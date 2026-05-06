«Тампа» снова вылетела в первом раунде. В Америке даже намекают на обмен Кучерова

«Тампа» вступала в плей-офф как фаворит Восточной конференции. На Востоке, в отличие от Запада, других явных претендентов, кроме «Каролины», не было, однако эта команда после второго раунда регулярно разочаровывала. Зато параллельно закончился цикл этого костяка «Рейнджерс», «Флорида» была ослаблена травмами, а «Торонто» самоликвидировался. Другие команды выглядели слишком молодыми или уже слишком старыми.

«Тампа» же поставила уникальное достижение в регулярке: вошла в десятку по большинству статистических показателей — и по атаке, и по обороне, и по обеим спецбригадам, и по продвинутым метрикам. Обычно именно команды без проседаний выигрывают Кубки, но «молниям» не удалось пройти даже стадию первого раунда.

По равенству сил серия с «Монреалем» чем-то напомнила серию «Тампы» с «Торонто» в 2022-м. Там результаты прыгали от 0:5 до 7:3, однако по большинству показателей продвинутой статистики команды шли ноздря в ноздрю и дошли до седьмой встречи. Тут тоже случился седьмой матч, однако по ходу серии ни одна команда не вела больше, чем в одну шайбу: поразительный случай равенства, подчёркнутый четырьмя встречами с ОТ.

Причем показательно, что бо́льшую часть серии «Монреаль» вязал атаку «Тампы». Например, в первом и третьем матче серии «Лайтнинг» в равных составах создали по 1 (одному) явному голевому моменту. За семь игр команда забросила лишь 15 шайб, и почти половина из них (шесть) пришлась на долю Брэндона Хагеля. В седьмой встрече единственный гол случился после рикошета в большинстве.

Брэндон Хагель — лучший снайпер клуба в плей-офф Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Здесь как будто произошла та же самая история, что и с «Бостоном»: в регулярке твои ролевики могут сильно прогрессировать, но плей-офф — другой вид спорта. А тут ещё и у защиты выбили позвоночник в лице Виктора Хедмана, и по именам у «Тампы» оказалась удивительно скромная оборона. Шесть форвардов вообще не набрали очков в этой серии.

Журналисты говорят, что после окончания встречи половина команды сидела в раздевалке с отрешёнными лицами. Ещё бы: проиграть матч, где твой соперник впервые за свою плей-оффную историю не нанёс бросков за целый период! Однако с «молниями» как будто происходит та же ситуация, что и с другими старыми династиями НХЛ: костяк стареет, ест больше места под потолком, высокие драфт-пики розданы, и пул проспектов полупустой.

Пока ещё никто не придумал, как именно это преодолевать. «Питтсбург» после чемпионского дуплета выиграл лишь одну серию плей-офф за почти 10 лет, хотя оставил суперзвёздных лидеров в команде и пытался окружить их новым костяком. «Лос-Анджелес» Копитара и Даути тоже скатился быстро, а попытка провести ускоренную перестройку закончилась построением максимально посредственной команды. «Чикаго» Кейна и Тэйвза рухнул с вершины стремительным домкратом, каждый год безуспешно пытаясь найти ухищрения на трансферном рынке.

И здесь, кроме игроков нижних звеньев, претензии есть и к лидерам. У Брейдена Пойнта лишь одно очко в этой серии. Никита Кучеров набрал 1+5, но в равных составах пришли 1+1. Кроме того, в седьмой игре у Никиты очков нет, и статистика шокирует: в семи седьмых матчах в карьере у Кучерова 0 очков и «-2» в полезности. Не этого ждёшь от игрока, который остановился в шаге от третьего «Арт Росса» подряд. «Нет чего-то одного, в чём ты можешь быть лучше. В игре много всего, так что нужно стать лучше во всём. Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону», — сказал форвард на финальном общении с прессой.

Генеральный менеджер не жалел слов в адрес своего лучшего форварда. «Он феноменальный игрок. Главная причина, почему мы так конкурентоспособны, заключается в том, насколько он хорош как игрок. Я предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время, надеюсь, до конца своей карьеры. В своё время мы свяжемся с его агентом», — говорил Жюльен БрисБуа. Нынешний контракт №86 истекает через год.

Правда, история говорит об обратном: ни одна легенда «Тампы» карьеру в клубе не завершила. Венсан Лекавалье и Стивен Стэмкос ушли как свободные агенты, Мартена Сен-Луи обменяли (и есть фанаты «Тампы», которые не переносят нынешнего тренера «Монреаля» после этой истории), Брэда Ричардса тоже обменяли ещё в 2008-м. Про игроков с более скромным статусом типа Бена Бишопа и говорить не стоит. Конечно, все эти шаги делали разные менеджеры, но паттерн показателен.

И вот уже американские инсайдеры потихонечку рассматривают возможность того, что ещё недавно и представить было нельзя. «У Кучерова были хорошие моменты, но после четвёртого матча он остался без очков. Это не тот Кучеров, которого мы видели в этом сезоне. Главным приоритетом «Тампы» сейчас будет продление контракта — однако стоит отметить, что БрисБуа никогда не боялся рисковать. На рынке в теории может появиться крупная рыба — а надо отметить, что для обмена будет доступно много звёздных игроков, для большинства из которых «Тампа» является одним из предпочтительных мест продолжения карьеры. Впрочем, это мысли вслух», — пишет авторитетный Пьер Лебрюн.

Никита Кучеров Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

И тут надо отметить важную вещь: парадоксально, но Кучеров — один из двух лидеров команды, которого команда может обменять. У Пойнта, Гюнцеля, Хедмана и Черняка есть полный запрет на перемещение, у Хагеля, Чирелли и даже Гурда полный запрет на обмен. В теории его можно снять с согласия игрока, однако ты его ещё должен получить. А вот Кучерова и Василевского можно обменять в 10 определённых команд, причём этот список подаётся стороной игрока заранее.

Прямо сейчас самый насущный вопрос на межсезонье — решить судьбу Дэррена Рэддиша, который в 30 лет внезапно выдал сезон на 70 очков. Этот год защитник отыграл за $ 975 тыс., а на рынке может легко получить в семь-восемь раз больше. Если «молнии» сохранят Рэддиша, такой контракт может съесть половину их места под потолком, а ведь команде нужно ещё как-то усилить глубину. Хороших вариантов на рынке НСА моложе 35 крайне мало.

Так что нынешняя ситуация может в теории привести к неожиданным результатам. Конечно, «инерционный» сценарий развития, когда все остаются на местах, получают контракты и одним костяком идут в последний кубковый бой, более вероятен. Однако практика, как уже говорилось, показывает на неуспешность такого подхода.