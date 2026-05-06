Перед седьмым матчем всё против «Авангарда». Омску предстоит главный тест на зрелость

Через несколько часов «Локомотив» и «Авангард» сойдутся в седьмом матче серии плей-офф. В третий раз за три года. В предыдущие разы ярославцы и омичи определяли полуфиналиста Кубка Гагарина, сейчас же ставки выше — финал Кубка Гагарина.

Удивительно, что три плей-офф подряд битва этих соперников проходит по одинаковому сценарию: одна из команд уступает 1-3, но затем выигрывает дважды подряд и переводит всё в решающий матч. Два года в роли догоняющих был «Авангард», и дважды же омичи после камбэка всё-таки проигрывали седьмую встречу. Сейчас уже «Локомотиву» пришлось совершать подвиг, и ярославцы не просто сделали это, а с максимальной драматургией. События шестой встречи в Омске — навсегда в истории КХЛ.

Теперь, если следовать сценарию прошлых лет, седьмой матч должен выиграть «Авангард». Но хоккей хорош тем, что никаких заранее написанных сценариев и закономерностей в итоговых результатах в нём нет — всё это подгоняется публикой уже постфактум. Сейчас есть только седьмая игра в Ярославле, на которую «Локомотив» и «Авангард» выйдут при счёте 0:0. Всё.

Справедливо считается, что в седьмой игре шансы соперников равны. Даже преимущество домашней площадки не является каким-то весомым фактором — родные трибуны в равной степени могут как окрылить, так и зажать хозяев. Однако считаю, что фаворит каждый раз всё-таки в таких играх есть. Невозможно совсем исключить бэкграунд — как локальный, включающий в себя события конкретной серии, так и глобальный. Спортсмены любят говорить, что в плей-офф они обнуляются с каждой новой игрой и имеют короткую память, но в таких утверждениях, уверен, есть изрядная доля лукавства и самовнушения.

Так вот, фаворит сегодняшним вечером — однозначно «Локомотив». Ярославль отыгрался с 1-3 в серии, Ярославль вытащил буквально «мёртвый» матч в гостях позавчера. А седьмая игра с «Авангардом» для этого состава «Локомотива» — знакомая история. Два года подряд железнодорожники при разных обстоятельствах решающий матч у «ястребов» забирали. Да, у «Авангарда» новая команда, многих хоккеистов не было даже в прошлогодней серии, но ярославцам, собственно, какая разница? Просто они знают, что делать с Омском в игре №7.

Ну и фактор психологического удара по «Авангарду» в шестой встрече нельзя не учитывать. Очевидно, такие поражения прибивают. Омск ведь почти всю игру грамотно терпел и работал, вёл 2:0 за 33 секунды до сирены и уже видел финал Кубка Гагарина с «Ак Барсом». А потом «Авангард» всё потерял и проиграл в овертайме. И сейчас «ястребам» нужно опять перезагрузиться и настроиться на новую битву. Возможно ли это после упущенной так быстро и нелепо большой победы?

Вместе с психологией против «Авангарда» и всякого рода статистика. Про седьмые матчи с «Локомотивом» — всё понятно. Но и в целом эти игры для Омска чаще всего заканчиваются поражением. С тех пор как в КХЛ стали играть до четырёх побед, «Авангард», конечно, выигрывал седьмые матчи, но в основном в первом раунде. «Ястребы» одолели «Нефтехимик» в 2011-м, «Сибирь» в 2013-м и «Барыс» — в 2015-м. Единственная победа «Авангарда» в седьмом матче серии позднего раунда была добыта в чемпионском для омичей сезоне-2020/2021 — в легендарном полуфинале «ястребы» выиграли у «Ак Барса» в овертайме. Нюанс в том, что тогда тренером «Авангарда» был Боб Хартли, ныне возглавляющий «Локомотив».

Без Хартли седьмые встречи в плей-офф за пределами первого раунда «Авангард» не выигрывал никогда. А проиграл шесть таких встреч: «Металлургу» в 2011-м, московскому «Динамо» в 2012-м, «Салавату Юлаеву» в 2016-м, «Металлургу» в 2022-м, ну и «Локомотиву» — в 2024-м и 2025-м. Не добавляет оптимизма омичам и личная статистика Ги Буше, никогда в карьере не выигрывавшего в полуфинальных сериях — ни в АХЛ, ни в НХЛ, ни даже в швейцарской лиге.

У «Локомотива», кстати, до 2024 года статистика по седьмым матчам была не лучше. На победы в первых раундах (минское «Динамо» в 2011-м и московское «Динамо» в 2014-м) приходились только поражения на следующих стадиях: финал с «Ак Барсом» в 2009-м, полуфинал с ХК МВД в 2010-м, четвертьфиналы с ЦСКА в 2021-м и 2023-м. Однако всё изменилось с приходом Игоря Никитина и созданием чемпионского костяка, который испытание медными трубами успешно проходил как раз с «Авангардом». И вот — новая решающая битва с омским клубом.

Так что психологический фактор и статистика перед сегодняшним матчем — точно за «Локомотив». Но будет ли это иметь значение? Вот тут уже всё зависит от «Авангарда». «Ястребам» предстоит вечером пройти ключевой тест на зрелость, которую в своей команде весь сезон воспитывал Ги Буше. Справится Омск — станут героями, и не только в глазах своих болельщиков. Не справятся — тогда лишь ухудшат и без того печальную статистику и останутся в истории командой, которая парадоксально проиграла семиматчевую серию на последних секундах шестой встречи.

