У Капризова и компании огромные проблемы. «Колорадо» забрал и второй матч серии

Первый матч серии между «Колорадо» и «Миннесотой» вышел фантастическим – команды на двоих забросили 15 шайб, «дикари» отыгрались с 0:3, повели, но всё равно проиграли. В этой встрече был установлен уникальный рекорд XXI века – 14 игроков отметились голами, дубль оформил только Кейл Макар.

На последнем рубеже «Миннесоты» перед стартом второй игры произошли изменения – Йеспер Валльстедт уступил место соотечественнику Филипу Густавссону.

Команды резво начали, как и два дня назад, и к концу третьей минуты обменялись заброшенными шайбами. Счёт открыл «Колорадо» — Маккиннон и Нечас провели молниеносную атаку сходу, а чех отлично бросил с бэкхенда. Радость «лавин» продлилась ровно шесть секуд – Кейл Макар с партнёрами грубо провалился, Капризов вылетел из-за спин и спокойно переиграл голкипера. Канадский защитник, чувствуя вину перед Уэджвудом, подъехал к нему и извинился.

Но до перерыва «Эвеланш» успели забросить ещё одну – Маккиннон, Нечас и Ландеског быстро разыграли шайбу, вскружив голову обороне «дикарей».

У «Уайлд» была возможность сравнять счёт в большинстве, однако оборона хозяев больше таких подарков сопернику не делала. А, начиная со второго периода, играла почти безупречно – у гостей почти не было моментов. «Колорадо» же и надо было успокоить игру – то безумие, которое началось ещё позавчера, не могло продолжаться вечно.

Уйдя при счёте 1:3 на второй перерыв, «Миннесота» сделала ставку на активное начало на старте третьего отрезка, однако ни Тарасенко, ни Капризову, ни Маккэррону реализовать моменты не удалось. Зато третье очко в матче набрал Маккиннон, отлично бросив в касание в большинстве.

Казалось, что эта шайба решила исход матча, однако уже через 15 секунд Юров сделал отличную передачу на Юханссона, и только что ушедшая интрига возвратилась.

Но больше «Миннесота» забить не смогла, а Валерий Ничушкин броском из своей зоны по пустым воротам установил окончательный счёт в матче.

Исходя из того, как складывалась игра, можно констатировать, что у Капризова и компании намечаются огромные проблемы. Два выездных матча проиграны совершенно по делу, шансы зацепиться были минимальные, а даже одно поражение дома может поставить крест на всех стараниях. К тому же «Колорадо» в этом плей-офф до сих пор не познал вкус поражений.