порой неуместным шуткам и своенравному поведению. Оно бросается в глаза через призму сытой столичной жизни, однако здесь всё иначе. Люди предпочитают искренность в чистом понимании этого слова. Такой же «искренний» ставил Разин и хоккей «Металлургу». Не то чтобы шашки наголо, а скорее, эксперимент по реанимации того самого «советского» хоккея.

Как показала практика – не самый удачный. «Ак Барс» выбрал путь прагматизма и стоицизма. «Металлург» будто бы сомневался в себе ещё до старта серии, надлом случился ещё после первого матча, а два поражения в Казани оставили магнитогорцев на краю пропасти. К их чести, команда включилась с первых минут пятой игры и была в хоккейном плане даже лучше соперника. Но дрожь никуда не делась, что вылилось и в ошибку Ильи Набокова на выходе на старте встречи, и в момент Артёма Галимова на «пятачке», и в шайбу Дмитрия Яшкина после выхода «два в один» в концовке матча. «Нам не хватало постоянно какого-то везения, чтобы выйти вперёд, одну игру зацепили, здорово начали. Кто первый забивал у нас, тот и выигрывал», – сетовал после встречи Канцеров. На лице у Романа – шрамы, которые игрок назвал «небольшими царапками». Вступался за партнёра.

В нехватке самоотдачи и характера магнитогорцы упрекнуть себя точно не могут. Они трижды возвращались в игру, в том числе забросили третью шайбу за две минуты до конца третьего периода и перевели игру в овертайм. Но психологическое преимущество даже тогда было у казанцев, которые ни на секунду не сомневались в своей победе и были освобождены от лишних мыслей. Чем ещё, кроме как тяжёлой головой, можно объяснить промахи Никиты Михайлиса и Сергея Толчинского? У последнего в овертайме был настолько очевидный момент для того, чтобы вернуть серию в Казань, лучше не придумать. Однако из всех вариантов, как переиграть Тимура Билялова, большой мастер не придумал ничего – и бросил изо всех сил, но мимо створа. Дальше проходит несколько смен, атака уже в другую сторону, и не самый очевидный бросок Александра Барабанова выводит «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина.

Слёзы Набокова не показные. Даже спустя два часа после финального свистка на Илье не было лица, видно было, как он упрекает себя за поражение, его утешали партнёры. Поражение сильно ударило по всей команде, но нашлись и те, кто держался лучше и даже позволял себе пошутить. Одна из главных тем для шуток – та самая пресс-конференция Андрея Разина. Удивительно, но она в каком-то смысле объединила команды и болельщиков. С теплотой в душе над ситуацией иронизировали как в «Металлурге», так и в «Ак Барсе», автора этих строк искренне рады были видеть практически все игроки Магнитогорска, были даже те, кто попросил фото на память. Сколько просило фотографий болельщиков — не сказать вовсе. В казанской раздевалке один из игроков и вовсе назвал этот момент поворотным в серии, и определённая доля правды в этом есть.

Во втором матче серии «Металлург» поймал свою волну, нашёл тот хоккей, которым, может, и должен бить «активные отрезки» от Анвара Гатиятулина. Но вместо того, чтобы концентрироваться на своих действиях и абстрагироваться от любых внешних раздражителей, тренерский штаб Магнитогорска реагировал на всё подряд. От заголовков в СМИ и якобы «провокационных» вопросов до решений судей, пусть не всегда и очевидных, но явно не выстроенных преднамеренно в пользу одной из команд. Вот если к кому и был очевидный негатив в городе, так это к арбитрам. Это чувствовалось со всех сторон, не только от Разина. Про судей говорили и игроки, и местные журналисты, и рядовые болельщики. Только вот по факту можно найти неоднозначные эпизоды в обе стороны. Да и разве судьи помешали «Металлургу» реализовывать свои моменты?

К тому же реально хорошо играл в хоккей Магнитогорск отрезками. Конкретно пятый матч по пресловутому «духу игры», возможно, был за ними, по крайней мере, за хозяевами все «умные» статистические замеры, такие как xG. Однако в хоккей играют не компьютерные модели, а люди. И конкретно 25 казанских хоккеистов оказались на данный момент сильнее, чем их уральские визави. Ключевую причину тот же Канцеров видит в том, что настоящий плей-офф для магнитогорцев начался только с третьего раунда, к чему команда оказалась фактически не готова. В то время как Казань уже прошла важную закалку серией овертаймов с «Трактором» и эмоциональным противостоянием с минским «Динамо». Дальше их ждёт либо «Авангард», либо «Локомотив», но поверьте, эта команда ещё не устала удивлять. То ли ещё будет.