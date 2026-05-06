Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Колорадо — Миннесота — 5:2 — видео, голы, обзор второго матча второго раунда Кубка Стэнли — 2026, плей-офф НХЛ

У Капризова и компании огромные проблемы. «Колорадо» забрал и второй матч серии
Максим Макаров
Кирилл Капризов
Комментарии
«Миннесота» ничего не смогла противопоставить сопернику.

Первый матч серии между «Колорадо» и «Миннесотой» вышел фантастическим – команды на двоих забросили 15 шайб, «дикари» отыгрались с 0:3, повели, но всё равно проиграли. В этой встрече был установлен уникальный рекорд XXI века – 14 игроков отметились голами, дубль оформил только Кейл Макар.

На последнем рубеже «Миннесоты» перед стартом второй игры произошли изменения – Йеспер Валльстедт уступил место соотечественнику Филипу Густавссону.

Команды резво начали, как и два дня назад, и к концу третьей минуты обменялись заброшенными шайбами. Счёт открыл «Колорадо» — Маккиннон и Нечас провели молниеносную атаку сходу, а чех отлично бросил с бэкхенда. Радость «лавин» продлилась ровно шесть секуд – Кейл Макар с партнёрами грубо провалился, Капризов вылетел из-за спин и спокойно переиграл голкипера. Канадский защитник, чувствуя вину перед Уэджвудом, подъехал к нему и извинился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но до перерыва «Эвеланш» успели забросить ещё одну – Маккиннон, Нечас и Ландеског быстро разыграли шайбу, вскружив голову обороне «дикарей».

У «Уайлд» была возможность сравнять счёт в большинстве, однако оборона хозяев больше таких подарков сопернику не делала. А, начиная со второго периода, играла почти безупречно – у гостей почти не было моментов. «Колорадо» же и надо было успокоить игру – то безумие, которое началось ещё позавчера, не могло продолжаться вечно.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Маккиннон, Кулак) – 02:51     1:1 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 02:57     2:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 08:24 (pp)     3:1 Руа (Колтон, Нельсон) – 21:24     4:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 53:18 (pp)     4:2 Юханссон (Юров, Хант) – 54:33     5:2 Ничушкин (Кулак, Бёрнс) – 59:55    

Уйдя при счёте 1:3 на второй перерыв, «Миннесота» сделала ставку на активное начало на старте третьего отрезка, однако ни Тарасенко, ни Капризову, ни Маккэррону реализовать моменты не удалось. Зато третье очко в матче набрал Маккиннон, отлично бросив в касание в большинстве.

Казалось, что эта шайба решила исход матча, однако уже через 15 секунд Юров сделал отличную передачу на Юханссона, и только что ушедшая интрига возвратилась.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но больше «Миннесота» забить не смогла, а Валерий Ничушкин броском из своей зоны по пустым воротам установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Исходя из того, как складывалась игра, можно констатировать, что у Капризова и компании намечаются огромные проблемы. Два выездных матча проиграны совершенно по делу, шансы зацепиться были минимальные, а даже одно поражение дома может поставить крест на всех стараниях. К тому же «Колорадо» в этом плей-офф до сих пор не познал вкус поражений.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android