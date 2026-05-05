Матчи «Авангарда» и «Локомотива» — новая классика КХЛ

Третий раз подряд эта битва уходит в седьмой матч, и третий раз подряд один из клубов спасается со счёта 1-3.

Как зарождаются большие спортивные противостояния? Конечно же, никуда не уйти от географии. Если в одном городе живут ФК «Монтекки» и ФК «Капулетти», они обречены на долгую и взаимную ненависть. На географии основано абсолютное большинство дерби или, как любят говорить в Северной Америке, райвалри.

Однако есть и примеры, когда она была ни при чём. Исторический пример — серия «Колорадо» и «Детройта» из 90-х. Денвер и Детройт находятся далеко друг от друга, никаких историй спортивной вражды у этих городов не было, да и вообще бывшие «Нордикс» в 1995-м только что переехали из Квебека в Колорадо в статусе сверхперспективной команды. Однако грязь от Клода Лемье в одной из игр плей-офф подожгла фитиль взаимной ненависти, которая подогревалась тем, что у обеих команд были топовые составы и они постоянно встречались в финале Запада или втором раунде.

Пример без ненависти из футбола — постоянные встречи «Баварии» и «Реала», которые даже получили название «европейское классико». В XXI веке эти клубы 10 раз пересекались в плей-офф Лиги чемпионов, подарили футболу множество легендарных моментов и стабильно выдавали качественные матчи. Конечно, это два больших клуба, но, например, встречи «Баварии» и «Барселоны» такого статуса не получали: для такого нужно что-то большее.

Вернёмся к КХЛ. Одним из спорных моментов этой реформы было то, что лига потенциально теряла самые сочные традиционные противостояния на стадии второго и третьего раунда (типа «зелёного дерби»). При этом та же НХЛ во многом искусственно делает всё, чтобы райвалри в плей-офф было побольше. Чаще ничего не получается, но есть и хорошие примеры — великолепная серия «Питтсбурга» и «Филадельфии» с накалом на льду, драками и маскотом «Флайерз», который бросал на нижний ярус трибун костюм маскота «Пингвинз».

«Локомотив» и «Авангард» все нулевые были большими клубами Суперлиги, однако в плей-офф пересекались не так уж часто. Последняя докахаэловская встреча — плей-офф-2007, когда ещё играл Алексей Кудашов, а Семён Варламов был юным перспективным голкипером. В КХЛ большой истории противостояний нет, больших трансферных историй тоже было не так много (за исключением разве что перехода Рида Буше сразу после чемпионского сезона). Однако на наших глазах у этой серии есть шансы стать новой классикой КХЛ.

Чаще командам интереснее играть в тело, а не в шайбу Фото: РИА Новости

Три года подряд мы видим один и тот же сюжет: клуб, который уступает 1-3 в серии, героическими усилиями переводит её в седьмой матч. В этом сезоне такая драматургия особенно ценна на фоне того, что встречи в Кубке Гагарина интересные, но сами серии чаще всего идут по накатанной. В первый раз эта серия подарила увольнение тренера после 0-2 в серии, во второй — двойной овертайм в седьмом матче, вчера — невероятное спасение на последней минуте. Три раза подряд одна и та же серия даёт качественный, нервный и ровный хоккей: такого и у СКА — ЦСКА не было, эти серии стабильно выходили несмотрибельными.

Но для настоящего дерби нужен момент, который условно можно назвать «вспышкой ненависти». И такую ситуацию мы увидели во втором матче, когда в энхаэловской стилистике игроки уехали в штрафбокс целыми пятёрками, а судьи долгое время не могли разобраться, кому какой штраф выписывать. У картинки, где Джозеф Чеккони натягивает джерси на шею сидящему на льду Алексею Береглазову, есть безграничный мемный потенциал (хотя вряд ли самому Алексею такое нравится, конечно).

В этом году серию делает особенной и стилистика команд. Боб Хартли и Ги Буше на момент своего отъезда из НХЛ считались динозаврами, которые ставили на максимально олдскульный стиль. Выражаясь словами Пола Мориса, «f**k the plays!»: под таким лозунгом зачастую действуют обе команды, и состав подобран под эту философию.

Просто пересмотрите момент со вторым голом Шалунова: «Локомотив» накинулся на соперника в стиле овчарок и в центральном круге, и сразу же после вбрасывания, случившегося в чужой зоне. В такие моменты и у такого «Авангарда» шайбу можно отобрать только так, врубив агрессию на х2. И насколько органичен в этом хоккее Александр Радулов, чья бьющая ключом энергетика в последние годы выводит «Локо» на новый уровень.

Не всем это нравится: Андрей Разин на одной из пресс-конференций говорил: «Если вам нравится такая игра, как вчера была в Ярославле, то это не в моём вкусе. Мы играем в хоккей», указывая именно на потасовки во второй встрече. Однако три года подряд нерв и концентрация событий остаются самыми высокими именно в этой серии. Плей-офф — это не всегда весело, хотя как раз овертайм шестого матча смотрелся на одном дыхании, но в плей-офф важен тот плотный хоккей, когда у игроков нет лишней секунды на принятие решения и лишнего сантиметра пространства. Такой хоккей мы видим сейчас у Ярославля и Омска.

Так что обязательно включайте седьмую игру послезавтра — ведь далеко не факт, что мы в следующем году снова увидим эту же пару. У Буше после пиковых сезонов следующие обычно получаются сильно слабее, а «Локомотив» три года подряд на вершине: пример того же ЦСКА или лидеров НХЛ говорит, что это критический срок для современного хоккея. Возможно, это не будет забивной игрой — зато от напряжения могут потрескаться борта.