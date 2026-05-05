«Непростое, но правильное решение». Что же всё-таки случилось с капитаном «Тампы»?

«Тампа» уже прекратила свой поход за Кубком Стэнли в этом сезоне – четвёртый год подряд путь «молний» к чемпионскому титулу прерывается уже по итогам первого раунда плей-офф.

На этот раз подопечных Джона Купера выбил «Монреаль» – и если у канадской команды накануне решающей седьмой встречи вернулся один из важных защитников Ноа Добсон, то «Лайтнинг» были вынуждены провести всю серию без лидера оборонительного корпуса и своего капитана Виктора Хедмана.

35-летний швед не выходил на лёд в официальных встречах со второй половины марта – тогда он провёл всего лишь шесть смен в гостевой игре с «Ванкувером», не доиграв её до конца, а спустя неделю «Тампа» объявила, что Виктор покинул расположение клуба по личным причинам.

На протяжении 1,5 месяца болельщики «молний» и вся хоккейная общественность гадали, что же такого произошло в жизни одного из лучших защитников НХЛ последнего 10-летия – ведь просто так в преддверии плей-офф Хедман едва ли стал бы брать самоотвод.

Впрочем, к тренировкам швед вернулся даже до старта противостояния с «Монреалем» – он работал на льду уже в середине апреля, и казалось, что по ходу серии мы всё-таки увидим защитника в деле. Однако этого так и не произошло.

И вот спустя день после поражения «Лайтнинг» на странице клуба в социальных сетях было опубликовано официальное заявление их капитана: «Я провёл бо́льшую часть своей жизни в этом виде спорта и почти всю карьеру — в этой организации. Носить это джерси — и быть капитаном — это самая большая ответственность в моей профессиональной жизни. Но эта ответственность касается не только льда.

Виктор Хедман в матче с «Ванкувером» Фото: Rich Lam/Getty Images

За последние пару месяцев я принял решение отойти в сторону и сосредоточиться на своём ментальном здоровье. Это было непростое решение, но оно оказалось правильным. Я всегда считал, что быть лидером — значит, делать то, что лучше для команды. В данном случае это также означало сделать то, что необходимо для меня самого, чтобы я мог быть тем игроком, партнёром по команде, мужем и отцом, которым должен быть.

Мне повезло, что у меня сильная поддержка со стороны семьи, партнёров по команде, клуба, а также моего терапевта — и сейчас я нахожусь в гораздо лучшем состоянии. Это то, что в нашем спорте встречается чаще, чем кажется со стороны. И если этот момент поможет другим легче заботиться о себе, когда это необходимо, — значит, это важно. Я горжусь этой командой и с нетерпением предвкушаю то, что нас ждёт впереди», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

Виктор стал не первым игроком в этом сезоне, которому потребовалась помощь – несколько месяцев назад его соотечественник Линус Улльмарк также на некоторое время покинул расположение «Оттавы». Уже по возвращении в строй голкипер рассказал, что Хедман оказал ему большую поддержку в ходе восстановления. А спустя пару месяцев поддержка потребовалась уже самому Виктору.

Во время общения с прессой, которое состоялось в Тампе, защитник рассказал, что его необходимость в ментальной помощи не появилась в одночасье в Ванкувере – по его словам, проблемы накапливались на протяжении всего сезона, и в тот момент он понял, что ему стоит ненадолго отойти от хоккея.

Нынешний сезон и без этого выдался для Хедмана непростым – часть его он пропустил из-за травмы и последующей операции, из-за чего под угрозой могло оказаться его участие на Олимпиаде. Однако Виктор всё-таки съездил в Италию в составе «Тре Крунур», пусть его сборная и не смогла добраться до медалей.

По словам самого защитника, во время его отсутствия с ним связались многие коллеги по цеху, в том числе бывший капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, и Линус Улльмарк, которому ранее помогал сам Хедман. А ещё Виктор рассказал, что поработал с терапевтом и это очень ему помогло – он готов вернуться в хоккей.

У Улльмарка после всех его проблем получилось неплохо – с конца января он провёл отличный отрезок в «Оттаве» и особенно здорово смотрелся в серии первого раунда плей-офф с «Каролиной», пусть его команде и не удалось забрать ни одного матча у «Харрикейнз».

Будем надеяться, что возвращение Хедмана получится не менее продуктивным. Тем более что времени до следующего сезона у него предостаточно – как раз хватит, чтобы полностью привести себя в порядок.

