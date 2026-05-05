«Каролина» не знает поражений, «Локомотив» и «Авангард» смогли улететь из Омска. Итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 5 мая 2026 года.

Иван Барбашёв повторил редкое достижение «Вегаса»

Российский нападающий Иван Барбашёв стал одним из героев первого матча второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1.

Россиянин забросил победную шайбу за 4.58 до конца основного времени, обеспечив «Вегасу» комфортную победу в серии второго раунда плей-офф.

Благодаря этому голу Барбашёв попал в редкий клуб игроков «Голден Найтс», забрасывавших решающие шайбы в последние пять минут встреч плей-офф. Ранее это удавалось только Райлли Смиту (59.59 в 2025 году) и Максу Пасиоретти (55.27 в 2021 году).

«Каролина» стала пятой командой за 17 лет, начавшей плей-офф с шести побед подряд

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:2 в овертайме.

Таким образом, «Харрикейнз» продолжают идти без поражений в текущем плей-офф. В первом раунде команда всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» (4-0).

«Каролина» стала пятой командой за последние 17 лет, начавшей плей-офф с шести или более побед подряд. В списке также «Рейнджерс» (2024, семь побед), «Колорадо» (2021, 6), «Вегас» (2020, 6) и «Анахайм» (2015, 6). Ни одна из этих команд не взяла Кубок Стэнли в том сезоне, когда была серия. Отметим, что в текущем сезоне в список ещё раз могут войти «Эвеланш» (пять побед подряд).

Лидер «Тампы» Виктор Хедман взял паузу в карьере

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман сделал заявление о своём будущем. 35-летний шведский защитник не выходил на лёд в матчах НХЛ с 20 марта и пропустил серию плей-офф с «Монреаль Канадиенс».

«Я провёл бо́льшую часть своей жизни в этом виде спорта и почти всю карьеру — в этой организации. Носить это джерси — и быть капитаном — это самая большая ответственность в моей профессиональной жизни. Но эта ответственность касается не только льда.

За последние пару месяцев я принял решение отойти в сторону и сосредоточиться на своём ментальном здоровье. Это было непростое решение, но оно оказалось правильным. Я всегда считал, что быть лидером — значит, делать то, что лучше для команды. В данном случае это также означало сделать то, что необходимо для меня самого, чтобы я мог быть тем игроком, партнёром по команде, мужем и отцом, которым должен быть.

Мне повезло, что у меня сильная поддержка со стороны семьи, партнёров по команде, клуба, а также моего терапевта — и сейчас я нахожусь в гораздо лучшем состоянии. Это то, что в нашем спорте встречается чаще, чем кажется со стороны. И если этот момент поможет другим легче заботиться о себе, когда это необходимо, — значит, это важно. Я горжусь этой командой и с нетерпением предвкушаю то, что нас ждёт впереди», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Хедман провёл 33 матча, в которых набрал 17 (1+16) очков. В начале апреля команда поместила Хедмана в долгосрочный список травмированных. Шведский защитник провёл свой 17-й сезон в НХЛ, все – в составе «Тампа-Бэй». На его счету две победы в Кубке Стэнли подряд, в 2020 и 2021 годах.

Ремпал хочет остаться в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что будет принимать решение о своём будущем ближе к лету, но хотел бы остаться в команде.

— Почему в итоге ты подписал контракт с «Салаватом» лишь на один год? Хотел бы снова попробовать себя в НХЛ?

— Я пока не знаю. Я просто отдыхаю после окончания сезона. Буду принимать решение позже, через несколько недель.

— Но хотел бы ты остаться в «Салавате»?

— Да, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на седьмую встречу серии полуфинала

«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на седьмой матч серии полуфинала КХЛ. Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службах обеих команд. Напомним, ранее команды не могли покинуть Омск из-за временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов, введённых в аэропорту Туношна.

Седьмая игра полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится 6 мая в Ярославле. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Два защитника «Эдмонтона» сыграют за Канаду на чемпионате мира

Защитники «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар и Дарнелл Нурс выступят за сборную Канады на чемпионате мира. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети X.

26-летний Бушар в нынешнем сезоне стал самым результативным защитником в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 95 (21+74) очков в 82 встречах. В шести играх плей-офф канадец забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

31-летний Нурс в регулярке сыграл 82 матча, где записал на свой счёт 24 (7+17) очков. В плей-офф игрок обороны очков не набрал. Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в мае в Швейцарии.

Турнир примут Цюрих и Фрибург. Молодёжный чемпионат мира — 2027 состоится в Эдмонтоне и Ред-Дире.