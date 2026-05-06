«Локомотив» третий год подряд в финале Кубка Гагарина! Ярославль оформил великий камбэк

Третий сезон подряд судьбе серии «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф КХЛ суждено было решиться в седьмом матче противостояния. В 2024 и 2025 годах турнирные пути этих команд пересекались в четвертьфиналах Кубка Гагарина, в которых ярославцы и омичи неизменно добирались до седьмой встречи, где каждый раз сильнее оказывались железнодорожники. На сей раз соперники вышли друг на друга в полуфинале плей-офф КХЛ, но от смены раунда нового пересечения ничего глобальным образом не изменилось.

Команды снова ушли в решающую игру, причём долгое время ход серии складывался в пользу коллектива Ги Буше. Железнодорожники крайне неудачно провели домашнюю часть противостояния с «ястребами», уступив в первых двух матчах на родной площадке. Далее клубы обменялись победами на омском льду, вследствие чего омская команда захватила преимущество в серии (3-1), получив шанс уже в пятой встрече поставить точку в этом полуфинале.

Но с этого места всё пошло не по сценарию «ястребов». Для начала «Локомотив» выдал свой лучший матч в нынешнем плей-офф, одержав крупную победу на домашнем льду (4:0). Следом «Авангард» был поистине великолепен на протяжении 59,5 минуты в шестой игре серии, но заключительные 30 секунд основного времени буквально шокировали весь спортивный Омск. Дубль Максима Шалунова затащил «Локомотив» в дополнительное время, а во втором овертайме точно бросил защитник Рушан Рафиков. 3-3 в серии, которые на бумаге вроде бы давали «Локомотиву» огромное моральное преимущество перед возвращением на родную площадку.

В седьмой матч «Локомотив» и «Авангард» отправились теми же составами, что и в прошлой игре, и уже к шестой минуте стартового отрезка успели обменяться заброшенными шайбами. Хозяева открыли счёт спустя 24 секунды после начального вбрасывания – Рихард Паник вбросил в чужую зону, шайба после рикошета удачно отскочила к Никите Кирьянову, который продвинулся вперёд и со средней дистанции зарядил в верхний угол – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

С учётом того, как именно «Авангардом» была проиграна предыдущая встреча, такое начало в теории могло отправить омских хоккеистов в нокдаун, однако в нынешнем сезоне «ястребы» добились заметного прогресса в плане общекомандного характера. Неудачный старт игры абсолютно не выбил гостей из колеи, и они оперативно восстановили равновесие в счёте спустя всего четыре с половиной минуты после гола Кирьянова. Нападающий омичей Александр Волков прокатился за воротами и прострелил на пятак, капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов с ходу зарядил по центру — голкипер хозяев Даниил Исаев отбил перед собой, а всё тот же Волков оказался самым расторопным на добивании – 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После быстрого обмена заброшенными шайбами соперники не отошли в оборону. Продолжение периода получилось богатым на броски по воротам. К концу стартовой двадцатиминутки в суммарном активе команд значилось уже 23 броска в створ (10:13), однако счёт на табло в этом отрезке больше не изменился. Зато начало второго периода прошло под личным знаком Константина Окулова, который сначала упустил роскошный момент, а через несколько минут всё-таки вывел омичей вперёд в этом матче.

В начале отрезка Окулов получил пас на ход, выкатился на ворота, качнул Исаева и бросил с неудобной руки — Даниил щитком отразил, удержав ничейный счёт. Однако через несколько минут Константин в средней зоне отобрал шайбу у Егора Сурина, продвинулся по правому флангу и резко бросил из-под Рушана Рафикова в дальний угол — и в этот раз Исаев уже не дотянулся – 1:2.

Теперь уже «Локомотив» бросился сравнивать счёт и вполне мог это делать, но Никита Серебряков несколько раз буквально выручил своих партнёров, после чего «Авангард» реализовал далеко не самый очевидный шанс. Николай Прохоркин поборолся у борта и набросил на пятак, а американский защитник оборонительного плана Джозеф Чеккони подкараулил отскок и броском с острейшего угла пробил Исаева – 1:3.

На протяжении практически всего периода голкипер «Авангарда» был просто безупречен, однако последняя минута отрезков в этой серии стала тем временем, которое 78-й номер «Локомотива» может патентовать под кодовым названием «Время Шалунова». За 32 секунды до конца второй двадцатиминутки лидер нападения железнодорожников вновь своим фирменным шикарным броском не дал «ястребам» даже подобия спокойной жизни. Александр Полунин от борта сделал перевод в центр, Шалунов продвинулся вперёд и с кистей резко зарядил под перекладину – Серебряков не успел среагировать – 2:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В третьем периоде «Локомотив» по понятным причинам значительно чаще владел шайбой, практически непрерывно атаковал и добился своего, сравняв счёт за восемь минут до конца основного времени. Ярославцы выиграли борьбу в чужой зоне: Мартин Гернат от синей линии сделал пас в центр, Сурин набросил с неудобной руки, а Максим Берёзкин с пятака переправил шайбу в сетку – 3:3. Так считалось изначально, но спустя около получаса в протокол КХЛ было внесено изменение, согласно которому автором гола стал Сурин. Касания Берёзкина специально обученные люди не зафиксировали. Однако в любом случае во втором матче подряд и третий раз в ходе серии подопечные Боба Хартли проявили свой характер, сумев ликвидировать отставание в две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Интересно, что год назад «Локомотив» Игоря Никитина на пути к первому в истории ярославского клуба Кубку Гагарина сломил сопротивление «Авангарда» не просто в седьмом матче, а во втором овертайме решающей встречи четвертьфинала. Тогда «ястребы» в третьем периоде отыгрались с 0:2, но на седьмой минуте второго дополнительного отрезка героем Ярославля стал канадский нападающий Байрон Фрейз.

Вот и на сей раз в седьмой встрече соперникам не хватило основного времени, чтобы выявить победителя в принципиальном противостоянии. При счёте 3-3 в серии и при счёте 3:3 в седьмом матче команды ушли в дополнительное время, чтобы всего одна шайба определила второго финалиста Кубка Гагарина. И, как и в прошлом году, одного овертайма соперникам опять не хватило, чтобы выявить победителя. Омичи на этом отрезке выглядели активнее и больше бросали в створ (9:4), но к голу это не привело.

Жуткое чувство дежавю болельщики «ястребов» испытали на девятой минуте второго овертайма, когда Берёзкин всё-таки забросил свою шайбу в этой встрече. Самую важную шайбу для «Локомотива» на данный момент в этом сезоне КХЛ. Ярославцы выиграли борьбу в своей зоне и убежали в контратаку: Берёзкин влетел в зону, продвинулся вперёд и резко бросил в верхний угол — Серебряков не дотянулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайба после броска Берёзкина влетела в ворота Серебрякова на отметке 88.31, благодаря чему седьмой матч серии стал самым продолжительным в истории седьмых встреч. Прошлый рекорд 86.31 был установлен в прошлогодней серии этих команд. С третьей попытки «Авангард» так и не смог одолеть «Локомотив» в седьмом матче серии плей-офф КХЛ.

В решающей стадии плей-офф ярославцы сразятся с «Ак Барсом», так что теперь можно констатировать, что в финале Кубка Гагарина – 2026 мы увидим повторение самого первого финала в истории КХЛ. Ярославцы первый раз в своей истории третий год подряд прошли в финал КХЛ. Таким образом, они повторили рекорд ЦСКА в плей-офф КХЛ.

Ранее только московские армейцы выходили в финалы плей-офф три года подряд (2021-2023). Интересно, что та уникальная серия ЦСКА могла быть и более длинной, ведь в 2018-м они играли в финале, а в 2019-м стали чемпионом КХЛ, но всё испортил 2020 год, когда коронавирус прервал плей-офф. «Локомотив» же был в финале в 2024-м, выиграл в 2025-м и как минимум дошёл до финала в 2026-м.