Радулов — лучший в КХЛ даже в 39 лет. Звёзд такого калибра очень не хватает

Совсем скоро — 5 июля нынешнего года — тагильчанину Александру Радулову исполнится 40 лет. Такое ощущение, что мы наблюдаем за игрой этого мастера целую вечность. Дядя Саша, как прозвали Радулова в хоккейных кругах, никогда и никого не оставляет безразличным: Александра любят и ненавидят, хвалят и ругают. Радулова как облупленного знают судьи КХЛ, все без исключения тренеры и соперники. Но этот человек по-прежнему вызывает неподдельные эмоции: прежде всего за счёт своего характера и воли к большим победам.

Не просто так Радулов даже в свои 39 лет однозначно является лучшим и самым звёздным хоккеистом КХЛ. Увы, звёзд подобного калибра нашей лиге нынче очень не хватает: времена Ковальчука, Дацюка, Мозякина и праймового Войнова остались в прошлом. Да, есть Вадим Шипачёв и Дамир Шарипзянов, Евгений Кузнецов и Дмитрий Яшкин. Однако именно Александр приковывает к себе наибольшее внимание.

«Радулов – невероятный игрок. 39 лет, но он впечатляет с первого дня, что я увидел его на сборах. И он продолжает впечатлять», — именно так описывает своего лидера главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Опытный канадский специалист подметил всё верно: нынешний «Локомотив» невозможно представить без Александра в составе. 14 (5+9) баллов за результативность в нынешнем розыгрыше плей-офф — более чем серьёзный показатель. Да и заслуга Радулова в прошлом чемпионстве железнодорожников огромна: без этого форварда никакого долгожданного титула ярославцы не завоевали бы.

«Саша – отличный лидер, и в 39 лет вы все видите его страсть и любовь к хоккею. Даже в таком возрасте он не просто хочет играть в хоккей, а хочет выигрывать. Когда есть такой лидер, он заряжает всю команду. Очень важный игрок для нас», — заявил всё тот же Хартли.

Любой хоккеист «Локомотива» и сотрудник клуба подтвердит вам всё вышесказанное. При этом Радулов хорош не только на льду, но и в раздевалке, где тоже является примером для более молодых и менее опытных хоккеистов. Дядя Саша не допустит никакой слабины со стороны партнёров и никому не позволит действовать вальяжно.

Именно две голевые передачи Александра и точные броски Максима Шалунова каким-то необъяснимым образом вернули «Локомотив» в серию с «Авангардом», позволив сделать счёт 3-3. Радулов своим неимоверным напором и натиском буквально замучил омичей, а затем вместе с Шалуновым заставил дрогнуть и вратаря Никиту Серебрякова. А вспомните, как всё тот же Радулов вместе с молодым Суриным лез под кожу голкиперу «ястребов», выводя его из себя?

Нет сомнений, что и в сегодняшнем седьмом матче фигура Александра Радулова выйдет на первый план. «Авангарду» нужно понять, как предотвратить все попытки форварда затащить железнодорожников в финал. Сделать это сложно, но ведь не просто же так Ги Буше выписали в Омске гигантскую зарплату и подобрали роскошный состав.

Посмотрим, кто сегодня окажется сильнее, хитрее, быстрее и выносливее. После прошлой встречи психологическое преимущество точно на стороне действующего чемпиона.