«Это команда-чемпион. Другого сценария и не видел». Хартли — о невероятном «Локомотиве»

В седьмом матче «Авангард» снова, как и два дня назад, вёл у «Локомотива» в две шайбы и был в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. И, как и два дня назад, потерпел поражение в овертайме. Омичи упустили серию с 3-1, а ярославцы продолжают защиту титула.

«Давайте без драмы. Мы практически на равных с «Локомотивом», но ещё не там»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения выделил недостаточную глубину состава и обилие травм, которые помешали пройти «Локомотив», но также отметил, что его команда большими шагами идёт к тому, чтобы сравняться по уровню с железнодорожниками.

— Чего не хватило — опять вели в две шайбы, опять поражение?

— Мы не помешали им забить. Мы встречались с лучшей командой лиги, я говорил это с начала сезона, у них потрясающая команда с огромным опытом. Этот коллектив строится уже пять лет, мы ещё не там. Мы практически на равных, но всё ещё не там. Противник – очень зрелая команда, а у нас пришли 15 новых игроков. Один тот факт, что мы, по сравнению с прошлым годом, дошли до третьего раунда, показывает, что мы прогрессируем. Но проблема в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой. У «Локомотива» невероятная глубина состава и зрелый коллектив. Мы большими шагами идём к тому, чтобы находиться на этом уровне, однако пока останавливаемся в одном голе от этого. Что в предыдущем матче во втором овертайме, что сегодня. Мы очень близки к ним, очень горжусь своими ребятами.

У нас много травм, которые тянутся ещё с первого, второго раунда. Как только поняли, что мы встретимся с ЦСКА, стало ясно, что многие ребята получат травмы. А потом – «Локомотив»… Наши ребята – это настоящие воины, которые играли с серьёзными травмами. В обычное время с такими не играют, но ребята бились.

— После первой заброшенной шайбы «Локомотива» от вас была большая пауза, что там было?

— Неприятный такой отскок, когда от стекла отскакивает. Обычно следует свисток, однако сейчас новое правило, что если шайба пришла в эту зону и вернулась в площадку, то свистка нет. Мы просто не понимали, где шайба находилась.

— В прессе много обсуждали, что вы проиграли все свои седьмые матчи. Давило ли это на вас?

— Я не читаю прессу, поэтому не понимаю, о чём вы. Давайте без драмы и вопросы про хоккей.

— Что сказали после этого матча, серии и сезона?

— Это останется между мной и ребятами.

— Три раза по ходу серии вели в две шайбы – и три раза проиграли. Что было неправильно, видите ли в этом систему?

— Эти поражения были по разным причинам. Мы играем с очень сильной командой, взять одного Радулова – невероятный игрок против любой команды. Даже в почти 40 он в топовой форме, и нужно отдать ему должное. В прошлой встрече он на своих плечах вытащил команду, и мы позволили ему переиграть нас. Именно он нас в прошлом матче и одолел.

— Лидеры к последним встречам «наелись», Окулов, Шарипзянов, Маклауд играли много. Не стоило дать другим ребятам побольше времени?

— Мы находимся на этом этапе как раз потому, что эти ребята получают много игрового времени и качественно его проводят. У нас нет той глубины, какая есть у «Локомотива». У них есть глубина высокого качества, это то, над чем нам нужно работать. Уровень борьбы у нас высокий, но глубины не хватает. Мы в этом году сделали шаг вперёд, однако нам ещё нужно работать над глубиной состава.

«Это команда-чемпион. Другого сценария и не видел»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, как руководство ярославцев уговорило его возобновить карьеру и почему он не видел другого сценария этой серии.

– Вопрос уходит в лето прошлого года. Если бы прошлым летом, когда вы думали о предложении «Локомотива», вам бы рассказали о сценарии такой серии и о том, что вы будете руководить такой командой, могли ли вы поверить, что станете участником в такой истории? Мы здесь считаем, что это одна из таких исторических серий КХЛ.

– Я был уверен, что моя тренерская карьера завершена. Думал, что так и будет, продолжал работать в хоккейных школах, на телевидении, радио, занимался бизнесом, был счастливым дедушкой. Юрий Яковлев звонил мне четыре раза, трижды я отказывался, говорил, что моя карьера завершена.

Но он очень хорошо умеет вести переговоры, потому что не было разговора о контракте, он просто сказал: «Добро пожаловать в Ярославль». Когда я услышал это, это был словно какой-то укол. Потом пазл сразу начал складываться: здесь работал Брэд Маккриммон, это чемпионская команда. Кусочки пазла стали складываться, и я понял, что должен здесь работать.

Возвращаясь к вашему вопросу: когда решил, что буду работать в «Локомотиве», именно здесь себя и представлял. Понятно, что нужны были какие-то изменения, но, в конце концов, это команда-чемпион, у которой бесконечный характер, которая растит своих игроков, имеет огромные традиции. Это такая команда-семья. Другого сценария даже и не видел.

– Как оцените игру Максима Берёзкина, у которого был тяжёлый старт сезона и который сегодня решил матч?

– Здесь полностью нужно отдать должное Берёзкину – это его работа. Когда приходил в «Локомотив», знал только одного игрока в команде – Береглазова – потому что уже работал с ним в «Авангарде». Со всеми остальными ребятами мне нужно было познакомиться и узнать их, потому что, когда играешь против кого-то, ты поверхностно понимаешь, что это за игрок, но ты не знаешь, что это за личность. Ты не можешь глубоко понять детали их игры.

Да, у него был медленный старт, не сложилось начало сезона, однако он проявлял характер и продолжал работать. Нам казалось, что начиная со второй половины сезона Макс начал добавлять в игре и стал набирать лучшие кондиции. Он габаритный игрок, который буквально создан для плей-офф. Сегодня он провёл великолепный матч.