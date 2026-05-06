«Магнитогорск всегда ждёт Малкина». Автор «золотого» гола «Металлурга» тренирует в МХЛ

Битва за Кубок Гагарина – 2026 продолжится уже без магнитогорского «Металлурга», хотя команда и выиграла регулярный чемпионат, из-за чего многими считалась одним из основных фаворитов. А вот 10 лет назад, весной 2016-го, команда под руководством Ильи Воробьёва взяла главный трофей КХЛ во второй раз в своей истории.

Многие помнят тот плей-офф для Магнитогорска прежде всего как доминацию тройки Данис Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин, но решающий гол в финальной серии с ЦСКА забил Евгений Тимкин. Габаритный хоккеист силового плана не был главной звездой ни в одной из команд, за которую выступал, но без таких, как Тимкин, успеха в матчах на вылет не бывает.

Хоть и родился Евгений в Мурманске, а начинал взрослую карьеру в «Авангарде», своим он стал именно в Магнитогорске. После завершения карьеры сначала поработал тренером в команде 3х3, а сейчас помогает развивать местную молодёжь в «Стальных Лисах». В интервью «Чемпионату» Тимкин рассказал о клубной вертикали «Металлурга», своих тренерских взглядах, а также напомнил, что город и клуб всегда ждут дома Евгения Малкина.

«Сразу, как встал на тренерский мостик, понял, что уже наигрался, на лёд не тянет»

– Во время этого плей-офф в Казани активно продвигают историю с матчами ветеранов: сначала были игры с легендами «Трактора», во время полуфинала – встречи с легендами «Металлурга». Что вы думаете об этой инициативе?

– На самом деле, отличная идея, здорово просто даже собраться, пообщаться друг с другом, ностальгия сразу такая нахлынула на всех. Всё-таки выходить в майке родного клуба при болельщиках что в Магнитогорске, что в Казани – одно удовольствие. Отличная атмосфера, большое спасибо всем, кто организовал этот матч, болельщикам спасибо за поддержку.

– Как давно выходили на лёд? Наверняка уже забытое было чувство?

– Если так подумать, то уже практически год, как не катался. Один раз съездил в Орск на матч Владислава Каменева, он проводил игру в честь своего деда. Отыграл там, потом вообще на лёд не выходил.

– Данис Зарипов планирует развить эту тему до полноценной ветеранской лиги. В этом есть смысл?

– Почему нет, я думаю все игроки поддержат, много кто захочет поиграть, поучаствовать, вспомнить молодость. Главное, чтобы был интерес, чтобы его поддержали на высшем уровне, в руководстве лиги, руководители клубов. Это дань уважения к легендам, ветеранам. Если есть такая возможность – только здорово.

Матч легенд «Металлурга» и «Ак Барса» Фото: metallurg.ru

– Вы сейчас трудитесь ассистентом главного тренера в «Стальных Лисах». Как проходит ваша работа?

– Я в середине этого сезона только начал работать полноценно с командой, потихоньку вливаюсь. Это для меня начало тренерского пути, в прошлом году я возглавлял команду в чемпионате КХЛ 3х3, тоже большой опыт получил, сейчас в «Стальных Лисах» помогаю Дмитрию Казионову. Как и сам набираюсь опыта, так и делюсь накопленным мною опытом с молодыми ребятами. Стараюсь максимально быть полезным.

– У вас большие амбиции на тренерском мостике?

– Для меня главное, что я получаю удовольствие от этой работы, и пока я получаю от неё удовольствие – буду работать.

– В голове сложно было переключиться с мышления игрока на тренерский мостик? Для многих это представляет трудность.

– Честно говоря, у меня всё прошло абсолютно спокойно, когда встал на тренерский мостик, сразу понял – я наигрался.

Евгений Тимкин на встрече с болельщиками Фото: metallurg.ru

– То есть обратно на лёд не тянет, не скучаете?

– Я наигрался уже, так что максимум – это такие ветеранские игры. Думаю, что этого вполне достаточно.

«Важно иметь общий знаменатель для всех команд системы, чтобы ребята были готовыми»

– Мы видим, как воспитанники магнитогорской молодёжки здорово играют в плей-офф уже и за первую команду. В чём секрет успеха тех же Михаила Фёдорова, Игоря Нечаева?

– Отличные ребята, талантливые, самое главное, трудолюбивые. Правильный подход к делу, к жизни, к хоккею – это основа всего.

– В чём в принципе главный секрет успеха магнитогорской школы? При скромном размере города – огромные успехи и воспитанники по всей стране.

– Во-первых, условия созданы в Магнитогорске отличные для развития молодого игрока. Руководство клуба старается сделать всё самое лучшее для ребят, ничего не мешает игре, только наоборот, все, что нужно, делается. Очень комфортно работать в таких условиях, и как тренер это также отмечу.

– Что для вас будет более важным и первостепенным — борьба за Кубок Харламова или подготовка молодых ребят для первой команды?

– Всё важно в равной степени. Без одного не может быть второго. Нужно и результаты давать, мы все спортсмены, играем на победу, но и про развитие ребят не забывать. Как раз через победы и идёт это развитие.

Евгений Тимкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Удавалось следить за ходом плей-офф «Металлурга»?

– Конечно, все мы следили, болели. Напряжённые матчи были, хороший хоккей, интересно смотреть. Сейчас уже начинаешь смотреть хоккей немного с другой стороны, не как игрок, болельщик, а смотришь, скорее, кто какие тактики использует, учишься чему-то сам.

– Андрей Разин в каком-то смысле пытается возродить традиции советской школы хоккея. Вам импонирует тот стиль, в котором действует его команда?

– Они играют в красивый атакующий хоккей, тут нет никакого секрета. Андрей Владимирович постоянно об этом говорит, если у ребят есть технические данные, возможность креативно действовать в атаке – это же здорово. Приятно смотреть за такой игрой.

– Какие ещё вам команды нравятся по своей манере игры? За кем из тренеров следите?

– Я стараюсь смотреть в первую очередь на наши команды, у нас система «Металлурга», и стараемся играть в каком-то общем стиле. Понятное дело, у всех есть определённые особенности, и «Металлург» играет по-своему, и мы в «Стальных Лисах», и «Магнитка».

Но какой-то общий знаменатель важно иметь, начиная ещё с юношеского хоккея. Стараемся подводить ребят такими, чтобы они были уже готовыми к требованиям в том числе и Андрея Владимировича, легко вливались в старший коллектив.

– В таком случае, возможно, следите за кем-то из тренеров в НХЛ? Какие клубы вам импонируют?

– В последнее время банально времени нет активно смотреть за хоккеем, своей работы много. Сконцентрирован на ней.

«Определённый разрыв в КХЛ между признанными лидерами и остальными до сих пор есть»

– Пока следили за полуфиналом между «Металлургом» и «Ак Барсом», на вас не нахлынули воспоминания о собственной игровой карьере?

– Конечно, есть воспоминания, те же серии с «Ак Барсом» – это всегда накал страстей, борьба, неуступчивость. Эти команды и раньше были такими, и сейчас это продемонстрировали в плей-офф.

– Особенно памятного матча из тех, в которых вы сами принимали участие, не осталось?

– Сложно вспомнить что-то конкретное, много было ярких игр.

– В таком случае самый памятный матч – решающая игра финала с ЦСКА? Вы же забили тогда «золотой» гол.

– Может, и так. Но голы голами, самое памятное, когда поднимаешь кубок. Вот это больше всего запомнилось, главное, что тогда победили.

– Часто пересматриваете эту шайбу?

– Смотрел, конечно, повторы, но не сказать, чтобы часто пересматривал. Не скажу, как часто смотрел это видео, сам этот матч.

Евгений Тимкин забрасывает решающую шайбу в розыгрыше Кубка Гагарина — 2016 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Сама шайба лежит дома на самом почётном месте?

– А у меня её и вовсе нет, мне её не передали! Так бы я, конечно, её сохранил.

– Есть ощущение, что сейчас конкуренция в КХЛ после введения потолка зарплат стала выше, выиграть Кубок Гагарина стало сложнее, команды подравнялись по своему уровню. Вы с этим согласны?

– Как сказать, мне кажется, что не особо многое изменилось. Определённые разрывы всё равно есть, если посмотрим на полуфиналистов, кто попал в медали даже, есть, как мне кажется, признанные лидеры, те, на кого все рассчитывают, кого мы привыкли видеть в поздних стадиях плей-офф, и команды, которые редко играют в полуфинале, финале. Хоть и стремятся достичь результата.

– С кем особенно приятно было встретиться на ветеранской игре?

– Со всеми, как в «Металлурге» много друзей, с кем делили годами раздевалку, так и в «Ак Барсе» много приятелей, хороших знакомых, радостно было поиграть в хоккей с ними, пообщаться.

Конечно, с Данисом Зариповым рад был увидеться, большой человек, уважаемый, настоящая легенда для всех нас – как для «Металлурга», так и для «Ак Барса», разумеется. Для всего российского хоккея, для всей лиги КХЛ. И Василий Токранов, и Михаил Глухов, со всеми вместе играли, отлично общаемся. Только самые позитивные эмоции.

Ветеранская команда «Металлурга» в матче с легендами «Ак Барса» Фото: metallurg.ru

– Есть магнитогорское братство между выпускниками школы «Металлурга»? В любом случае город небольшой и все друг друга знают.

– В принципе, есть такое, мы все друг с другом общаемся, постоянно при работе, на месте. Все, с кем я играл – все при деле. «Металлург» никого не забывает, старается, как и мы – «Металлург».

– С Евгением Малкиным на связи?

– Лично я — нет, мы не знакомы близко, я с ним не играл, не пересекался. Но я знаю, что руководство клуба, наш спортивный директор Евгений Бирюков с ним постоянно на связи, он нас поддерживает, и «Металлург» всегда его поддерживает.

— Сейчас у Малкина завершается текущий контракт с «Питтсбургом». На ваш взгляд, уже пора вернуться в родной город либо стоит ещё поиграть в НХЛ?

— Тут ему решать, не в моих правилах советовать. Только он сам и его семья знают, как Жене будет лучше. Но «Металлург» и весь город Магнитогорск всегда его ждут.